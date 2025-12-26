ढिंग टांग : न्यू एपस्टिन फाइल्स : महागौप्यस्फोट…!

एपस्टिन नामक कुण्या एका महादलालाने केलेले चावनट उद्योग, ब्लॅकमेलिंग, कटकारस्थाने, गुप्तहेरगिरी, वगैरे सध्या बाहेर येत असल्याने अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये सत्तापालट होणार असे भाकित होराभूषण बाबाजीबाबा कराडकर यांनी मध्यंतरी केले, तदनुसार अजून तरी काही घडले नसले तरी लौकरच घडणार, याबाबत आमच्या मनात तीळमात्र शंका नाही..कांकी, एपस्टिन प्रकरणातील काही जुनी कागदपत्रे आमच्या(ही) हाती लागली आहेत, एपस्टिन फाइल्समध्ये नेमके काय आहे, हे आम्हालाच काय, कोणालाच धड माहीत नाही. काही थोडेफार फोटोबिटो, समाजमाध्यमांवरची गप्पाष्टके यांचा मजकूर कळला आहे. पण त्यात बातमी नेमकी काय आहे, हे अजून गुलदस्त्यातच आहे.तथापि, न्यू एपस्टिन फाइल्समध्ये महाराष्ट्रातील काही वरिष्ठ, दिग्गज, तालेवार आणि जबरदस्त नेत्यांची नावे आली असून एका आंतरराष्ट्रीय संवाद ऊर्फ चॅटचा स्फोटक मजकूर आमच्या हाती लागला आहे. खुर्चीत घट्ट बसून तो नीट वाचा. शेजारी पाण्याचे भांडे ठेवा. प्यावेच लागेल! :.सदरील संवाद दुसऱ्या तिसऱ्या कोणाही मधला नसून युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की आणि रशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतिन यांच्यामधला आहे. त्यात महाराष्ट्रातील मुंबई नावाच्या महानगरात जबरदस्त राजकीय नाट्याचा उल्लेख आला आहे.झेलेन्स्की : ????पुतिन : !!!!झेलेन्स्की : ते नव्हं…गप की!पुतिन : चेचीन!(खुलासा : गपकी, चेचीन या शब्दाचे रशियन किंवा युक्रेनियन भाषेत वेगळे अर्थ असावेत, हा अंदाज सहज लावता येतो. मराठीत सगळेच वेगळे पडते. असो.).झेलेन्स्की : ते नव्हं…एपस्टिन म्हणून कोणी व्यक्ती आहे, त्याने मला पुतिनशी बोलून घ्या, असे सांगितल्यामुळे मी संपर्क साधलाय की! हा पुतिनचाच नंबर आहे की..?पुतिन : चेचीन! सांगितलं ना? (इथं ‘चेचीन’चा अर्थ ‘बोला की’ असा घेता येतो. असो.)झेलेन्स्की : ते नव्हं…डिसेंबरात महाराष्ट्रातलं वीस वर्षांचं महायुद्ध थांबून मनोमिलन होणाराय! तसं आपण करु या की! (हे झेलेन्स्की बेणं कोल्हापुरातलं असल्यागत दर वाक्याला ‘ते नव्हं’नी सुरवात करतंय आणि ‘की’ नी संपिवतंय..!)पुतिन : बायलीला..!! तुला कोणी सांगितलं? (रशियन भाषेत ‘बायलीला’चा अर्थ काय, याचा शोध भाषातज्ञ घेत आहेत. असो. ).झेलेन्स्की : ते नव्हं…तिकडं इंडियात कोणीतरी डॉ. यूबी थॅकरे आणि त्यांचा ब्रदर रेझी थॅकरे आहे की! त्यांच्यातलं वीस वर्ष जुनं युद्ध थांबून मनोमिलन होणार! एकमेकांना एकमेकांची अण्वस्त्रे देऊन प्रतीकात्मक शांततेची कबुतरं उडवणार असं कळलंय की! एकदा हे दोघं एकत्र आले की आख्खं जग अंगावर आलं तरी पुरुन उरतील किंवा उरुन पुरतील म्हणे की!.पुतिन : बायलीला..! असं आहे होय!! एपस्टिनला हे कोणी सांगितलं?झेलेन्स्की : ते नव्हं…(उगाच नाही कोणी याच्यावर तोफा डागत!!) हे समदं घडलं तर आपण भांडत बसण्यात काय हशील आहे म्हणतो मी की!पुतिन : चालतंय!! (वाचकहो, इथे जागतिक शांततापर्वाला खऱ्या अर्थानं सुरवात झाली…)झेलेन्स्की : ते नव्हं…मग आपलं ‘येस’ आहे, हे कळवू की..?पुतिन : होऊन जाऊ दे!!.…तेव्हा, युक्रेन आणि रशियातलं युद्ध कोणत्याही क्षणी थांबणार असून त्या जागतिक युद्धविरामाचा केंद्रबिंदू महाराष्ट्रात मुंबईत वरळीच्या ब्ल्यू सी हाटेलात असेल, याची सुतराम कल्पना ना एपस्टिनला होती, ना डिअर फ्रँड डोलांड ट्रम्पतात्यांना, ना विश्वगुरुंना!…प्रत्येक गोष्टीला हे तिघेच जबाबदार आहेत, हा गैरसमज काढून टाका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.