बेटा : (नेहमीप्रमाणे आक्रमक एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयॅम बॅक!! मम्मामॅडम : (पुस्तकात गढून गेलेल्या अवस्थेत) हं!! बेटा : (उत्साहाने) मम्मा, आपण यूपीचं इलेक्शन जिंकल्यावर काय करायचं? त्या योगीजींना कुठे पाठवायचं, हे आत्ताच सांगून ठेव!! मम्मामॅडम : (अजूनही पुस्तक वाचनातच दंग...) हं!! बेटा : (खुशीत)...मला आपले कार्यकर्ते सांगत होते की यावेळी योगीजी का जाना तय है! हात उठेगा, तो कमल मुरझायेगा!! मम्मामॅडम : (पुस्तकात...) हंऽऽ...मार्व्हलस!! .बेटा : (निवडणुकीचा ज्वर चढल्यागत) यावेळी मी असा जोर लावला आहे की यंव रे यंव! गेल्या आठवड्यात मी परदेशात भाषणं करताना विजयाचा रोडमॅपच जणू आखून दिला होता!! जगभरातले तरुण-तरुणी माझ्या विचारांमुळे प्रभावित झाल्या आहेत! यूपीत तर आपण विरोधकांचा सुपडासाफ करणार, हे लिहून ठेव!मम्मामॅडम : (पुस्तकाचं पान पालटत) हं...ब्युटिफुल!!बेटा : (चमकून) काय हे? मी कामाचं बोलतोय, आणि तू पुस्तकात डोकं खुपसून बसली आहेस, मम्मा! धिस इज नॉट डन!! कुठलं पुस्तक वाचतेयस इतकं मन लावून?...ओह! कमाल झाली, तुझंच पुस्तक तूच इतकं मनापासून कसं वाचू शकतेस?मम्मामॅडम : (पुस्तक मिटत) हं, काय म्हणत होतास यूपीबद्दल?बेटा : (खांदे उडवत) हेच की सगळे पुस्तकात गढून गेले आहेत, त्या यूपीकडे कोणी बघणार आहे की नाही?मम्मामॅडम : (समाधानाने) तू आहेस की! आता मला कश्शाकश्शाची म्हणून काळजी राहिलेली नाही! मोदी-शहा टोळीला जशास तसं उत्तर देणारा तूच एकमेव तरुण नेता आहेस बरं! देशाला तुझ्याकडून खूप अपेक्षा आहेत!! माझं काय, मी तर दुसरं पुस्तक लिहायला घ्यायचं म्हणतेय....बेटा : (स्वप्नाळू वृत्तीने) थँक्य मम्मा...माझ्यावर विश्वास टाकल्याबद्दल आभार!! आपण यंदा यूपी जिंकणार, कमळवाले पळून जाणार, हे लिहून ठेव!!मला फक्त आता त्या योगीजींचं काय होणार, याचीच चिंता आहे...मम्मामॅडम : (नाक मुरडत) त्यांची कसली चिंता करायची? लोकशाहीचे मारेकरी आहेत ते! बुलडोझरवाले कुठले!! यांच्या बुलडोझरबाजीमुळे लोकशाही चिरडली गेली...यांना धडा शिकवलाच पाहिजे! शिकवशील ना?बेटा : (गंभीर चेहरा करत) अर्थात! पण मम्मा, आय हॅव ए क्वेरी! एक सवाल आहे माझा! मेरा एक सवाल आहे...मम्मामॅडम : (संयमाने) पुढे बोल आता!बेटा : (तात्विक प्रश्न विचारत) माणूस राजकारणातून सफाचट झाला की त्याला वैराग्य येतं! इथं आधीच संन्यास घेतलेल्या व्यक्तीनं पराभवानंतर काय करायचं असतं? योगीजी जाणार कुठे? हा खरा सवाल आहे...मम्मामॅडम : (कपाळाला आठी घालून) त्यांची तुला कशाला काळजी? त्यांचं ते बघून घेतील....बेटा : (विषय बदलत) मी अखिलेशभैय्यांना १४५ जागांचा प्रस्ताव पाठवलाय! म्हंजे १४५ आपण लढायच्या, उरलेल्या सगळ्या त्यांनी!! पण त्यांनी उलट प्रस्ताव पाठवलाय!मम्मामॅडम : (अधीरतेनं)...जास्त मागून घ्यायच्या होत्यास! आपली आघाडी आहे ना?बेटा : (कोरडेपणानं) जास्त? फार तर अडीच डझन देऊ, असं त्यांनी कळवलंय!! ॲक्चुअली अडीच डझनसुद्धा नाही, २६ जागांची ऑफर आहे त्यांची!!मम्मामॅडम : (धोरणीपणानं) गेल्या लोकसभेला आपण फक्त १७ जागा लढवल्या होत्या! यावेळी स्पेशल छब्बीस! घेऊन टाक!!बेटा : (हाताची घडी घालत कठोरपणाने) आघाडीबिघाडी कुछ नहीं! आम्ही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवू, असं मी बाणेदारपणाने कळवणार आहे...मम्मामॅडम : (शांतपणे) बरं...पण मग योगीजींची काळजी करू नकोस! ओके?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.