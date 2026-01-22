ढिंग टांग : नवीन है वह…!

ढिंग टांग मान्यवर नितीन नबीनजी, सतप्रतिसत प्रणाम! सर्वप्रथम जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल तुमचं हार्दिक अभिनंदन आणि अनेकानेक शुभेच्छा. तुमच्या नेतृत्वकाळात आपल्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही पक्षाला सुयश प्राप्त होवो ही श्रीरामलल्लांच्या चरणी प्रार्थना.तुमच्या आधी मी पार्टीचा अध्यक्ष राहिलो आहे. मला अनुभव दांडगा आहे. ही खुर्ची वाटते तितकी सोपी नाही, आणि नीट वागले तर या खुर्चीइतकी सुखाची जागा नाही. फक्त दोघांचे ऐकले तरी काम भागते. बाकी कोणाचीही पत्रास ठेवावी लागत नाही. .सध्या वीसेक राज्यात एनडीए आणि तेराएक राज्यात आपल्या पक्षाची राजवट आहे. ‘पंचायत से पार्लियामेंट तक’ आणि ‘काश्मीर से कन्याकुमारी तक’ आपला पक्ष आधीच पोचला आहे. थोडक्यात, पक्षाच्या सुवर्णकाळातच तुम्हाला ही खुर्ची लाभल्याने मजा आहे! तथापि, ही नियुक्ती झाल्यानंतर तुम्ही कसे वागले पाहिजे, याचे मार्गदर्शन आत्ताच करुन ठेवणे इष्ट ठरेल. अन्यथा, पुढे (तुम्हाला) जड जाऊ शकते. खाली नमूद केलेल्या सर्व कलमांचे पाठांतर करावे आणि अंमल करावा. एक चूकही बरीच महागात लागते. आणि ती महागात लागली, हे काही महिन्यांनी कळते. हाती दिलेला नारळ निरोपाचा होता, हे घरी गेल्यावर कळलेले बरे नाही. असो..-जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही पक्षाचे (ज. स. मो. लो. प.) अध्यक्ष झाल्यानंतर फोन सतत चार्जिंगला ठेवावा. दुसऱ्या रिंगला फोन उचलला गेला पाहिजे.- ‘मिलेनियल’, ‘जेन झी’ आणि ‘जेन अल्फा’ या नावाच्या पिढ्यांसाठी आपली नियुक्ती झाली आहे, हे लक्षात ठेवून पक्षविस्तार तरुणाईत करणे अपेक्षित आहे. याचा अर्थ ज्येष्ठ (पक्षी : म्हातारेकोतारे) पक्षसहकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करायचे, असा होत नाही. ज्येष्ठांचे तुमच्याकडे लक्ष असणार आहे.-‘एनडीए’चे घटक पक्षही तुम्हाला अधूनमधून फोन करतील. थोडीफार दमबाजी करतील. पण घाबरायचे नाही. ‘वरती बोलतो’ एवढे दोन शब्दही पुरतात. ते फोन ठेवतात!- सत्कार समारंभात एकच फूल स्वीकारावे.- ज. स. मो. लो. प.चा तुम्ही सर्वांत तरुण चेहरा आहात. तरीही टीशर्ट वगैरे घालून हिंडू नये. ते आपल्याला शोभत नाही. ज्यांना शोभते, त्यांच्या पक्षाची हालत काय आहे, ते बघून घ्यावे!\\.Premium|Prahar Sanghatana Bachchu Kadu : प्रहार: आमच्या लढ्याचा जन्म.-ज्याप्रमाणे तेहेतीस कोटींपैकी कुठल्याही देवास नमस्कार केला असता तो केशवालाच जातो, त्याप्रमाणे आपल्या पार्टीत कुठेही वांकले तरी तो नमस्कार वंदनीय नमोजीभाईंनाच जातो. हे सदैव लक्षात ठेवावे.-हमेशा एक टप्पोरा कांदा नमोकुर्त्याच्या किंवा जाकिटाच्या खिश्यात ठेवावा. लागेल! ज. स. मो. लो. प. चे अध्यक्ष तुम्हालाच व्हायचे आहे, हा पहिला फोन आल्यानंतर तुमची जी अवस्था झाली होती, ती कायम लक्षात ठेवावी. भान हरपते. श्वास गुदमरतो. ओ येईस्तवर जेवल्यानंतर छातीत ढेकर अडकल्यावर जीव घाबरा होतो, तसे काहीसे होते. कांद्याचे काम येथे पडेल!.-साक्षात नमोजीभाईंनी तुम्हाला ‘हवे तमे बोस छो, हूं तो एक सामान्य कार्यकर्ता छूं’ असे म्हटले. हे फार मनावर घेऊ नये. गोत्यात याल!-पूर्वी बापाने पोरास ‘अहो-जाहो’ अशी हाक आदरार्थी हाक मारली की पोरगे प्यांटीत थर्थरत असे. वडिलांनी केलेला उपहास ही नंतर होणाऱ्या हिंसक शिक्षेची प्रस्तावना असते. अतएव, बॉसने अपनेकू बॉस कहा, तो चूप बैठनेका!-नवीन आहात, हमेशा नवीनच राहा! जुने होऊ नका!पुन्हा शुभेच्छा घ्या. तुम्हाला गरज लागणार आहे! कळावे. आपला. नड्डाजी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.