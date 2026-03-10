ढिंग टांग : मेंबर, रिमेंबर...!

‘रायगडाच्या पवित्र भूमीतून आम्ही पुनश्च एकदा हरि ॐ चा उद्घोष करीत आहो. ज्याला महाराष्ट्रधर्माची चाड आहे, त्यांनी आमच्या संघटनेचं सदस्यत्व स्वीकारावं. आहे हिंमत?’ राजेसाहेब कडाडले. त्यांच्या गर्जनेनं अवघा सह्याद्री थरारला. दऱ्याखोऱ्यांतून पाखरे उडाली, कोल्ही-आस्वली गुहेत दडली. खरेखुरे वाघ बिचकले. सह्याद्रीचा ढाण्या वाघ नामशेष होण्याच्या मार्गावर असला तरी जल्द-अज-जल्द त्यांची संख्या वाढणार, या सुखद जाणीवेने वन्यजीवन ऐन उन्हात तरारोन उठले..राजेसाहेबांच्या संघटनेचे सदस्यत्व आम्ही गेल्या वीस वर्षांत अर्धा डझन वेळा तरी घेतले आहे. वीस वर्षांपूर्वी संघटन स्थापन झाले तेव्हा राजेसाहेबांनी ज्या मोजक्या पाईकांना बेलभांडार उचलावयास लावोन नवनिर्माणाचे कंकण मनगटीं बांधियले होते, त्यातील एक मनगट आमचे!! तेच मनगट पुढे कित्येक ‘खळ्ळ’ आणि ‘खटॅक’ आंदोलनांमध्ये तळपले.नवनिर्माणाचे संघटन सुरू झाले तेव्हा आम्ही भक्तिभावाने सदस्यत्व स्वीकारून निष्ठा वाहिल्या होत्या. पण... पण... दोन दशके हा काही लहान काळ नव्हे. वीस वर्षांत होत्याचे नव्हते होते. नव्हे, होते म्हणजे होतेच!! त्यात महाराष्ट्राचे नवनिर्माण हा काही साधासुधा संकल्प नव्हे. भले भले आले आणि थकोन, बुझोन, निघोन गेले....वीस वर्षांपूर्वीचा काळ आठवा. महाराष्ट्र विझू विझू गेला होता. कुठे म्हणून मऱ्हाटी अस्मितेचा अंगार म्हणून दिसत नव्हता. सारा थंड कारभार. पण राजेसाहेबांनी वन्ही चेतला, आणि नवनिर्माणाचे वारे महाराष्ट्राच्या दऱ्याखोऱ्यात वाहो लागले.‘महाराष्ट्राचं नवनिर्माण हा काही राजकीय पक्ष नाही, कळलं?’ राजेसाहेब तत्त्वनिष्ठ मुद्रा धारण करोन म्हणाले. आँ? आम्ही च्याट पडलो..‘ते एक संघटनही नाही, तर ती एक कल्पना आहे,’ राजेसाहेबांनी मुद्दा विस्कटून सांगितला. हे आम्हाला मनोमन पटले! आपण ज्या पक्षाचे वीस वर्षे निष्ठेने काम केले, तो राजकीय पक्षच नाही, संघटनही नाही तर चक्क काल्पनिक बाब आहे, या विचाराने आम्ही थोडेसे हिर्मुसले झालो, हे खरे. पण तो विचार आम्ही लागलीच मनोमीलनासारखा झटकून टाकिला...‘पण साहेब, आम्ही आधीच मेंबरशिप घेतली आहे,’ कुण्या येड्या महाराष्ट्र सैनिकाने भाबड्या उत्साहात आगाऊपणा केला..‘खामोश! मेंबरशिप? हा काय क्लब वाटला तुम्हाला?’ राजेसाहेब कडाडले. त्यांना कडाडून उठायला काहीतरी निमित्त लागतेच. आम्ही चपापलो. आधीच्या सदस्यत्वाचे विशेष काही नाही. ते नाही असे समजायचे. नव्याने प्रारंभ करायचा...‘कोट्यवधी मराठी तरुण आज आमच्या सदस्यत्वाची वाट पाहात आहेत, पण हे सदस्यत्व इतर पक्षांसारखे समजण्याचा मूर्खपणा करो नका! ते कमळवाले तर निव्वळ मिस्ड कॉलवर सदस्य करोन घेतात. गाढव लेकाचे! अशाने महाराष्ट्रधर्म कसा वाढणार? सांगा, सांगा ना!!’ राजेसाहेबांनी डोळे गरागरा फिरवीत आम्हांस सवाल केला, ज्याचा जबाब आमच्यापास नव्हता....‘आमच्यापासोनच सुरू होईल हा नवा सिलसिला! आम्ही स्वतःपासूनच सदस्य नोंदणीच्या मोहिमेची सुरुवात करतोय! मग बघता काय, स्सामील व्हा!’ राजेसाहेब तडफेने म्हणाले. आम्ही पुन्हा एकदा ‘आँ’ असे अस्फुट उद्गार काढून मनोमन च्याट पडलो. म्हंजे? साहेब स्वतःच मेंबर नाहीत? आँ?.‘बघता काय असे शुंभासारखे! महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात टेबले टाका, लोकांना सदस्य नोंदणीचे फॉर्म वाटा! ज्यांनी पेन आणले नसेल त्यांची डिजिटल नोंदणी करोन घ्या! एकही मराठी माणूस सुटता कामा नये!’ राजेसाहेबांनी भराभरा फर्माने सोडली.अचानक कंटाळा येवोन राजेसाहेबांनी एक कडक जांभई दिली, आणि नंतर डोळे मिटत ते म्हणाले, ‘आजच्या दिवसात इतकं पुरे! बाकी सगळं मी गुढीपाडव्याला बोलेन! जय महाराष्ट्र!!’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.