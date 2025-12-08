ढिंग टांग - विमानप्रवास : एक उडते अध्यात्म..!

जग हे असार आहे. मिथ्या आहे. अतर्क्य आहे. या जीवनात काहीही नाही. या मर्त्यलोकात आपण जसे आलो तसेच जाणार. मधल्या काळात थोडफार कपडे परिधान करुन वावरणार. बाकी आहेच काय? आम्हाला हे स्मशानवैराग्य आले, याचे कारण आमचे स्वाधिष्ठान का कुठलेसे चक्र प्रदीप्त झाले, असे आम्हाला २४डी या शिटेवरील पाशिंजराने सांगितले. होय, आम्ही ‘इंडिगो’च्या विमानाने निघालो होतो. गेल्या आठवड्यात (की गेल्या महिन्यात?) बहुधा आम्ही विमानतळावर आलो. पाचपंधरा नातलगांनी आम्हाला रीतसर निरोप दिला. तेव्हापासून स्थळ-काळाचे भान हरपले आहे. इतके की किती वाजले या प्रश्नाला आम्ही ‘बहात्तर’ असे उत्तर दिले! .एक विमान ताशी तीनशेचाळीस किमी या वेगाने दक्षिणेकडे उडत निघाले, तर ते साडेचारशे किमी अंतरावरील कोची विमानतळावर किती तासात पोहोचेल? असे गणित सोडवायचे तर आम्ही तीन महिने असे उत्तरही देऊ!! सारांश, आम्ही इंडिगोचे प्रवाशी आहो. काही दिवसांपूर्वी आम्ही जो सदरा आणि पाटलोण परिधान केली आहे, तीच अंगावर अजुनी आहे. आंघोळ कधी केली होती, तेही आता विस्मरणात गेले आहे. विमानतळावर आता कायमचे सेटल व्हावे, असे वाटू लागले आहे..स्थळ : विमानतळ. वेळ : माहीत नाही. काळ : थांबलेला.टिंग टुंग…(विमानतळावर हे फार वेळा ऐकू येते..!) ‘‘बाळ, तुला कुठे जायचे आहे?’’ एक मधाळ स्वरात प्रश्न पाठोपाठ ऐकू आला.‘‘कुठुनि आलो कसा कळेना, कुठे जायचे, तेही कळेना, मला न उमजे दिशाज्ञानही, मी नच बहुधा पृथ्वीवरला..,’’ या काव्यओळी आम्हाला स्फुरु लागल्या. हल्ली का कोण जाणे, कविता फार फुटू लागल्या आहेत..‘‘अंऽऽ..?,’’ आम्ही. प्रश्न विचारणारे सदरील पाशिंजर म्हणजे दुसरे तिसरे कोणीही नसून एक आध्यात्मिक बाबाजी होते. त्यांचे असंख्य अनुयायी कोची विमानतळावर वाट पाहात असल्याची माहिती आम्हाला विमानतळावरच कळली.‘‘प्रणाम स्वामीजी!’’ कुठलाही पायघोळ स्वामी दिसला की आम्ही लागलीच लोटांगण घालून मोकळे होतो. ही सावधगिरी आमच्या ठायी लहानपणापासूनच आहे.‘‘बोल बाळा, विमानात पहिल्यांदाच बसतो आहेस ना?’’ स्वामीजींनी भरघोस दाढीवर पंजा फिरवीत विचारपूस केली. उत्तरादाखल आम्ही लाजलो..‘‘बहुधा..!’’ आम्ही पुटपुटलो. शेवटचे विमानात कधी बसलो? आठवत नव्हते. बहुधा गेल्या जल्मीची गोष्ट असणार. ‘कुर्सी की पेटी बांध लिजिए’ एवढे वाक्य तेवढे आठवते. ते पेटी हातात असतानाच आमचा फ्यूज उडाला…‘‘मागे एकदा नागपूरला विमानाने जाऊन येण्याचा प्रयत्न केला होता, पण-’’ आम्ही कसनुसे म्हणालो.‘‘नागपूरचे विमान सुटले बाळा!’’ बाबाजी हसून म्हणाले. हे बाबाजीलोक हसून जे काही बोलतात, ते फार्फार अर्थपूर्ण असते, असे मानायचे असते. आम्ही मानले!.‘‘च्यामारी या इंडि-,’’ आमच्या मुखातून अचानक वाफेचा लोट बाहेर पडला. तशाच आशयाचे धन्योद्गार विमानतळावर चहू दिशांनी ऐकू येत होते. इंडिगोचे प्रवाशी कुठून तरी कुठे तरी निघाले होते, आणि आपण का निघालो, या आध्यात्मिक पस्ताव्याशी संघर्ष करीत होते.‘‘कशास ही फुकाची, येथील येरझार..’’ आम्हाला तेवढ्यात आणखी एक काव्य होऊ लागले…कठीणच आहे आमचे! ह्या:!!‘‘बाबाजी, आपण थोर पुरुष दिसतां! आपला आश्रम कोठे आहे बरे?,’’ आम्ही विचारले.त्यावर बाबाजी शेजारीच मटकन बसले, आणि दाढी कुर्वाळत म्हणाले, ‘‘काय सांगू बाळा, मी काही थोर पुरुष नाही, मी इंडिगोचा कर्मचारी आहे रे! विमानात बसून मलाही खूप काळ लोटला..!’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.