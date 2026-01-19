ढिंग टांग - निवडणुकीनंतर…!

दादू : (इकडे तिकडे बघत सावधपणाने फोन फिरवत) म्यांव म्यांव…चुं चुं चुं..चुचुक!सदू : (कपाळाला आठी रिटर्न्स…) कोणॅय? कायॅय?दादू : (घाईघाईने) अरे, सदूराया, मी बोलतोय…तुझा बांदऱ्याचा भाऊ!सदू : (आणखी जोरात खेकसत) कोऽऽण?दादू : (घायकुतीला येत) असं काय करतोस? अरे, मी दादू!! सदू : (जरासे निवळत) तू होय! बरं…बोल! गेले दोन दिवस काही नतद्रष्ट लोक निनावी फोन करुन नुसते हसतात! अस्सा राग येतो!! .दादू : (संतापून) तो त्या राणेंचा पोरगा असणार! मला खिजवण्यासाठी तो उगीच खदाखदा हसतो! माझा तर तीळपापड होतो…सदू : (विषण्णपणाने) जाऊ दे! सगळं संपलंय…दादू : (धीर देत) असा दिल टाकू नकोस, सदूराया! निवडणूक म्हटलं की जय-पराजय आलाच!!सदू : (धीर सुटून) काहीही केलं तरी तो जय काही आमच्या वाट्याला येत नाही! सगळे उपाय करुन पाहिले, पण छे!!.दादू : (छाती काढून ऐतिहासिक आवाजात) बचेंगे तो आऊर भी लडेंगे!! हा दादू असा सहजासहजी हार जाणारा नाही! त्या नादान कमळेनं आणि गद्दारांनी कितीही चाळे केले तरी नैतिक विजय आपलाच झाला आहे!! त्या कमळेला म्हणावं की तुझ्या विजयाला काजळी धरली आहे, आणि आमच्या पराजयाला तेजाची झळाळी आहे…सदू : (हताशेनं) जाऊ दे रे! उगीच काय…यमकं जुळवत बसायचं?दादू : (गुळमुळीत सुरवात करत) काय करतोयस?सदू : (थंडपणाने) पेन्सिलीला टोक काढत बसलोय! काय करणार?दादू : (जरासे खाकरत) आय मीन, पुढे काय करायचं ठरवलं आहेस?.सदू : (सुस्कारा टाकत) तुमने क्या पाया था, जो तुमने खोया? तुम क्या लाये थे, जो तुमने गंवाया? इस दुनिया में तुम्हारा कौन है, और तुम किसके हो?दादू : (हादरुन) सदूराया, बरी आहे ना रे तब्बेत? एकदम विरक्तीची भाषा, तीसुद्धा हिंदीत?सदू : (आत्ममग्नपणे) आपल्याच बाबतीत हे असं का रे होतं, दादूराया? भांडलो तरी नुकसान, मनोमिलन केलं तरी नुकसान! माणसानं करायचं तरी काय रे?दादू : (करारी मुद्रेनं) आपला लढा असाच सुरु ठेवायचा! आपला मार्ग संघर्षाचा आहे, सदूराया!.सदू : (कळवळून) पण…पण…थोडं तरी यश मिळू नये? शिवाजी पार्कच्या सभेच्या वेळीच मी तुला म्हणालो होतो, आठवतंय?दादू : (सावधपणाने) तेव्हा तू बरंच काही बोलला होतास! त्यातलं नेमकं कुठलं वाक्य लक्षात ठेवायचं, सदूराया?सदू : (दातओठ खात) शिवाजी पार्क तुडुंब भरलं होतं, गर्दी बघून तू हरखून गेला होतास, तेव्हा मी काय म्हटलं होतं, आठवतंय?दादू : (काहीही टोटल न लागल्यागत) तू म्हणाला होतास की, ‘‘अरे बापरे केवढी ही गर्दी?’’ बस, इतकंच आठवतंय!.सदू : (संतापातिरेकानं) मी म्हणालो होतो की ‘‘भाषणाला तुडुंब गर्दी करणारे हे मराठी मतदार मतदान करताना लेकाचे कुठे कडमडताऽऽऽत?’’ माझं म्हणणं खरं ठरलं! हो की नाही?दादू : (विषय बदलत) जाऊ दे रे! झालं ते झालं, आता आपण एकत्र आलोय ते एकत्र राहण्यासाठी! मी सांगेन, तसंच तू कर! सगळं नीट होईल!सदू : (हतबुद्ध होत) काय करु?दादू : (हाताची घडी घालत) काहीही करु नकोस! आपण बरं, आपलं कुटुंब बरं! उगीच दुनियेच्या उठाठेवी कशाला करायच्या? जय महाराष्ट्र!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.