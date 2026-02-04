satirical-news

ढिंग टांग : फाइव्ह स्टार्स ऑफ डेमॉक्रसी..!

बेटा : (नेहमीप्रमाणे उत्साहात एंट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण... मम्मा, आयम बॅक..!
A Humorous Look at Democracy's Five Stars

सकाळ वृत्तसेवा
मम्मामॅडम : (पक्षकार्याची कागदपत्रे हातावेगळी करत) हं!

बेटा : (सहज विचारल्यागत) क्या पढ रही हो?

मम्मामॅडम : (सुस्कारा सोडत) महाराष्ट्रातल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये पक्षाला मिळालेल्या भरघोस यशाचा अहवाल वाचतेय!

बेटा : (कुतूहलानं) वेळ लागेल का?

मम्मामॅडम : (तुटकपणे) अर्धं पान वाचायला कितीसा वेळ लागणार?

बेटा : (सल्ला देत) माझं ऐक, असलं किरकोळ काहीतरी वाचू नये माणसानं! चांगली पुस्तकंबिस्तकं वाचावीत! मी हल्ली ग्रंथवाचनावर भर द्यायचं ठरवलं आहे...

Rahul Gandhi
political
election
Political Culture

