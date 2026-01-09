ढिंग टांग - डब्बल मॅरेथॉन मुलाखत..!

एकाच माणसाची एकाच माणसाने मुलाखत घेतल्यास त्यास सिंगल मुलाखत असे प्राय: म्हटले जाते. (ही व्याख्या आम्ही आत्ताच केली!) डब्बल माणसांनी सिंगल माणसाची मुलाखत घेतली तरी त्याला सिंगलच मुलाखत म्हणतात. (ही व्याख्याही आत्ताचीच.) पण दोघांनी दोघांना एकाच वेळी सवाल करण्याच्या प्रयत्नाला डब्बल मुलाखत असे म्हणतात. (पुन्हा तेच!) ‘टू इज कंपनी थ्री इज क्राऊड’ अशी इंग्रजीतली म्हण बॉम्बे स्कॉटिश शाळेत (माहीम, माहीम!) शिकवतात. दोघांचा तो सहवास, तिघांची ती गर्दी असा त्याचा बालमोहन शाळेतला (दादर, दादर!)अर्थ सांगता येईल. पण ते एक असो. .एकमेकांचे जणू बहिश्चर प्राण असलेल्या दोघा भावंडांची मुलाखत दोघा जागतिक ख्यातीच्या मुलाखतकर्त्यांनी नुकतीच घेतली, आणि महाराष्ट्रात डबल धमाका फुटला!! या मुलाखतीने परिवर्तनाची लाट येणार असल्याचे कोणालाही कळेल. नाकातोंडात पाणीच गेल्यावर लाट आल्याचे कळणारच. तर तेही एक असो. मुलाखत नेहमीप्रमाणे खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली. मुलाखतकर्ते दमदार होते. त्यांनी प्रश्नच असे टोकदार विचारले की उत्तरे देताना दोन्ही भावंडांना दांडपट्टा फिरवावा लागला. मराठी माणसाचा आवाज (अजूनही) बुलंद असल्याचा साक्षात्कार मतदारांना मुलाखतीमुळे झाला..मुलाखत तुम्ही बघालच. बघाच! पण ही डब्बल मुलाखत होण्यापूर्वी दोघा मुलाखतकर्त्यांमध्ये जे काही संवाद घडले, ते इंटरेस्टिंग आहेत. एक मुलाखतकर्ता नामचीन आणि मॅरेथॉन मुलाखतीसाठी फेमस असाच आहे, दुसरा मुलाखतकर्ता हा स्फोटक मुलाखतींसाठी नुकताच फेमस झाला आहे. सिनेमे, नाटके, हॉटेले या उद्योगांपेक्षा मुलाखत घेण्याचा उद्योग अधिक किफायतशीर असल्याचे हल्लीच त्यांच्या लक्षात आले आहे. तेही असोच. संवाद घडला तो असा :.राऊत संजयाजी: पहिला प्रश्न मी विचारणार!मांजरेकर महेशाजी : आय डोण्ट नो…विचारा!रा. सं. : मला अनुभव आहे! मी मॅरेथॉन मुलाखतींचा बादशहा आहे…मां. म. : आय डोण्ट नो…मी एकच मुलाखत घेतली, पण सॉलिड घेतली की नाही?रा. सं. : तुम्ही तुमच्या साहेबांना प्रश्न विचारा, मी माझ्या साहेबांना विचारीन!मां. म. : मी एकच प्रश्न विचारणार! तुम्हा दोघांच्या मनोमीलनाला वीस वर्ष का लागली?.रा. सं : हा प्रश्न माझ्या यादीतला आहे, मीच विचारीन! उत्तरसुध्दा मी लिहून काढलंय ऑलरेडी!मां. म. : मी मागे एकदा मुलाखत घेतली, म्हणून हे मनोमीलन झालं! वीस वर्ष मी मुलाखती घेत नव्हतो, म्हणून मनोमीलन झालं नाही, हे खरं उत्तर आहे…रा. सं. : म्हणजे आम्ही वीस वर्ष मुलाखती घेतल्या, त्याला काहीच अर्थ नाही का?मां. म. : आय डोण्ट नो!रा. सं. : दोघेही येऊन बसले की पहिला प्रश्न कोणाला करायचा?.मां. म. : वेल…ईझी पीझी!! दोघांनाही एकदम ‘काय कसं काय?’ असं विचारायचं!रा. सं. : आमची अशी पद्धत नाही! सध्या काय चाललंय? असं विचारतो आम्ही! मग साहेब म्हणतात, फॉग चल रहा है! शास्त्र असतं ते!!मां. म. : वेल, मला दुसरीच काळजी आहे! आपण असे आरामशीर रेलून बसत प्रश्न विचारतोय, आणि ते दोघे भाऊ नीट बसून पद्धतशीर उत्तरं देतायत, हे बरं दिसणार नाही! लोकांना वाटेल की कोण कोणाला प्रश्न विचारतंय?.रा. सं. : आपल्या या डब्बल मुलाखतीनं डब्बल धमाका होणार!मां. म. : आय डोण्ट नो! एनीथिंग फॉर मराठी माणूस!!…आणि मग मुलाखत सुरु झाली!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.