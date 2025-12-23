ढिंग टांग - कमळावर बैसोनी माझा कैवारी आला..!

माझ्या पक्ष सहकाऱ्यांनो, आणि महायुतीबितीतल्या आमच्या सहकाऱ्या-बिहकाऱ्यांनो, सर्वप्रथम मी तुम्हा सर्वांचे हार्दिक अभिनंदन करतो. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक नगर पंचायत आणि परिषदांच्या निवडणुकीत आमचा पक्ष नंबर एकचा ठरला असून स्ट्राइक रेटही सर्वाधिक आमचाच आहे. नुसता स्ट्राइक रेटच नव्हे, तर एकंदरच रेट बराच वाढीव आहे, हे एव्हाना लोकांना कळून चुकले असेल. जवळपास ४८ टक्के म्हणजे निम्मे उमेदवार आमचेच निवडून आले. एकाच पक्षाचे तीन-साडेतीन हजार नगरसेवक आपल्याच पक्षाचे आहेत. उरलेले महायुतीबितीच्या सहकाऱ्या-बिहकाऱ्यांनी उचलले आहेत. .एक महत्वाची सूचना आहे- नगराध्यक्षपदी निवडून आलेल्यांनी कृपया डाव्या बाजूच्या खुर्च्यांवर बसावे. इतके नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत की खुर्च्या कमी पडल्या! ज्यांना खुर्ची मिळाली नाही त्यांनी थोडी कळ सोसावी ही विनंती! पलिकडल्या नगरसेवकांनी उगाचच गर्दी करु नये. हज्जारो नगरसेवक निवडून आले आहेत. सगळ्यांनाच गुलाल लागला आहे! हे सगळे आपल्या पक्षातही पहिल्यांदाच घडत असल्याने अशा प्रसंगी कसे वागावे, हे कुणालाच ठाऊक नाही. जेव्हा काही कळत नाही, तेव्हा गप्प बसावे!!.…तर माझ्या पक्ष सहकाऱ्यांनो, या विजयाचेही आपण सखोल आत्मचिंतन करणार आहोत. दरवेळी पराभवानंतरच आत्मचिंतन करायचे ही प्रथा पडून गेली आहे. पण आपण ती बदलू! लोकांनी आपल्याला इतकी मते कां द्यावीत? महाराष्ट्रात सर्वत्र कमळेच कमळे फुललेली बघून समस्त मराठी मतदार हे एक नंबरचे भुंगे असून ते कमळाभोवती गुंजारव करीत आहेत, हे चित्र अतिशय लोभसवाणे आहे. लोकशाही सशक्त करण्यासाठी भुंग्यांनी केलेला हा कमळाभोवतीचा गुंजारव कानांस अतिगोड वाटत आहे. तथापि, यामुळे जळाऊ लाकडाच्या वखारीही काही ठिकाणी पेटतात. तसे का व्हावे? दर दोन-तीन व्यक्तींमागे एक व्यक्ती कमळाचे बटण दाबते, हे आता आकडेवारीनिशी सिद्ध झाले तरी या जळाऊ लाकडाच्या वखारीतून धूर का बरे निघतो? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ते आत्मचिंतनातून सुटावेत..आपला पक्ष आता इतका मोठा झाला आहे की दुसरे पक्षच उरु नयेत. परवा तर मी आपल्या महायुतीतील एका मित्रपक्षाच्या नेत्याला विचारले असता, तोदेखील अनवधानाने ‘आपल्या पक्षात असे नसते’ या टाइपचे वाक्य बोलून गेला!! लोकशाहीतले इतके राजकीय अद्वैत फार्फार क्वचित बघावयास मिळते, आणि आपल्या कमळ पार्टीने ते घडवून आणले आहे. आपण सारेच लोकशाहीचे कैवारी आहोत. या महाप्रचंड महाविजयाचे श्रेय मला देण्याचा एक व्यापक कट मला दिसतोय. पण मित्रांनो, मी असा फसणार नाही. कां की मी एक प्रकारचा चाणक्य आहे. दुसऱ्या प्रकारचाही चाणक्य मीच आहे, आणि तिसऱ्या प्रकारे तर मी महाचाणक्य आहे! या विजयाचे श्रेय मला द्यायचे, आणि नको तितका डंका पिटून दिल्लीश्वरांच्या डोळ्यात मला सलवायचे, हा तो कट आहे. मी अर्थातच तो उधळून लावीन. कां की मी चाणक्य आहे..या महाविजयाचा मानकरी मी नाही, तर तुम्ही कार्यकर्ते आहात! तुम्ही मेहनत घेतली, दारोदार प्रचार करुन वंदनीय नमोजीभाईंच्या (नमो नम: नमो नम: नमो नम:!!) विकासयात्रेची माहिती लोकांपर्यंत पोचवलीत. हे श्रेय तुमचेच. मी केवळ निमित्तमात्र आहे. आता महापालिका आणि नंतर झेडपीच्या निवडणुका जिंकल्या की पोटनिवडणुका जिंकत बसण्याचा कार्यक्रम पार पाडायचा आहे. निवडणुका जिंकण्यापलीकडे आपल्याला दुसरा उद्योग तरी काय आहे? तेव्हा माझ्या धुरंधर मित्रांनो, लागलीच कामाला लागा. जय कमळ. जय महाराष्ट्र..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.