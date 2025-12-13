हौस ऑफ बांबू - यावे अमुच्या ग्रंथांच्या गावा..!

नअस्कार! पुण्यात जवळपास अडीच-तीन हजार लायब्रऱ्या आणि अभ्यासिका असाव्यात, असा एक प्राथमिक अंदाज आहे. पुण्याची लोकसंख्या सुमारे ७२ लाख असावी, असा दुसरा एक भीत भीत अंदाज आहे. बहात्तर लाखांसाठी फक्त तीन हजार लायब्रऱ्या ही उदाहरणार्थ पुणेकरांची वैचारिक उपासमारच, असं कोणीही म्हणेल. पण वाचकहो, तसं काही नाही. एवढी पुस्तकं पुणेकरांना पुरतात, असाच याचा अर्थ! .कोलकात्यात बारमाही बोई बाजार (पुस्तक बाजार) किंवा बोई पारा (ग्रंथ नगरी) आहे, पण पुण्यात नाही, याचं वैषम्य वाटून घेण्याचं काही कारण नाही. पुणेकरांना याची गरज नेहमी लागत नाही. ज्यांना लागते त्यांच्यासाठी ‘पुणे लिट फेस्ट’ सुरु झालाय. गेली दोन-तीन वर्षे फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानात ‘पुणे पुस्तक जत्रा’ भरतेय. ही प्रथा पेशवाईपासून सुरु आहे, असं कुणी सांगितलं तर चक्क दुर्लक्ष करा!.यंदा मंगळवारपासून सर्व पेठांमधले समस्त पंडित फर्ग्युसनकडे वाट चालू लागतील. कारण आठवडाभर तिथं लाखो पुस्तकं विक्री आणि वाचनासाठी उपलब्ध असतील. पुस्तकांचे विविध स्टॉल असतील. तिथं स्टुलावर बसून आठेक दिवसात तीन-चार पुस्तकं फुकट वाचून होतात. गेल्या वर्षी मला मेलीला चष्म्याचा नंबर बदलावा लागला. पुणे पुस्तक महोत्सवाला धरुन ‘पुणे लिट फेस्ट’चं आयोजनही करण्यात आलंय. जयपूरला जसा फेमस ‘लिट फेस्ट’ होतो, तसाच आता पुण्यात व्हायला लागला, हे छानच झालं. कोथरुडहून (नाही म्हटलं तरी) जयपूर लांबच पडतं! हो की नाही? ‘लिटफेस्ट’मध्ये अनेक मान्यवरांशी चर्चा, मुलाखती असली धमालही असणार आहे. बिहारचे महामहीम राज्यपाल आरिफ महम्मद खान हे उद्घाटन करुन जातील, मग थोरामोठ्यांची रीघ लागेल. मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश भाषेतले किमान चाळीस प्रज्ञावंत या निमित्तानं पुण्यात येऊन आणखी प्रज्ञा घेऊन जाणार आहेत..परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही ‘पुणे लिट फेस्ट’साठी स्पेशल व्हिसा मिळवून हजेरी लावायचं निश्चित केलं आहे. बुकर सन्मान विजेत्या बानू मुश्ताक येणार आहेत. बानू मुश्ताक या कन्नड लेखिका. त्यांनी ‘ह्रदय दीप’ हा लघुकथांचा संग्रह प्रसिध्द केला, आणि थेट बूकर सन्मान मिळवला. याचा मुकुंद वझे यांनी ‘हार्ट लॅम्प’ या इंग्रजी नावाने मराठी अनुवाद ऑलरेडी केला आहे. याखेरीज, ज्येष्ठ पत्रकार एमजे अकबरही येणार आहेत. तीन वेळा ग्रॅमी ॲवॉर्ड जिंकणारे भारतीय संगीतकार रामज्ञान ऊर्फ रिकी केज यांच्याशीही बातचीत करण्याची संधी आहे. सिध्दार्थ काक, शम्स ताहीर, मर्झबान श्रॉफ, मिस बॉम्बेवाला ऊर्फ सिमिन पटेल अशी तालेवार मंडळीही पुण्यात दिसतील. समोरच्या ‘वैशाली’त डोसा खाताना दिसतील!.आणि हो, सध्याची नॅशनल क्रश गिरीजा ओकसुध्दा बोलणार आहे. कोथरुड क्रश असलेली मी, तिला भेटल्याशिवाय कशी राहीन? सुप्रसिद्ध अभिनेते, दिग्दर्शक, निर्माते, नायक, गायक, संगीतकार, प्रेरक वक्ते, महागुरु, अप्रतिम मुलाखतदाते सचिनजी पिळगावकरसुध्दा येणार आहेत. त्यांच्या वार्तालापाला झुंबड उडणार हे वेगळं सांगायची गरज नाही..हे सगळं एकीकडे चालू राहील; पण पुस्तक महोत्सवाच्या मांडवातही गर्दी करायची हं! गेल्या वर्षी पुणे पुस्तक महोत्सवात २५ लाख पुस्तकं (हातोहात) विकली गेली होती, आणि चाळीसेक कोटींची उलाढाल झाली होती, म्हणे! पुणेकर येवढेच पैसे वर्षभरात मिसळ आणि चहाकॉफीवर खर्च करतात, असा कुणाचा गैरसमज होईल. पण तसं नाही. यंदा शंभर कोटीचा संकल्प करायला काय हरकत आहे? नॉट फेल्युअर, बट लो एम इज ए क्राइम! भेटू या…या आमच्या गावात!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.