हौस ऑफ बांबू - शंभराव्या साहित्य संमेलनाची पायाभरणी?

नअस्कार! फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या पटांगणात भरलेल्या पुणे पुस्तक महोत्सवात सर्वाधिक गर्दी सेल्फी पॉइण्ट्सवर होती. हातात (विकत घेतलेली) पुस्तकं घेऊन सेल्फ्या काढून घेणारी इतकी तरुण मुलं मुली दिसली की निदान सेल्फीसाठी तरी पुस्तकं विकत घ्यायला हवीत, असं वाटायला लागलं. बाकी 'पुणे लिट फेस्ट'च्या वातावरणानं धमाल आणली हे मान्य केलंच पाहिजे. परवा मी अशीच बेसावधपणे सेल्फी घेत होते, तेवढ्यात कुणीतरी बातमी आणली की साताऱ्यात साहित्य संमेलनाच्या मांडवाचं भूमिपूजन झालं, आणि पहिली कुदळ पडलीसुद्धा! घ्या, म्हंजे मला मेलीला आता सवड म्हणून उरली नाही!.पुणे पुस्तक महोत्सवात सहाशेच्या आसपास विक्रीची दालनं आहेत. परिसंवाद, चर्चा, गप्पा, भरीतभाकरी, बटाटेवडे अशी आठवडाभर धमाल उडाली होती. पुस्तकविक्रीही सप्पाटून झाल्याचा मला वहीम आहे. कारण लगबगीनं हिंडणारे थोर्थोर प्रकाशक भेटले तर मान वर करुन धड ओळख दाखवत नव्हते. बऱ्याच प्रकाशकांच्या चेहऱ्यावर मला अदृश्य क्यूआर कोड दिसत होता. माझाच मेला दृष्टिदोष असं म्हणून गप्प बसल्ये.''यंदाचा पुणे पुस्तक महोत्सव काहीच नाही, पुढल्या वर्षी बघा!'' एका बिल्लेवाल्या कार्यकर्त्यानं मला धमकीवजा इशारा दिला..''पुढल्या वर्षी काय होईल?'' भाबडी मी!''पुणे लिट फेस्ट इंटरनॅशनल होणाराय…किमान दहा देश सहभागी होतील, मग थाट बघायलाच नको!'' बिल्लेवाला कार्यकर्ता कुर्ऱ्यात म्हणाला. मी च्याट!हे पुण्यात घडत होतं, आणि तेव्हाच, साताऱ्यात एक सुंदरसा समारंभ पार पडून मांडवाचं रीतसर भूमिपूजन झालं. एरवी लोकांच्या तावडीतून हातोहात निसटणारे ज्येष्ठ साहित्यिक शरणकुमार लिंबाळे इथं मात्र आयोजकांच्या हातात गावले!! मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष फॉरेव्हरग्रीन मि. मिलिंद जोशी आणि त्यांच्या टीमला काय अशक्य आहे? साक्षात भालचंद्र नेमाडेजींच्या घरात घुसून यशस्वीरित्या चहा पिऊन आलेले असे संमेलनवाले विरळा!.या भूमिपूजनाला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शिवेंद्रराजे भोसलेही उपस्थित होते. त्र्याण्णव साली भाऊसाहेब महाराजांनी साताऱ्यात केलेलं संमेलन आजही रसिकांच्या लक्षात आहे. त्याच्यापेक्षा सवाई संमेलन यंदा व्हायला हवं, अशी रसिकांची अपेक्षा आहे.प्रा. मिलिंद जोशीसरांनी यावेळी कोटाच्या अस्तन्या सावरत कुदळ मारली, आणि नेहमीप्रमाणे दणदणीत भाषण ठोकलंन. 'कंदी द्या, आणि संधी घ्या' अशा शाब्दिक कोट्यांची झडी लावत त्यांनी संमेलनाच्या अपेक्षा आणखीनच वाढवून ठेवल्या. ते म्हणाले की, 'गेलं ९८ वं संमेलन यमुनेच्या काठी दिल्लीत झालं. हे ९९ वं संमेलन कृष्णेकाठी होतंय. मी स्वत: कृष्णा-कोयनेचं पाणी प्यायलेला आणि मुळा-मुठेचं पिणारा आहे. महाराजांचीच टीम घेऊन मी पुण्याला जाणार आणि शंभरावं संमेलनही जोरदार करणार!'.…मी कान टवकारले! आँ? शंभराव्या संमेलनाचं स्थळ ठरलंसुद्धा? मग पुढल्या संमेलनाची स्थळ निवडसमिती फक्त हिराबाग ते फर्ग्युसनचं पटांगण असे दौरे करणार की काय?१८७८ मध्ये न्या. महादेव गोविंद रानडे यांनी पहिलं 'ग्रंथकार संमेलन' हिराबागेत भरवलं होतं. हेच पहिलं मराठी साहित्य संमेलन मानलं जातं. शंभरावं संमेलनही पुण्यात व्हायला अर्थात हरकत कुणाचीच नसेल. पण जे काही व्हायचं ते बैजवार लोकशाही मार्गानं व्हावं एवढंच माझं म्हणणं!'पुणे लिट फेस्ट'मध्ये विक्रमी पुस्तकविक्री झाली. यानंतर महिनाभरात तीच पुस्तकं साताऱ्याच्या संमेलनात कशी विकायची, हा शंभरनंबरी सवाल आहे. पुढलं संमेलन पुण्यातच घ्यायचं ठरलं तर मात्र आणखीनच अभूतपूर्व परिस्थिती ओढवेल. मला वाटतं, शंभरावं साहित्य संमेलनसुद्धा इंटरनॅशनल करायला काय हरकत आहे?.