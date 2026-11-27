आजची तिथी : श्री पराभव नाम संवत्सर श्रीशके १९४८ कार्तिक कृ. द्वितीया.आजचा वार : नमोवार...आय मीन गुरुवार! आजचा सुविचार : मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रुसी, फिर भी दिल है हिंदुस्थानी!नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः (१०८ वेळा लिहिणे) जगात काहीही उलटेपालटे होवो, मी डायरी लिहिणे काही सोडत नाही, सोडणारही नाही. नमोमंत्राचा लक्ष वाहण्याचा संकल्पही नित्य चालू ठेवणार आहे. नमो नमः हा सिद्ध मंत्र जपानी भाषेतही कसा म्हणतात, ते मी नुकतेच शिकून घेतले आहे. जपानी भाषेत नमो नमः हे कसे लिहावे? तर ‘नारेंदोरा मोदी नामो नामाहा’ असे संपूर्ण लिहावे लागते. मी लिहीन!! .मला मराठी, नागपुरी मराठी, हिंदी, नागपुरी हिंदी, इंग्रजी, नागपुरी इंग्रजी, थोडीशी गुजराथी अशा अनेक भाषा येतात. त्यात आता आणखी एका भाषेची भर पडली आहे. ती म्हणजे जपानी!! मी जपानला तीनचार वेळेला जाऊन आलो. जपानी भाषा येत नसल्याने (महाराष्ट्राचे) बरेच नुकसान झाल्याचे ध्यानात आले. म्हणून मी जपानी शिकायला घेतली. रोज रात्री वेषांतर करून मी जपानी शिकायला जात होतो. परवा नागपुरात ड्रॅगन टेम्पलच्या वर्धापन दिनाला अनेक जपानी पाहुणे आले होते. त्यांचे स्वागत मी जपानी भाषेत केले. मी म्हणालो, ‘‘मोचीदासान कोकोरो योरी कांगेशा इताशिमासु! योकोसो ड्रॅगन पॅलेसे...मोचीदासान कोरेकारामो योरोशिकु ओनेगाई इताशिमासु!!’’.भाषणाच्या सुरवातीलाच सगळ्यांनी चमकून एकमेकांकडे बघितले. ‘‘ह्रॅऽऽ...हे काय बोलून ऱ्हायले बे?’’ असेच भाव उपस्थितांच्या चेहऱ्यावर उमटले. फक्त प्रमुख अतिथी मोचीदासान सोडून! त्यांनी मान तुकवली, आणि माझ्या विनम्र अभिवादनाचा स्वीकार केला. अस्खलित जपानी भाषेत मी जे काही बोललो, त्याचा शब्दशः अर्थ असा: ‘‘मोचीदासान यांचे मनःपूर्वक आभार आणि ड्रॅगन पॅलेसमध्ये हार्दिक स्वागत. आपले सहकार्य आणि आशीर्वाद असेच लाभावेत ही प्रार्थना!’’मला जपानीदेखील फाडफाड बोलता येते, ही बाब संपूर्ण महाराष्ट्राला कळली ती अशी!! होय, फाडफाड इंग्लिश जशी तीन महिन्यात बोलता येते, तशीच जपानीही फाडफाड येऊ शकते. फक्त जपानीत तिला फाडफाड नव्हे तर ‘पेरा पेरा’ असे म्हणतात...तर मी पेरापेरा जपानी बोलतो, ही वस्तुस्थिती आहे..पण ही बाब जगजाहीर झाली, हे जरा चुकलेच! कारण कार्यक्रम संपल्यानंतर जपानी पाहुणे माझ्याशी कोचा ओ नोमिनागारा (पक्षीः चहा पिता पिता) जपानीतच बोलू लागले. मला एक अक्षर कळेना. शेवटी मी मला दोनच ओळी जपानी येते, हे प्रांजळपणे सांगून टाकले. बिचारे जपानी! त्यांना ‘सावजी’ हे नावदेखील जपानी वाटले. जपानी भोजन मिळेल, असे वाटून ‘सावजी’त जाऊन घायाळ होऊन आलेले अनेक जपानी पाहुणे माझ्या परिचयाचे आहेत. मी नव्या पाहुण्यांना ताबडतोब सावध केले. असो..जपानी दूतावासातल्या अधिकाऱ्यांनी मध्यंतरी मला भेटल्यावर ‘बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे पुढे काय झाले?’ असा भाबडा प्रश्न विचारला. मी त्यांना ‘हाच प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार होतो’ असे उत्तर देऊन निरुत्तर केले होते. हे सगळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण करण्यापूर्वी जपानी भाषेवर कमांड मिळवणे भाग असते. पुन्हा असो.कबुली देतो की मला जपानी येत नाही. दोनच ओळी घोटून बोललो! वंदनीय मोदीजी तरी काय वेगळे करत असतात? कशीही एकदाची वेळ मारून नेता आली पाहिजे! चलता है...सायोनारा!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.