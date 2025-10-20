ढिंग टांग : मेरे देश की धरती सोना उगले…! (एक मनोरम अर्थवृत्तांत…)

ढिंग टांग वस्तू-सेवा करातील कपात आणि पुनर्रचनेनंतर भारतीय ग्राहकांना कधी एकदा खरेदीसाठी बाहेर पडतो, असे झाले होते. ऐन दिवाळीत सात लाख कोटींची उलाढाल झाल्याची खबर आहे. सात लाख कोटी म्हणजे सातावर किती शून्ये, हे आम्ही सध्या तरी शब्दसंख्येच्या मर्यादेमुळे सांगू शकणार नाही. तरीही बरीच असावीत, असे मानायला हरकत नाही. एकंदरीत बावीस लाख कोटींची खरेदी यंदा होईल, असा अंदाज आहे. देशातच उत्पादावे, आणि देशातच संपवावे, असा हा अर्थफराळ आहे. उत्पादन हा शब्द आम्हाला तितकासा आवडत नाही. त्याला उगाचच निराळा वास येतो. म्हणून आम्ही चीजवस्तू येवढेच म्हणू. तथापि, स्वदेशीचे व्रत भारतीय ग्राहकराजाने अंगीकारले याचा अभिमान आम्हाला वाटतो. .बोलणाराची माती खपते आणि न बोलणाराचे सोने पडून राहाते, अशी एक म्हण मराठीत (आणि गुजराती भाषेत कहेवात) आहे. हे खरे नसावे! काही न बोलून शहाण्यांनाही आम्ही गाडगीळ सराफांच्या पेढीच्या पायऱ्या घाईघाईने उतरताना पाहिले. चांदीचेही सोने झाले असून चांदीखरेदीसाठी लोकांनी ऑरेंज रेशनकार्डधारकांप्रमाणे रांगा लावल्याचे चित्र दिसून आले.ताटवाट्या, तांब्या-भांडे, फुलदाणी यापेक्षा थेट बिस्कुटे आणि विटांवरच ग्राहकांनी भर दिल्याचे एका चांदी व्यापाऱ्याने चांदी झालेल्या आवाजात आम्हाला सांगितले. चांदी स्वस्त झाली तर लोक विटा का घेताहेत, हे आम्हाला आधी समजले नाही. तशी पृच्छा आम्ही संबंधित चांदी व्यापाऱ्याकडे केली असता त्याने इकडे तिकडे पाहात सडकेवरचे खरेखुरे विटकूर उचलले, त्यामुळे पुढील चौकशीस वेळ मिळाला नाही..अर्थव्यवस्थेच्या सशक्तीकरणाच्या या चळवळीत हातभार लावणाऱ्या सामान्य ग्राहकांना आम्ही काही टिप्स येथे देऊ. एरवी आम्ही टिप्स स्वीकारतो, यावेळी देत आहो.वाहन खरेदी : सकाळी वृत्तपत्रात किंवा समाजमाध्यमांवर आपले दैनंदिन राशिभविष्य पाहावे. वाहनसौख्य, नवी खरेदी कराल, गोड बातमी असे भविष्य असेल तर खुशाल दुचाकी अथवा चार्चाकीच्या देखावा-दालनात (पक्षी : शो रुम) जावे. दोनचार गाड्यांवर बसून बघावे. ॲव्हरेज कितना देती है? असे अ-मराठीत विचारावे. तेथील विक्रेता वाहनाचे कौतुक सांगेल, ते उत्सुक मुद्रेने ऐकावे. सुलभ हप्ते, कर्ज, डाऊनपेमेंट, आदींची चौकशी करता करताच विक्रेत्याला तुमची संपूर्ण हालत समजलेली असते. तो दुसऱ्या ग्राहकाकडे वळतो. आपण निघून यावे. हेच वाहनसौख्य..सोने की खरीदारी : तकिया भी तो सोने की चीज होती है. सबब, काही नच जमल्यास उशी घेऊन झोपावे, हाच खरा दिवाळीचा संदेश आहे! सोने आणि चांदी हे दोन्ही धातू असे आहेत की जे नेहमी दुसरेच कोणीतरी खरेदी करीत असते. सराफकट्ट्यावरील गर्दी पाहून मन अचंबित होते. तथापि, एका पेढीतील जबाबदार शेटजींनी आम्हाला नाव न घेण्याच्या बोलीवर सांगितले की, सोन्याची खरेदी करायला गर्दी होत नसून आम्ही जी भिशी चालवतो, त्यासाठी लोक येतात. आम्हाला थोडे बरे वाटले. भिशी हे एक स्वतंत्र प्रकरण आहे. त्याबद्दल पुन्हा केव्हातरी.चांदीची चांदी : लहानपणापासून आम्हाला चांदीचा संग्रह करण्याचा छंद आहे. आम्ही बरीच चांदी जमवली होती. तथापि, या चांदीचा काहीही उपयोग नाही, हे कळेतोवर डोईवरील केसांत चांदी आली. असो. एकंदरित ही दिवाळी बावीस लाख कोटींची अर्थवाढ आणि सात लाख कोटींच्या खरेदीची नेमकी कशी झाली, या थरारकथेचे रहस्य तूर्त तरी गुलदस्त्यातच आहे. यथावकाश ते कळेल. तोवर हॅप्पी हॅप्पी दिवाळी!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.