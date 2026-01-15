ढिंग टांग - जिंकू किंवा पाडू...!

माझ्या तमाम मावळ्यांनो, सप्रेम सावध जय महाराष्ट्र! मनोमीलन वगैरे झाल्यामुळे महाराष्ट्र सैनिक आणि शिवसैनिक वेगळा मानायचं कारण नाही, म्हणून सगळ्यांनाच ‘मावळ्यांनो’ असं म्हटलं. मावळा म्हटलं की लढाऊ मऱ्हाटा गडी डोळ्यासमोर उभा राहातो. रात्र वैऱ्याची उगवली आहे, सावध राहा, हे सांगायला हे पत्र लिहित आहे. अशी अनेक पत्रं मी लिहीत असतो. गरज पडली तर मुख्यमंत्र्यांनाही लिहितो. यापुढेही लिहीन. पण आज तुमच्यासाठी खास संदेश देण्यासाठी लेखणी हाती घेतली आहे..माझ्या मावळ्यांनो, निवडणूक आयोग नवनवे नियम आणत आहे. प्रचाराची वेळ संपल्यानंतर मतदारांच्या गाठीभेटी घ्यायला परवानगी आहे, असं आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. हे काय नवीन? म्हणजे एवढ्या प्रचारसभा घेतल्यानंतर, शिवाजी पार्क तुडुंब वाहून जाईपर्यंत सभा घेतल्यानंतर रात्री मतदारांना भेटायला जायचं? सत्ताधाऱ्यांना पैसे वाटप सोपं जावं म्हणून हा नवा नियम काढला का? विकास केला म्हणता, मग लेको, पैसे का वाटता? नॉन्सेन्स! रात्री अपरात्री मतदारांच्या घराची दारे ठोठावत हिंडणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना आणि नेत्यांना वेळीच रोखा..माझ्या मावळ्यांनो, संध्याकाळी सातनंतर मी मतदारांना काय, कोणालाच भेटायला जात नाही. दिवसादेखील मी कोणाला भेटायचे असेल तर त्यास बंगल्यावर बोलावून घेतो. मुख्यमंत्र्यापासून सगळे मला बंगल्यावर भेटायला येतात (आणि जेवून जातात!) ते काही उगीच नाही. मनात आणीन, तर रात्रभर माझ्या घराशी मतदारांची रांग लागेल! साहेबांना भेटायचे आहे, असा निरोप जाण्याची खोटी!! पण मी ते टाळतो. लोकांना हे मतदान केंद्रच आहे, असं वाटून गोंधळ होऊ शकतो. आमचे थोरले बंधू तर घराबाहेर जायलाच कंटाळतात. दिवसभर (मनाविरुद्ध) फिरल्यानंतर रात्री भेटीगाठी करत हिंडायचा हा उद्योग कोणी सांगितला? हा नियमच जुलमी आहे, असं माझं मत आहे..निवडणूक आयोगानं नवनव्या प्रथा पाडू नयेत, अशी माझी मागणी आहे. ‘प्रथा पाडू’ म्हटल्यावर आठवले! निवडणूक आयोगानं यंदा नवीनच यंत्र इंट्रोड्यूस केले आहे. औंदाच्या महापालिका निवडणुकीतला हा या यंत्राचा स्पेशल ॲपीअरन्स आहे. आधी कुणी या यंत्राबद्दल ऐकलं नव्हतं. ‘इव्हीएम’ नावाच्या फालमफोक यंत्राचा महिमा खूप ऐकला होता. व्हीव्हीपॅट नावाचंही एक प्रकरण आहे. पण हे नवे यंत्र नामांकित दिसते! पाडू म्हणजे ‘प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले युनिट’ असं या यंत्राचं नाव आहे. जिथे मतमोजणीची यंत्रणा, व्हीव्हीपॅट बंद पडेल, तिथं हे पाडू यंत्र वापरलं जाणार आहे. माझ्या मावळ्यांनो, हे पांडू यंत्र नाही, पाडू यंत्र आहे! यासारखं विश्वासघातकी, कपटी यंत्र नाही. हे साधंसुधं यंत्र नसून षडयंत्र आहे, हे लक्षात घ्या.!.विरोधकांना तोंडघशी पाडू, असा चंग बांधूनच सत्ताधारी निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. पाडू यंत्र हे त्यांचं नवीन अस्त्र आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगानं विरोधकांना पाडू यंत्राचा पत्ता लागू दिला नव्हता. ऐनवेळी हे यंत्र वापरले जाईल, असे सांगून आपण विरोधकांना बुचकळ्यात पाडू, असे जर सत्ताधाऱ्यांना वाटत असेल तर ते चु…चु…चुकीच्या नंदनवनात राहात आहेत..एक तर आधीच आपल्याला मतं मिळत नाहीत. मिळाली तरी ती आपल्यापर्यंत पोचत नाहीत. अशा स्थितीत आलेलं हे दळभद्री पाडू यंत्र हे वस्तुत: (विरोधकांचं) दात पाडू यंत्र आहे. हे यंत्र आपण सगळे मिळून जागरुकपणे गाडू, असं आवाहन मी करतो आहे. आधी चिडू, मग लढू आणि नंतर पाडू यंत्र गाडू! जय महाराष्ट्र..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.