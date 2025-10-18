हौस ऑफ बांबू : दिवाळी दिवाळी…आ…आ…आ..आली!

न अस्कार! सर्वप्रथम माझ्या लाखो लाखो चाहत्यांना (-आणि काही थोड्या वाचकांना) दीपावलीच्या शुभेच्छा! ही दिवाळी तुम्हा सर्वांना अतिशय आनंदाची जावो!! काही दिवस गडबडीत होत्ये, वर्षभर बारा-बारा कवितांचे गुच्छ करुन ठेवले होते, थोडी फेरफार करुन, ते दिवाळी अंकांच्या कार्यालयात नेऊन दिले. एक कविता दिली तर पानपूरक म्हणून वापरतात मेले!! दोन दिल्या तर साभार परत करतात आणि बारा-बारा दिल्या, तर ललित लेख म्हणून तरी छापतात!! काही का असेना, पण रसिकांपर्यंत माझी कविता पोचते. म्हणून सर्व कविमित्रांना आणि मैत्रिणींना माझा सल्ला आहे की, बारा-बारा कविताच पाठवा…माझ्या एका कवयित्री असलेल्या हळव्या मैत्रिणीनं माझा सल्ला ऐकून बारा कवितांचा वाटा एका दिवाळी अंकाला पाठवला, तो मुलाखत म्हणून छापून आला. आता बोला! .या माझ्या अजाण कवितेच्या वाटेला जाऊ नकाकारण ती ज्या वाटा चालते आहे,त्या आहेत तिच्या स्वत:च्यानागमोडी स्वभावांतून स्फुरलेल्या.मोडून पडाल!अशा मनस्वी ओळींची कविता आरती प्रभू ऊर्फ खानोलकरांनी लिहिली होती. आरती प्रभूंसारख्या प्रतिभावंताचं ठीक आहे, पण आपल्यासाठी हा ॲटिट्यूड बरा नव्हे! अशा कविता टाळाव्यात. काही संपादक तोच मजकूर स्वीकारुन बाकी सगळं साभार परत करतात, आणि कविता पडून राहत्ये..Crime News : अमळनेरमध्ये एटीएम कार्ड अदलाबदल करून फसवणूक! चोरट्यांनी काढले लाखो रुपये; पोलीस फुटेजच्या प्रतीक्षेत.यावेळी मी शेवटच्या क्षणापर्यंत खपून कवितांचे गुच्छा दिवाळी अंकांच्या कार्यालयात स्वत: पोचवले आणि पोचपावतीवर संपादकांची सही घेतली! कारण प्रत्येक ठिकाणी ‘अंक केव्हाच छपाईला गेला, तुम्ही उशीर केला’ हेच उत्तर ऐकावं लागलं. मी म्हटलं, जाहिरातीसाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबता नं, मग कवितेसाठी थांबलं तर कुठं बिघडलं? निरुत्तर होऊन संपादकांनी कवितांचे गुच्छ ठेवून घेतले. एका संपादकानं तर कोपऱ्यातल्या गठ्ठ्याकडे बोट दाखवून सांगितलं, ‘‘अंक तयार आहे, आता कुठल्या कविता?’’‘‘गेल्या वर्षीचाच अंक कव्हरची तारीख बदलून ढकलताय वाटतं!’’ मी संतापून म्हणाल्ये, तर त्यांनी इकडे तिकडे बघत ‘शुऽश्शुश्श…कुठं बोलून नका प्लीज’ अशी कबुलीच दिली. काय हे?१९०९ साली ‘मनोरंजन’ कार का. र. मित्र यांनी मराठीतला पहिला दिवाळी अंक काढला होता. तेव्हा फुल पेज जाहिरातीचा दर त्यांनी तीस रुपये (फक्त) एवढाच ठेवला होता. हाफ पेज- १८ रुपये! हा पहिला आणि एकमेव दिवाळी अंक होता. आता शतकोत्तर १५-१६ वर्षांनंतर मराठीत दिवाळी अंकांचं मायंदाळ पीक घेतलं जातंय. साडेचारशे ते पाचशे दिवाळी अंक पैदा होतात. आणि महागडे दिवाळी अंक चारशे-पाचशे रुपये किंमतीला हातोहात खपतात. दीड-दोनशेची किंमत तर वाजवी समजली जाते. जाहिरातींच्या दराबद्दल म्या बापडीनं काय सांगावे?.मराठीतली अनेक साहित्यलेणी दिवाळी अंकाच्या मऊसूत पाषाणातच कोरली गेली. याच खाणीतून अनेक साहित्यिक हिरेमोती गवसले. काही लेखक दिवाळी अंकात लिहून लिहून कादंबऱ्यांकडे वळले, काही कादंबऱ्या लिहून लिहून दिवाळी अंकांकडे वळले!!यंदा अनेक अंकांमध्ये करंजीतल्या सारणासारखं भरपूर साहित्य भरलेलं आढळेल. कोणाची करंजी जमलीये, कुणाची बिघडलीये, हे यथावकाश कळेलच. आज-उद्या ‘अक्षरधारा’त किंवा ‘पुस्तक पेठे’त चक्कर टाकून येणार आहे.आमच्या कवितांच्या गुच्छाचं काय झालंय, हे बघायला नको का? कुणीही मेलं भरवश्याचं उरलं नाही, या साहित्यविश्वात. ‘अक्षरधारा’चे राठिवडेकर फोन उचलत नाहीत, आणि ‘पुस्तक पेठे’चे वीर संजयाजी भास्करराव मला बघून पळच काढतात….तुम्हाला कुठं सांपडली माझी कविता तर प्लीज तिच्या वाटेला जा हं! पाय घसरला तरी चालेल!! पुन्हा एकदा सर्वांना शुभ दीपावली!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.