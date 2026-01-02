ढिंग टांग - निवडणुकीनंतर…!

मुन्शिपाल्टीच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर पुढे बराच काळ शांतता निर्माण होणार असून लोकशाहीसाठी हे काही फारसे पोषक चित्र नव्हे. कुठे ना कुठे कोणीतरी कोकलते आहे, हे चित्रच लोकशाही सुदृढ करणारे असते. यासाठीच विरोधी पक्ष तगडा असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. तथापि, पुढील बराच काळ, म्हंजे सुमारे तीन-साडेतीन वर्षे सगळ्याच आघाड्यांवर शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर नेमके करायचे काय, असा प्रश्न विरोधकांना पडणार आहेच, पण सत्ताधाऱ्यांनाही पडल्याशिवाय राहणार नाही. काळाची ही पावले ओळखून आम्ही एकच सवाल खडा केला- ‘पुढली तीन-चार वर्षे काय कार्यक्रम करणार?’ हाच शंभर नंबरी सवाल घेऊन आम्ही काही निवडक नेत्यांची मने चाचपली. उत्तरे मिळाली ती येणेप्रमाणे : .नानासाहेब फडणवीस : जेव्हा निवडणुका नसतात किंवा जिंकलेल्या असतात तेव्हा पुढे काही विशेष करण्यासारखे उरत नाही. आमच्या पक्षात तसे ट्रेनिंगच नाही. निवडणुका जिंकत राहाणे, हाच कार्यक्रम आमच्या सिलॅबसमध्ये होता. पुढे काय करायचे हे आम्ही दिल्लीला विचारुन ठरवू. काही केले, न केले तरी महाराष्ट्र देशातील नंबर वन अर्थव्यवस्था होणारच आहे. आपला देश जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणारच आहे. डाव्होसला जाऊन मी स्वत: पाच-पंचवीस लाख कोटींचे सामंजस्य करार करुन येईन. मग कोणी काही बोलले तर आकडे फेकता येतात. नमो नम:.दादासाहेब बारामतीकर : या ठिकाणी पुढली तीन-चार वर्षं काय कार्यक्रम करणार? हा प्रश्न मीच या ठिकाणी विचारतोय! तुम्ही मला काय विचारता? इथं आमची गाडी या ठिकाणी कायम दोन नंबरला अडतेय…ती पुढे काढायची तर काही तरी कार्यक्रम करावाच लागणार की! पुढल्या इलेक्शनची वाट पाहाणं हा एकमेव कार्यक्रम आहे..कर्मवीर भाईसाहेब (मु. पो. ठाणे) : हाच प्रश्न विचारायला मी दिल्लीला वारंवार जातो. वारंवार मला ‘जरा रुको’ असं सांगितलं जातं. मी आज्ञेबाहेर नाही. मी रुकलोय. अशी रुकत रुकत तीन-चार वर्षं काढली की पुन्हा इलेक्शन येईलच. जातंय कुठे? माझ्या एका उठावामुळे एवढं रामायण घडलं. आता तीन-चार वर्ष उठावबिठाव काही नाही. आता नुसतंच बसाव!! जय महाराष्ट्र..उधोजीसाहेब वांद्रेवाले : फोटोग्राफी ही एक कला आहे. ती मी पुन्हा जोपासणार आहे. परवाच माळ्यावरुन कॅमेरा काढला. चांगला पुसून ठेवला. मी पुन्हा कॅमेरा हातात घेतलाय, असा फोटो आमच्या चिरंजीव युवराजांनी त्यांच्या मोबाइल फोनमधून काढलाय! मी म्हटलं, व्हायरल करु नकोस! तरीही सांगतो, मी आता पुन्हा फोटोग्राफी करणार आहे. पण गडकिल्ल्यांचे विमानातून फोटो काढणार नाही, आणि झाडा-झुडपांचे किंवा प्राण्यांचेही काढणार नाही. नेमके कोणाचे फोटो काढायचे, हेच तीन-चार वर्षात ठरवीन..राजेसाहेब शिवाजीपार्कवाले : येत्या तीन-चार वर्षात मी काय करणार? हा काय प्रश्न झाला? मी नवनिर्माणाचं काम चालू ठेवणार. महाराष्ट्रात, मुंबईत जे काही चालू आहे, ते बघता मी काही करावं, असं तुम्हाला खरंच वाटतं का? वाटत असेल तर लेको, तुम्ही मतं का देत नाही? मी काय करणार, याचं उत्तर देतो, घ्या- गेली वीस वर्ष जे केलं, तेच करणार? झालं समाधान? निघा!.प्रातिनिधिक मतदार : लोकसभा निवडणुका झाल्या, विधानसभा झाल्या. नगर परिषदा आणि पंचायती झाल्या. आता महापालिका आणि ग्रामपंचायतीही पार पडतील. इतके होऊनही एकही नेता आमच्या विकासाबद्दल काहीही बोलत नाही, हेच बरेच बोलके आहे. लोकशाही चिरायु होवो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.