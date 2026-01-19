satirical-news

ढिंग टांग - निवडणुकीनंतर…!

निवडणुकीनंतरच्या राजकीय गोंधळावर मार्मिक आणि बोचरी टीका करणारा हा उपरोधिक संवाद आहे. गर्दी, मतं, पराभव आणि ‘नैतिक विजय’ यामधील विसंगती अधोरेखित केली आहे.
Post-Election Political Reality

ब्रिटिश नंदी
दादू : (इकडे तिकडे बघत सावधपणाने फोन फिरवत) म्यांव म्यांव…चुं चुं चुं..चुचुक!

सदू : (कपाळाला आठी रिटर्न्स…) कोणॅय? कायॅय?

दादू : (घाईघाईने) अरे, सदूराया, मी बोलतोय…तुझा बांदऱ्याचा भाऊ!

सदू : (आणखी जोरात खेकसत) कोऽऽण?

दादू : (घायकुतीला येत) असं काय करतोस? अरे, मी दादू!!

सदू : (जरासे निवळत) तू होय! बरं…बोल! गेले दोन दिवस काही नतद्रष्ट लोक निनावी फोन करुन नुसते हसतात! अस्सा राग येतो!!

