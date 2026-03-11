ढिंग टांग : ज्वाला बने ज्योती..! (एक अनोखा अरण्यसंवाद...)

स्थळ : कुनो नॅशनल पार्क, मध्य प्रदेश. वेळ : सकाळ असावी!सगळं काही निसर्गनियमानुसार घडलं. नेहमीप्रमाणे सूर्य उगवला. कासराभर वर आला. नेपतीच्या झुडपात खसफस झाली. त्यातून वाघराचं मुस्कट दिसू लागलं. त्याची चावळ लागून आसपासच्या सावरी आणि अर्जुनाच्या वृक्षावरची वानरे सावध झाली. त्यांच्यातीर कानतुटक्या नराने खर्रर्र खक खक असा घशातून आवाज काढला. मोर केकाटले. कोल्ही बिळात दडली. कोळसुंदे (यांना रानकुत्रे असं म्हणतात, पण मराठी वन्यसाहित्याच्या नियमानुसार त्यांना कोळसुंदे म्हणावे.) नजीकच्या पाणवठ्यावर हुदाळे बिळात शिरले. हा प्राणी अजून दिसायचा आहे, पण तो अरण्यात गरजेचा असतो. सर्पगरुडाने चोचीतली नानेटी घाबरून खाली टाकली. एवढे सगळे केवळ वाघराचे मुस्कट दिसल्यामुळे घडले. तेवढ्यात....ज्वाला : (मिश्या फेंदारत) अहो, ऐक्लं का?पवन : (चित्त्याचं हे नाव? अवघड आहे...!!) बोला म्याडम!ज्वाला : मला मेलीला सकाळपास्नं कसंसंच वाटतंय! एखादा गोडसा ससा मारून आणलात तर?..पवन : (पंजावर हनुवटी ठेवून) आत्ता? ही काय ससा खायची वेळ आहे? उद्या रानकोंबडी मागशील!! कुठून आणणार?.ज्वाला : (वैतागून) इंडियात आल्यापासून फार आळशी झालात तुम्ही! तिथं नामिबियात किती चपळ होता!पवन : (गुर्मीत) अजूनही आहे! पैज लाव!!ज्वाला : (मिश्या फेंदारून अडलंय माझं खेटर! मी बरी आणि माझी ही गोड गोड पाच बछडी बरी!!पवन : (कौतुकानं) हे बरं जमलं तुम्हाला इथं, अं? तुमच्यामुळे भारतातल्या चित्त्यांची संख्या ५३ वर गेली आहे म्हणे! दिल्लीतले ते केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव मिठाई वाटत फिरतायत! मूंह मीठा करलो, हमारे यहां पांच पिल्ले पैदा हुए...!!.ज्वाला : (विजयी सुरात) देशभरातून मला अभिनंदनाचे मेसेजेस आले आहेत! त्या गामिनी का कुठल्याशा नावाच्या चित्तिणीनं दोनदा चित्तेसंख्या वाढवली होती, मी तिला टाकलं मागे! आली मोठी शहाणी!!पवन : ही काय शर्यत म्हणायची? ह्याः!!ज्वाला : (हक्कानं) ससा मारून आणा जा!! आळशी चित्ता अशी नवी प्रजाती निर्माण होईल तुमच्यामुळे!पवन : (ओशाळून) मला असा तसा समजू नकोस! त्या कुठल्याशा मोटरसायकलच्या जाहिरातीत मी मॉडेलिंग केलंय! विसरलीस?ज्वाला : (वैतागून) त्यामुळेच भाळले मी! नॅशनल जिऑग्राफिक, ॲनिमल प्लॅनेट अशा वाहिन्यांवर रिॲलिटी शोमध्ये चमकलात म्हणून...पण माझंच मेलीचं नशीब फुटकं! भारतात तुमच्यासोबत आले, आणि इथं आल्यावर तुम्ही नुसते बश्या बैलासारखे बसून आहात! शीः!!पवन : (आरामशीर रेलत) ससा म्हटलं की इथले वनरक्षक विचारतात, फ्राइड, रोस्टेड की रश्शात देऊ? कशाला कोण उगीच धावाधाव करेल? शिकार करणं मी केव्हाच विसरलो आहे, ज्वाला मॅडम!!.ज्वाला : (हादरून) एक काळा गॉगलवाले गृहस्थ यांचे बॉस आहेत, त्यांनीच आपल्याला नामिबियातून इथं आणलं म्हणे! त्यांनी सूचना देऊन ठेवल्या आहेत की ‘हर चित्ते को मिले भत्ता’ या योजनेनुसार कार्यवाही करावी!!पवन : (उन्हाचे सुख अनुभवत) आपले भाईबंद नामिबियाच्या झुडपी वाळवंटात शिकार शोधत हिंडतायत, आणि आपल्या इथं रेडीमेड मिळतंय! मजे करो!! आपली पोरं नशीबवान निघाली!!ज्वाला : (खंतावून) जगातला सर्वात मंद चालीचा प्राणी म्हणून आपली प्रजाती भविष्यात बदनाम होईल, अशी भारी भीती वाटते हो मला! प्लीज काही तरी करा, आणि एक तरी ससा मारून आणा ना!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.