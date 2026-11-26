घटं भिंद्यात, पटं छिंद्यात...’ हे संस्कृत सुभाषित महाराष्ट्रातील लहान पोराटोरांसदेखील माहीत आहे. वास्तविक यात व्याकरणाची चूक असून ‘घटं छिंद्यात, पटं भिंद्यात’ असे हवे! ‘पटं भिंद्यात’ म्हणजे पेपरफुटी...पेपरफुटीनिशी परीक्षेत येन केन प्रकारेण मिळवलेले यश, यशच नव्हे, असा त्याचा सर्वसाधारण अर्थ! पुरातन काळीही पेपर फुटत होते, याचा हा पुरावा मानला पाहिजे. पण आता या पेपरफुटीवर संक्रांत आली आहे. त्याचीच ही गोष्ट! .एक पेपरफोड्या होता. त्याचे नाव समजा राजू...तर हा राजू दगडावर हापटून नारळ फोडावा तसा पेपर फोडत असे. पेपर फोडणे हा त्याच्या जणू डाव्या हातचा मळ. (शीः!!) पेपर फोडून फोडून त्याच्या हाताला घट्टे पडले होते, असे म्हटले तरी चालेल. या राजूने दरसाल स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फोडले. पेपर फोडण्याचे त्याचे तंत्र जबरदस्त होते. ज्या पेपरला डिमांड जास्त, तो पेपर राजू फोडत असे. त्यासाठी त्याने एक यंत्रणाच उभी केली होती. या यंत्रणेला सर्वसामान्यपणे रॅकेट असे म्हटले जाते.पण राजूने हा धंदा अचानक सोडून दिला, आणि तो घरोघरी हिंडून साबणचुरा, अगरबत्ती, फुलवाती आदी सामग्री विकू लागला. आपल्या नव्या व्यवसायाला तो स्टार्टअप असे म्हणतो. कारण यामुळे वाममार्गाला लागलेला ‘मी’ स्टार्ट झालो, असा त्याचा दावा आहे.....मध्यंतरी फार पेपर फुटत होते. कुठलाही पेपर आधी व्हाटसॲपवर येत असे. पेपर फुटण्याचे प्रमाण इतके झाले की कधी कधी परीक्षाबिरीक्षा काहीही नसताना पेपर फुटू लागले. एकदा तर शेजारच्या नेन्यांना अलिकडच्या लेल्यांनी ‘आजचा पेपर आलांय कां हो?’ असे विचारले असता नेन्यांनी ‘एमपीएससी’चा पेपर तोंडावर मारलान!! इतका सुळसुळाट!!...पेपरचे थोडेसे फटाक्यांसारखेच असते. दमट हवेने फटाके सादळले की पेटता पेटत नाहीत. वात पेटवून तपासणीसाठी जवळ जावे तर दाणकन तोंडावर फटाका फुटतो! फटाके फक्त दिवाळीत नव्हे तर कधीही, कुठेही फुटतात. रोज कुठल्या ना कुठल्या स्थानिक पुढाऱ्याचा, त्याच्या मुलांचा, मुलांच्या श्वान-बिल्लीचा बर्थ डे असतोच की नाही? मग बारोमास फटाके फुटणारच की नाही? पेपरांचेही तसेच आहे. परीक्षा होतच असतात. त्यामुळे कुठला ना कुठला पेपर फुटतच राहातो. पण आता तसे नाही..पेपरफुटीमुळे वैतागलेल्या महाराष्ट्राच्या कारभाऱ्यांनी भयंकर कडक कायदे अंमलात आणायचे ठरवले आहे. पेपरफुटीच्या यंत्रणेत सामील असलेल्या सर्वांना आता यापुढे संघटित गुन्हेगारीची कलमे लावून दहा कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. दहा कोटी!! इतकेच नव्हे तर पेपर फोडल्याबद्दल (आठ-दहा वर्षे) खडी फोडावी लागणार आहेत. सरकारने असा दणका दिल्यामुळे आता पेपरफुटी थांबून स्पर्धा परीक्षा निर्भेळ आणि निरागस पद्धतीने पार पडतील, यात काही शंका नाही. पेपरफोडू राजू मंडळींचे धाबे दणाणले आहेच, पण याच राजूकडून फुटलेला पेपर विकत घेऊन किंवा अनुचित साधनांचा अवलंब करून पेपर सोडवणाऱ्यांनाही जबरी सजा होणार आहे. केंद्र सरकार तसे कनवाळू आहे. (अहो, खरेच आहे..!) त्यांनी पाचेक वर्षांची सजा आणि पन्नासेक लाख दंड एवढीच माफक शिक्षा ठरवली होती. पण पेपरफुटी केल्यावर पन्नासेक लाखाचा दंड कोणीही भरू शकेल. हो की नाही? पण महाराष्ट्राच्या कारभाऱ्यांनी तोच दंड थेट दहा खोके भरून केला. येवढे पैसे कोण भरणार?परिणामी, राजू पेपरफोड्याने आपला जुना धंदा त्यागून साबणचुरा विकून पोट भरण्याचे ठरवले. तो म्हणतो, ‘‘स्वच्छ धंदा हा आता एकच उरलाय हो महाराजा!’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.