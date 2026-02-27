satirical-news

ढिंग टांग : शब्दशारदे...!

नवशब्दांचे बांधुनि घुंगूर रसवंती ज्यांची नाचवि डोलवि मने मराठी भाषा रसिकांची शब्दशारदे! तुझ्या अंगणी सळसळ ये कानी हाच वृक्ष तो, पिंपळ-ज्याला कविता पानोपानी
ब्रिटिश नंदी
