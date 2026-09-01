ढिंग टांग : स्वयंपाकघरावर रेड..!

‘बाहेरील खाद्यपदार्थ खाण्यास सक्त मनाई आहे’, अशी पाटी उपाहारगृहांमध्ये दिसते. ती पाहून कपाळास आठी घालावी की ‘आतील खाद्यपदार्थ खाणे जोखमीचे आहे’, अशी नवी पाटी सक्तीची करावी या विचारात आम्ही सध्या मग्न आहोत. नागरिकांस आरोग्यपूर्ण खाद्यान्न आणि औषधे मिळालीच पाहिजेत, या आग्रहापोटी आम्ही जी सरकारी चळवळ तूर्त चालवली आहे, त्यास सर्व स्तरांमधून पाठिंबा मिळत आहे..अमुक एक हाटेल ‘एफडीए’ प्रमाणित आहे का, असा प्रश्न गिऱ्हाईकाने विचारताच हाटेलचे मालक अतिशय अभिमानाने सांगतात की, ‘‘गेल्याच आठवड्यात मुंढेसाहेब येऊन गेले, त्यांनी ॲप्रूव केलंय!’’एका हाटेलमालकाने तर मुंढेसाहेबांच्या व्हिजिटचे फोटो दर्शनी भागात लावून ‘पदार्थांचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठी भाव वाढण्यात आले आहेत, याची ग्राहकांनी कृपया नोंद घ्यावी’, अशीही पाटी लावलेली आम्हाला आढळली. मुंढेसाहेबांचे आम्ही कट्टर अनुयायी आहो..दर दिवसाआड आम्हीही (मुंढेसाहेबांप्रमाणे) इस्तरीचा शर्ट इस्तरीच्या पाटलोणीत खोचून विविध उपाहारगृहांना भेटी देतो. चष्मा पुसत शांतपणे गल्ल्यावरील शेटजीला विचारतो, ‘‘किचन कुठं आहे?’’...इथून पुढचे साऱ्यांनाच तोंडपाठ आहे. गल्लाशेठ टरकतो. धावाधाव होते. आम्ही किचनमध्ये जातो. तिथे उंदिर, झुरळे सैरावैरा पळतात वगैरे...आम्ही ज्या ज्या उपाहारगृहांना भेटी देऊन आलो, त्यातली बरीचशी सध्या बंद आहेत, एवढे सांगितले तरी पुरे!पनीर या पदार्थावर आमचा जुना राग आहे, असे कुणाला वाटेल. पण तसे नाही. खोटे पनीर विकून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या विक्रेत्यांच्या नफेखोर वृत्तीवर आमचा राग आहे. आमच्या दहशतीमुळे अनेक म्हशींनी दूध देणे बंद केल्याचे समजते. पण मी म्हशींना आश्वस्त करू इच्छितो की तुम्ही खोटे दूध देत नसाल तर कशाला घाबरता?’’.तुम्ही अतीच ताणता आहात, असे मा. कोर्टाने म्हटल्यामुळे आमची थोडी पंचाईत झाली. आज रेड कुठे मारायची? असे सहकाऱ्यांनी विचारले, तर त्यांना काय उत्तर द्यायचे? शेवटी आम्ही घरात सोफ्यावर बसून ठरवले की आज आपल्याच सैपाकघरावरच रेड मारायला हवी! सरळ किचनमध्ये घुसलो. (तीन-चार पावले चालले की किचनचा ओटा? किती टाइम लागतो?) करड्या नजरेने किचनचा ओटा तपासला. मोरीच्या कठड्यावर उष्ट्या प्लेटी ठेवल्या होत्या..‘काय हे?’’ आम्ही ओरडलो.‘तीन प्लेट खिचडी गिळताना लाज नाही वाटली ती? तुम्हीच विसळा त्या बश्या!,’’ सांगावयास खेद होतो की, किचनचा मालक उर्मट निघाला!! पण आम्ही काही बोललो नाही. मुकाट्याने दोन्ही बश्या नीट विसळून ठेवल्या.‘उंदिर, झुरळं किती आहेत?,’’ आम्ही विचारले.‘...आवाज चढवला की घराबाहेर जातात निमूट!’’ किचनचा मालक पुन्हा हिंसक स्वरात उद्गारला. आम्ही काही बोललो नाही. त्याच्या हातात कालथा होता..‘मसाल्यांची पाकिटं फ्रिजमध्ये का? रवा ही काय फ्रिजमध्ये ठेवायची गोष्ट आहे? ताजा रवा वापरता येत नाही?’’ आम्ही प्रश्नांची सरबत्ती केली. किचनचा मालक बहुधा सटकला असावा. आम्ही सावधगिरीने वेळीच वांकलो, अन्यथा आमच्या दिशेने वेगाने आलेल्या कालथ्याने खोक पडली असती. रेड मारायची म्हटले की माणसाने अखंड सावध असावे लागते.‘गरम मसाला आपण चारर्षांपूर्वी उत्तराखंडातून आणलावता, आठवतंय का काही? नंतर मेलं कुठं जाणं तरी झालं का? आणि हो, रवा फ्रिजमध्येच ठेवतात, कळलं?’’ किचनचा मालक फुत्कारला.‘हे पनीर खरंय की खोटंय?,’’ आम्ही जाब विचारला. काहीही म्हणा, पनीर दिसले की आमचे डोके जातेच!!‘बाहेर व्हा!,’’ किचनच्या मालकाने सांडशी उचलल्याने आम्ही बाहेर पडलो, आणि पुन्हा सोफ्यावर येऊन बसलो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.