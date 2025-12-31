ढिंग टांग - लोकसेवेचे तिकिट..!

कुठल्याही परिस्थितीत पुढल्या इलेक्शनीला नगरसेवक व्हायचे आणि सडकून लोकसेवा करायची, या इराद्याने बंटीने तरुणपणापासूनच पावले टाकली. अनेक ठिकाणी सतरंज्या उचलत उन्हाळे-पावसाळे घालवले. तथापि, नगरसेवक व्हायचे स्वप्न लांबणीवर पडत चालल्याने बंटी घायकुतीला आला होता. अखेर निवडणुका जाहीर झाल्या आणि बंटीच्या स्वप्नाने उचल खाल्ली. .गेली तीन-चार वर्षे तो नगरसेवक व्हायचे या ईर्ष्येपोटी सगळ्यांशी खेळीमेळीने वागत होता. त्या भरात दोनचार वेळा तो लोकांच्या उपयोगीही पडला. अर्थात हे केवळ योगायोगाने झाले, पण त्यामुळे बंटीचा भाव पंचक्रोशीत वधारला. ‘बंटीभाई आपक्ष हुबा ऱ्हायला तरी बी अल्लाद निवडून येतोय!’ हे जनतेचे मत असल्याची पक्की खबर त्याला मित्रांनी अनेकदा संध्याकाळी साडेसातनंतर दिली होती. ही खबर नव्याने ऐकवली की बंटीभाई चंद्रा शेट्टीचे बिल भरतो, हे मित्रांनाही माहीत होते. अपक्ष वगैरे ठीक आहे, पण राजकारणात करिअर करायचे असेल तर कुठल्या तरी पक्षाचा टिळा असणे गरजेचे आहे, हेही बंटीला कुणीतरी बुजुर्गाने सांगितले होते..निवडून येण्याची क्षमता असली की (राजकीय पक्ष) बाकी काही मागत नाहीत, असे बंटीला कळले होते. ते खरेही असावे! बंटीचा उत्साह बघून एकदा कमळ पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मा. शेलारमामांनी कौतुकाने त्याच्या पाठीवर हात ठेवून कार्यकर्त्यांच्या गर्दीत ‘पुढे सरका’ असे प्रेमाने म्हटले होते. तेव्हापासून बंटी धरुन चालला की आपल्याला शंभर हिश्शाने कमळाचे तिकिट मिळणार! पण त्याचे सर्वच पक्षांशी चांगले संबंध होते. नवनिर्माणवाल्याचे दिग्गज नेतेही (शिवाजी पार्क साइड) बंटीला एकदा ‘आमचं तुझ्यावर लक्ष आहे…बरं का’ असे तोंडावरचा रुमाल किंचित दूर करुन म्हणाले होते म्हणे. त्यांच्या थोरल्या बंधूंनी (वांद्रे साइड) तर ‘मशाल पकडा, आणि जाळून टाका हे सरकार’ असे त्वेषाने म्हणून त्याच्या हातात खरोखर मशाल दिली होती. नशीब त्यात आग नव्हती. नाही तर बंटी उत्साहाने पेटलाच होता..या तीन पक्षांचे त्याच्याकडे लक्ष होते, पण बाकी घड्याळवाली पार्टी ‘येणार का आमच्यात?’ असे चाचपून बघत होती. ‘हात’वाल्यांकडे मुळात तिकिटे वाटायलाच कोणी उरले नव्हते, म्हणे. बघावे तेव्हा तिकिटवाटपाचे टेबल रिकामे!! कशी पार्टी चालवतात कोण जाणे, असा विचार बंटीच्या निरागस मनाला चाटून गेला….तिकिट म्हणजे एबी फॉर्म! हे एक जबरदस्त प्रकरण असते, हे बंटीला निवडणुकीच्या निमित्तानेच कळले. त्याला जवळपास प्रत्येक पक्षाचा एबी फॉर्म उपलब्ध होता. बंटीने मनात आणले तर त्याने चारपाच एबी फॉर्म आणले असते. त्याला काय लागते? पक्षाच्या कार्यालयात जायचे आणि ‘एबी फॉर्म द्या हो’ असे सांगून खिडकीत हात घालायचा. एबी फॉर्म मागताना अनेकांचा नकळत हात पाटलोणीच्या मागल्या खिशाकडे जातो. पण त्याची काहीच गरज नसते. खरंच, गरज नसते! अहो, हसता काय, खर्रर्रच गरज नसते!!.निवडणुकीची जय्यत तयारी करणाऱ्या बंटीला कुठल्याच पक्षाकडून शेवटपर्यंत एबी फॉर्म मिळाला नाही. ‘अरेच्चा, हा काय आत्ता त्या ह्यांच्या हातात दिला!’, किंवा ‘‘शेवटच्या अर्ध्या तासात मिळेल!’ किंवा ‘कोणाशी बोलला होता? यादीत नाव आहे का?’ अशी अनेक उत्तरे मिळून शेवटच्या अर्ध्या तासानंतरही बंटीच्या हातात पक्षाचे तिकिट काय, साधे बशीचे तिकिटही नव्हते..लोकसेवेची संधी हुकली, म्हणून बिचारा बंटी रडला! कुढला! पण तो हतोत्साही झाला नाही. प्रचारात सामील व्हायचेच, असे ठरवून तो परिवर्तनासाठी नव्या उत्साहाने सिद्ध झाला. लोकशाही चिरायु होवो!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.