दादू : (घाईघाईने फोन फिरवत) म्यांव म्यांव…म्यांव म्यांव…म्यांव म्यांव..! सदू : (फोन उचलत चतुराईने) इस रुट की सभी लाईने व्यस्त है, कृपया थोडी देर बाद डायल किजिए..! दादू : (जीभ काढत) सदूराया, मी ओळखला तुझा आवाज! मला फसवतोस काय!! सदू : (एक दीर्घ श्वास घेत) मग तूसुध्दा मांजराचे आवाज काढू नकोस! .दादू : (घाईघाईने मुद्द्यावर येत) ते जाऊ दे! विश्वासघातकी खंजीर खुपश्या गद्दारांनी आपली पुन्हा खोडी काढली आहे! त्यांना धडा शिकवलाच पाहिजे!!सदू : (एक दीर्घ उच्छ्वास टाकत) आता काय झालं?दादू : (संतापाचा स्फोट होऊन) तू बातम्या ऐकत नाहीस होय! ते लोक तुझ्या दादरचं नाव बदलतायत!!सदू : (संतापाने धुमसत) ऐकतोय!! पण इथं कुणाची माय व्यालीय, कसं बदलतात नाव, मी बघतोच!!.दादू : (हेटाळणीच्या सुरात) उगीच गमज्या मारु नकोस! तू एवढा टग्या दम दिल्यानंतरही त्यांनी तुझ्या नाकावर टिच्चून छट पूजा केलीच की!! तुझ्या दमबाजीला काय अर्थ राहिला?सदू : (विषय बदलत) छट, सोड तो विषय! मुद्दा दादरचा आहे! मी इथं राहातो, म्हणूनच लेकाचे नाव बदलायला निघाले आहेत!दादू : (गंभीरपणाने) माझी माहिती वेगळी आहे! १८५३ साली दादर स्टेशनचं नाव माहीम रोड असं होतं म्हणे! नंतर त्याचं नाव दादुर असं झालं…दादुर! आलं का काही लक्षात!सदू : (कपाळावर हात मारत) दादूचं गाव ते दादुर असं म्हणायचं आहे ना तुला?.दादू : (विजयी मुद्रेने) करेक्ट!! सदूराया, ती आपली जन्मभूमी रे! पण ती कैदाशीण कमळी कुत्सितपणे दैत्यभूमी म्हणते! तिनं निरोप पाठवलाय मला!!सदू : (उत्सुकतेनं) कसला निरोप?दादू : (संतापाने मूठ वळवत) दैत्यभूमीचं रुपांतर चैत्यभूमीत केल्याशिवाय राहणार नाही, असं म्हणाली ती!! नतद्रष्ट, विश्वासघातकी, महाराष्ट्रद्रोही…सदू : (संयमाने) हो, पण दादरमध्ये सर्वाधिक राहिलो मीच! आज दादरची ओळख, माझ्या शिवतीर्थामुळे आहे….दादू : (खेळीमेळीनं) दादूरला दादू जास्त राहिला नाही, त्याऐवजी तिथं सदू राहिला! या न्यायाने त्या स्टेशनचं नाव ‘सदर’ किंवा ‘सदुर’ ठेवलं पाहिजे! हो की नाही?सदू : (खंतावून) तुझ्या या पांचट कोट्यांनीच सगळा घोटाळा झालाय, दादूराया! पण काहीही म्हण, दादरचं नाव बदलण्यापूर्वी त्यांनी मला विचारायला पाहिजे होतं!दादू : (रागारागाने) बोलाव अजून जेवायला त्यांना घरी! तरी मी तुला सांगत होतो, घरी बोलावण्याच्या लायकीची नाहीत ही माणसं!! माझं बघ, मी त्यांचा फोनसुद्धा उचलत नाही…सदू : (बेफिकिरीने) उगीच आपल्याला उचकवतायत रे ते! दादरचं नाव बदलणं हे काही गद्दारांच्या हातात नाही! रेल्वे खात्यानं तो निर्णय घ्यायचा आहे…यांचा काय संबंध?.दादू : (डोळ्यांतून आग ओकत) पण तिथे तो गुजरातचा आदिलशहा बसलाय ना!! थापाडे लेकाचे!! यांचा रेजिम चेंज केल्याशिवाय आता काही तरणोपायच नाही, सदूराया!! कुठे गायब झाली ती झुरळं?सदू : (आश्चर्यानं) कुणीतरी पेस्ट कंट्रोल केल्यासारखी गायब झाली की रे दादूराया!! ते जाऊ दे! या नाव बदलणाऱ्यांना एकदा घरी जेवायला बोलावतो, म्हंजे प्रश्न सुटतील!!दादू : (हतबलतेनं) पुन्हा तेच!सदू : (राजकीय प्रगल्भतेचा आवाज लावून) बाबा रे, सबुरीनं घे! आपलं नावच बदलायची पाळी येण्यापेक्षा गावाचं नाव बदललेलं परवडेल…नाही का? जय महाराष्ट्र!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.