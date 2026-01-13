satirical-news

ढिंग टांग - मतदारांचा अपेक्षानामा...!

राजकीय पक्षांच्या 'यंवत्यंवनाम्याला' कंटाळून पुणेकर मतदारांनी आपला खोचक 'अपेक्षानामा' जाहीर केला असून, यात पक्षांतरापासून ते डिजिटल पेमेंटपर्यंतच्या मागण्यांवर उपरोधिक भाष्य केले आहे.
The Rise of the 'Expectation List': Voters' Sarcastic Reply to Manifestos

महापालिका निवडणुकांच्या रणमैदानात तुंबळ लढाई चालू असून विविध राजकीय पक्षांनी आपापले वचननामे, जाहीरनामे, संकल्पपत्रे जाहीर केली आहेत. सत्ता मिळाल्यास यंव करु, त्यंव करु असा ‘यंवत्यंवनामा’ अनेक नेत्यांनी घोषित केल्यामुळे काही मतदारांनाही इसाळ आला. आम्हीही त्यापैकी एक. अशा इसाळग्रस्त मतदारांनी उमेदवारांसाठी आपला अपेक्षानामा का जाहीर करू नये असे वाटल्याने येथे त्याचाच एक मसुदा देत आहो. औंदा आम्हालाही अपेक्षानामा जाहीर करायला थोडका उशीर झाला. अर्थात आधीच हा अपेक्षानामा जाहीर केला असता तर राजकीय नेत्यांनी ‘होऽऽ…करतो की!’ असे जाहीर आश्वासन देऊन आमचेच दात आमच्या घशात घातले असते, हे खरेच. उशीर तर उशीर! आम्ही अपेक्षानामा येथे ठेवत आहो. यात आपापल्या मगदुरानुसार इसाळग्रस्तांनी भर घालावी, अशी आमची पहिली नम्र अपेक्षा आहे.

