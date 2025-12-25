ढिंग टांग - विलोपले मनोमिलनात या..!

satirical-news

अंधाऱ्या दालनात रंगणाऱ्या युतीच्या चर्चांमधून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील भीती, संधी आणि पोकळ घोषणांचा उपरोधिक आरसा उभा केला आहे. हा लेख म्हणजे सत्तेच्या गणितांवर मारलेला बोचरा पण अर्थपूर्ण कटाक्ष आहे.
Mumbai, Pune and Thane: The Real Political Stakes

स्थळ : अज्ञात. वेळ : मध्यरात्रीची…सोयीची. पात्रे : तीन!

दादासाहेब : (अंधाऱ्या दालनात दबकत शिरत) कुणी आहे का हितं? की मी एकलाच आलोय?

भाईसाहेब : (अंधारातून) मी आलोय, या!

नानासाहेब : (अंधारातूनच) मी तुमच्या आधीपासून येऊन बसलोय!

दादासाहेब : (अंधारात खुर्ची शोधत) मीटिंग बोलावली म्हणून मेसेज आला होता, म्हणून-

नानासाहेब : (खुलासा करत) मीच फॉर्वर्ड केला होता!

भाईसाहेब : (ताबडतोब खुलासा करत) मी आधी फॉर्वर्ड केला होता…

