ढिंग टांग : पार्लमेंट, पायऱ्या आणि पार्लेजी..!

बेटा : (नेहमीप्रमाणे जोशात एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयम बॅक! मम्मामॅडम : (पक्षकार्यात मग्न...) हं! भूक लागली असेल तर टेबलावर तुझ्यासाठी पास्ता ठेवला आहे! बेटा : (कंटाळलेल्या सुरात) मी असलं काही खात नाही! मी आत्ताच चायबिस्कुट खाऊन आलोय! एक कप चाय आणि पार्लेजीचा अर्धा पुडा! मम्मामॅडम : (पक्षकार्याचे दस्तऐवज तपासताना) ही चायबिस्कुट खाण्याची वेळ नाही, देश वाचवण्याची आहे! .बेटा : (बंडखोरपणाने) चाय आणि बिस्कुटं खाण्याला कुठलंही वेळकाळाचं बंधन नाही! राजकारणाच्या चहात जीवनरुपी बिस्कुट बुडवले असता लोकशाहीची लज्जत वाढते!मम्मामॅडम : (गंभीर सुरात) तुझ्या वर्तनाबद्दल तक्रारी आल्या आहेत!बेटा : (खांदे उडवत) आता मी काय चुकीचं वागलो? या देशात लोकशाही आहे की नाही?मम्मामॅडम : (तक्रारीचा कागद वाचत) ही बघ तक्रार...सत्ताधारी पक्षाचा एक नेता टीव्ही पत्रकारांशी बोलत असताना तू तिथे घुसलास आणि म्हणालास, 'चलो, हम साथ साथ पत्रकार परिषद लेते हैं!' हे खरंय?.बेटा : म्हंजे भलाईला काही किंमतच नाही का? मी म्हटलं कशाला उगीच माझ्याबद्दल घसा फोडून फोडून बोलता? चला, समोरासमोर होऊन जाऊ दे! ज्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधक एकच प्रेस कॉन्फरन्स घेतील, तो खरा लोकशाहीचा सुदिन!!मम्मामॅडम : (गंभीर आवाजात) तुमच्या मुलाचं वर्तन ठीक नाही, असं दोनशे वरिष्ठ नोकरशहा आणि नामवंतांनी पत्र पाठवलंय! मुलाला आवरा, असं त्यांचं म्हणणं आहे! काय करायचं?बेटा : (आश्चर्यचकित होऊन) कमालच झाली! माझ्या एका चायबिस्कुटामुळे एवढं झालं?मम्मामॅडम : (करारी मुद्रेने) तुमचा मुलगा टीशर्ट वगैरे घालून टप्पोरीसारखा येतो, आणि मनाला येईल तसं बोलतो! त्यामुळे वर्गातल्या मुली अस्वस्थ होतात, अशी आणखी तक्रार आहे!.बेटा : (गांभीर्यपूर्वक) माझं वर्तन सगळ्यांशीच भाईचाऱ्याचं असतं, आणि मी सर्वांवर समान प्रेम करतो! खरं सांगू का मम्मा! माझं मोदीजींवरही खूप प्रेम आहे!मम्मामॅडम : ऐसी बात कहिए कोई न बोले झूट! ऐसी जगह बैठिए कोई न बोले ऊठ!!बेटा : (वैतागून) पण मी काहीही बोललो तरी हे कमळवाले झूठ म्हणणार, आणि कुठेही बसलो तरी ऊठ म्हणणार!!मम्मामॅडम : (पोटतिडकीनं) असा का वागतोस बेटा? राजकारणात स्वच्छ प्रतिमेला काही किंमत आहे की नाही?.बेटा : (स्वतःची कॉलर पकडून) आता इतकी स्वच्छ कमीझ कोणाची तरी आहे का या देशात?मम्मामॅडम : (हाताची घडी घालून जाब विचारल्यागत) परवा तू पायऱ्यांवर बसून चहा बिस्कुट खाल्लंस! कँटिन नाही का तिथं?बेटा : पायऱ्यांवर बसून चहा प्यायलो तर काय मोठं आभाळ कोसळलं? ज्या देशातील लोकशाहीत चहावाला सर्वोच्च पदावर बसू शकतो, तिथं चहाला प्रतिष्ठा का नाही?मम्मामॅडम : (समजूत घालत) चहानं ॲसिडिटी होते....बेटा : (सात्विक संतापाने) ते कमळवाले काहीही वागले, बोलले तर चालतं, आणि माझंच वागणं एवढं का टोचतं यांना?मम्मामॅडम : (पोक्तपणाने) आपण तिथं बसून चहा बिस्किटं खाल्ली, तर उद्या हेच कमळवाले तिथंच पानाला कातचुना लावत बसतील! म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो!!बेटा : (खुशीत) ठीक आहे, पण माझ्या चहाबिस्कुटामुळे कुणाचं तरी पित्त खवळलंय...हो ना? इस बात पे और एक चाय बिस्कुट हो जाय!!