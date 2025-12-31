satirical-news

ढिंग टांग - लोकसेवेचे तिकिट..!

लोकसेवेच्या नावाखाली चालणाऱ्या तिकिटराजकारणावर उपरोधिक भाष्य करणारी ही कथा स्थानिक राजकारणातील वास्तव अधोरेखित करते. विनोद, बोचरी टीका आणि राजकीय अनुभव यांचा सुरेख संगम म्हणजे ‘लोकसेवेचे तिकिट..!’
The Dream of Becoming a Corporator

Sakal

ब्रिटिश नंदी
कुठल्याही परिस्थितीत पुढल्या इलेक्शनीला नगरसेवक व्हायचे आणि सडकून लोकसेवा करायची, या इराद्याने बंटीने तरुणपणापासूनच पावले टाकली. अनेक ठिकाणी सतरंज्या उचलत उन्हाळे-पावसाळे घालवले. तथापि, नगरसेवक व्हायचे स्वप्न लांबणीवर पडत चालल्याने बंटी घायकुतीला आला होता. अखेर निवडणुका जाहीर झाल्या आणि बंटीच्या स्वप्नाने उचल खाल्ली.

political
election
Maharashtra Politics
Corporation Election
Political satire

