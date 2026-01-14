ढिंग टांग - निवडणुकीनंतर काय (काय) करणार..?

गेली दीड-दोन वर्षं भलतीच धामधुमीत गेली. सारख्या कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका चालू आहेत. निवडणुकांनी आपलाच जीव इतका विटला असेल तर नेत्यांची काय कथा? लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि आता महापालिकांच्या निवडणुका. माणसाने किती म्हणून राबायचे याला काही लिमिट? सारे काही जनतेच्या कल्याणासाठी चालले आहे हे खरे, पण अपार कष्ट केल्यानंतर थोडा तरी श्रमपरिहार हवाच. नाही का? हाच पोक्त आणि माणुसकीयुक्त विचार करुन आम्ही काही मेहनती, कष्टाळू आणि जनतेसाठी राब राब राबणाऱ्या दिग्गज नेत्यांना प्रश्न विचारला : निवडणुकीनंतर काय करणार? कुठे जाणार? नेत्यांकडून आम्हाला विविध उत्तरे मिळाली. काही ऑन रेकॉर्ड, काही ऑफ द रेकॉर्ड! त्यातलीच येथे काही अपेक्षित (आणि अनपेक्षित) उत्तरे देत आहो..प्रश्न : निवडणुकीनंतर काय करणार? कुठे जाणार?नानासाहेब फडणवीस : सर्वसाधारणपणे मी विश्रांतीसाठी नागपूरला जातो. काही अर्जंट काम असेल तरी नागपूरलाच जातो. काम नसेल तरी नागपूरलाच जातो. बऱ्याचदा मुंबईत मी तिथूनच येत असतो. कामानिमित्त मी दिल्लीलाही जातो. पण तिथूनही नागपूरलाच जातो. त्यामुळे निवडणुकीनंतर मी नागपूरला जाणार असं सेफली म्हणू शकतो. बऱ्याच दिवसात नागपुरात गेलो नाही, असं मला कधी कधी नागपूरला असूनही वाटू लागतं. त्यामुळे माझं उत्तर- नागपूर! आता नागपूरहून कुठे जाणार? असं विचारू नका!.कर्मवीर भाईसाहेब (मु. पो. ठाणे.) : हा प्रश्न तुम्ही मीडियावाल्यांनीच कठीण करुन ठेवला आहे. मी रुसलो, फुगलो की दरे गावाला जातो असं मीडियावाल्यांनीच उठवून दिलं आहे. सुटीत कुठं जाणार? या प्रश्नाचं उत्तर कुणीही कॉमन मॅन सर्वसाधारणपणे ‘गावी जाणार’ असंच देतो. (मी डीसीएम असलो तरी स्वत:ला कॉमन मॅनच समजतो, हे वाक्य येथे टाकावे!) मीसुध्दा माझ्या गावी, दऱ्यालाच जाणार आहे. पण सांगून उपयोग नाही. लोक फीक्कन हसतात! दऱ्याला माझी बांबूची शेती आहे. बांबू बरेच वाढले आहेत. महाराष्ट्रभर बांबू लावावेत, असं मला भारी वाटतं. दऱ्याच्या शेतात मी स्ट्रॉबेऱ्यांची लागवड केली असून त्या अधूनमधून जाऊन मी वाक वाकून पाहातो. ट्रॅक्टर चालवतो. निवडणुकीनंतर मी दऱ्यालाच जाणार. कोणीही काहीही म्हणो. आता ‘दऱ्या तिकडे, खोऱ्या इकडे’ अशी फालतू कोटी करु नका!.दादासाहेब बारामतीकर : निवडणुकीनंतर कुणी कुठं जावं, हे ठरवण्याचा अधिकार ज्याला त्याला संविधानाने दिलेला आहे. त्या अधिकाराचा वापर करून मी अर्थातच बारामतीला जाणार आहे. कोण अडवतं ते मी पाहातोच!.दादोजी वांद्रेवाले : यावेळी मी पुन्हा लंडनलाच जायचं म्हणतोय. बऱ्याच दिवसात लंडनला गेलो नाही. पण आमचे चिरंजीव स्वित्झर्लंडच्या प्रेमात आहेत. ते म्हणतात डाव्होसला जाऊ! हरकत काहीच नाही. इथे घरात बसायचं, ते तिथं बसलं!! पण घरची मंडळी तर डोंबोलीला जाऊन यावं असं सुचवताहेत. बऱ्याच वर्षात डोंबोलीला गेलो नाही, असं म्हणतायत. काय करावं, समजत नाही. डाव्होस की डोंबोली? बऱ्याच दिवसात ताडोबा अभयारण्यात जाऊन वाघांचे फोटो काढले नाहीत. निवडणुकीनंतर कदाचित ताडोबालाही जाईन. बघू, हल्ली हे सगळं आमचे शिवाजीपार्कचे बंधूच ठरवतात. ते म्हणतील तसं करू! जय महाराष्ट्र..राजेसाहेब शिवाजीपार्कवाले : कायॅय? तुम्हाला दुसरे उद्योग नाहीत का रे? मी कुठेही जाईन. तुम्हाला काय करायचंय? पुतण्या डाव्होसला जायचं म्हणतोय. पण तिथं वडापाव बघायलाही मिळत नाही. दळभद्री लेकाचे!...बरं, कर्जतला जाणारेय! कळलं? निघा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.