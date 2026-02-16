ढिंग टांग : विलीनीकरण : नरो वा कुंजरो वा..!

डिअर सुनीलजी तटकरेसाहेब, प्रदेशाध्यक्ष यांसी, दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष पुन्हा अखंड करुन नवीन सुरवात करण्याची कल्पना तशी जुनीच आहे. मी स्वत: अध्यक्ष होतो, तेव्हा किमान अकरावेळा या विषयावर चर्चा केली आहे. अकरा चर्चा इज इक्वल टु अकरा जेवणे!! विलिनीकरणाच्या भानगडीत माझे वजन तेवढे वाढले!! सुदैवाने बाराव्या जेवणाच्या थोडे आधी मी अध्यक्षपदावरुन मुक्त करा, अशी विनंती पक्षश्रेष्ठींना केली म्हणून वाचलो. आमच्या राष्ट्रवादीत चर्चा होत असल्या तरी तुमच्या राष्ट्रवादीत काय परिस्थिती आहे, हे कळेल का? त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. मध्यंतरी मी श्री. भुजबळसाहेबांना आपण पुन्हा एकत्र येणार, अशी हिंट दिली होती. त्यानंतर त्यांची तब्बेत लग्गेच सुधारली. माझा तोच हेतू होता... असो. खरोखर काही तथ्य असेल तर कृपया कळवावे. त्यावर माझे(ही) बरेच काही अवलंबून आहे, हे लक्षात घ्यावे! अधिक सांगणे नलगे. आपलाच. ज. पा. .वि. सू : माझा व्यक्तिश: या चर्चेत काहीही हेतू वा सहभाग वा लाभ नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी!डिअर प्रफुल्लभाई, बऱ्याच दिवसात भेट नाही की गाठ नाही. मी नाशकातच होतो. एकाच पक्षात राहून आपली ही अवस्था झाली आहे. काय करावे? सध्या विलिनीकरणाच्या चर्चा जोरात सुरु आहेत. उत्तरे देताना तारांबळ उडते. टीव्ही वाहिन्यांचे रिपोर्टर सिग्नलच्या आड दडलेल्या ट्रॅफिक हवालदारासारखे दबा धरुन बसलेले असतात. ऐनवेळेला गाठून विलिनीकरणाबद्दल विचारत सुटतात. विलिनीकरण कधी होणार? कसे होणार? कोण करणार? सुचेल तशी उत्तरे देत असतो.परवा मी सहज...अगदी सहजच हो, माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेटायला ‘वर्षा’वर गेलो होतो, तेव्हा त्यांनीही सहज विचारले की ‘विलिनीकरणाचं कुठवर आलं?’ त्यावर मी फक्त ‘पोहे झकास झाले आहेत’ एवढेच उत्तर देऊ शकलो. जाऊ दे..Premium|Gen Z Psychology: हे मी का करू? .बाय द वे, आपले लौकरच विलिनीकरण होणाराय, असे मला ‘तिकडच्या’ राष्ट्रवादीच्या माजी अध्यक्षानेच छातीठोकपणाने सांगितले. मी म्हटले हो का? अरे व्वा! छान! विलिनीकरणावर आजवर अकरा वेळा चर्चा झाल्याचेही त्यांनी बोटे मोडून तारीखवार सांगितले. मी हादरलोच! इकडच्या बाजूने तिकडच्या बाजूशी कोण चर्चा करत आहे, काही कळेल का? आपण पुढे काय बोलायचे? जे घडते आहे ते चांगले आहे की वाईट हेदेखील कळेनासे झाले आहे. तुमचा सर्वत्र संचार असतो, तुम्हीच काय ते एकदा स्पष्ट करावे ही विनंती. तुमचा. छ. भु. (नाशिक)ता. क. : आता तब्बेत चांगली आहे. काहीही असेल तरी कळवा!...मी तयार आहे!!.......प्रिय प्रफुल्लभाई, ऐनवेळी तुम्ही कुठं दडी मारता, कुणास ठाऊक! विलिनीकरणाचे गुऱ्हाळ मीडियात चालू झाले आहे. पक्षातील नेत्यांची पत्रे, फोन सुरु झाले आहेत. मी कुठवर टिकाव धरु? कोण कोणाशी चर्चा, वाटाघाटी करते आहे, याचा कोणालाही पत्ता नाही. हे विलिनीकरणाचे पिल्लू कोणी सोडून दिले याचा खरे तर शोध घेतला पाहिजेलाय! मी दामटून सगळ्यांना ‘असं काही नाही हो’ असे सांगतो आहे, पण तुम्ही तिकडे परस्पर चर्चा सुरु केल्या नाहीत ना? या शंकेने पोटात गोळा येतो.कृपया काय ते स्पष्ट सांगावे. वाट पाहातो. तुमचाच. सु. तटकरे (रायगड)ता. क. : अजून मीच प्रदेशाध्यक्ष आहे!!.......प्रिय पक्षसहकारी, विलीनीकरणाबाबत दिल्लीला हायकमांडशी बोलून घेतो, मग बघू. तोवर किल्ला लढवत ठेवा. हमेशा तुमचा आणि सर्वांचाच. प्रफुल्लभाई..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.