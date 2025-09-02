satirical-news

ढिंग टांग : बिहार यात्रा स्पेशल..!

बेटा : (थकलेल्या सुरात ) ढॅ-ण-ट-ढॅ-ण…मम्मा एकदाचा आयॅम बॅक!
Bihar Yatra Special
- ब्रिटिश नंदी
बेटा : (थकलेल्या सुरात ) ढॅ-ण-ट-ढॅ-ण…मम्मा एकदाचा आयॅम बॅक!

मम्मामॅडम : (पक्षीय कामकाजात नेहमीप्रमाणे व्यग्र…) हं! गुड!!

बेटा : (हातातली प्रवासी बॅग टाकत) दमलोय की!

मम्मामॅडम : (कागदपत्रे हातावेगळी करत) हं हं!

बेटा : (सदऱ्याची वरची बटणे सोडवत) प्रवासाचा शीण आलाय!

मम्मामॅडम : (कामात प्रचंड बिझी…) हं हं हं!!

