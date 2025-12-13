हौस ऑफ बांबू - यावे अमुच्या ग्रंथांच्या गावा..!

satirical-news

पुणे पुस्तक महोत्सव आणि पुणे लिट फेस्ट यांच्या माध्यमातून पुणे पुन्हा एकदा साहित्य, कला आणि वाचनसंस्कृतीचे केंद्र बनणार आहे. लाखो पुस्तकांपासून आंतरराष्ट्रीय लेखकांपर्यंत, हा आठवडा पुणेकरांसाठी ज्ञानाचा मोठा सोहळा ठरणार आहे.
Pune’s Rich Reading Culture and Library Landscape

कु. सरोज चंदनवाले
नअस्कार! पुण्यात जवळपास अडीच-तीन हजार लायब्रऱ्या आणि अभ्यासिका असाव्यात, असा एक प्राथमिक अंदाज आहे. पुण्याची लोकसंख्या सुमारे ७२ लाख असावी, असा दुसरा एक भीत भीत अंदाज आहे. बहात्तर लाखांसाठी फक्त तीन हजार लायब्रऱ्या ही उदाहरणार्थ पुणेकरांची वैचारिक उपासमारच, असं कोणीही म्हणेल. पण वाचकहो, तसं काही नाही. एवढी पुस्तकं पुणेकरांना पुरतात, असाच याचा अर्थ!

