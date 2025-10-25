हौस ऑफ बांबू : मुस्कुराइए…आप सातारा में है!

हौस ऑफ बांबून अस्कार! दोन दिवसापूर्वीची थरारक घटना. मी दंतचिकित्सक डॉ. आशुतोष प्रकाश जावडेकर यांच्या एरंडवण्यातल्या ‘स्मित’ क्लिनिकमध्ये झोकदार पाठीच्या खुर्चीत आ वासून बसल्ये होते. डॉ. जावडेकरांनी नुसतं बघितलं तरी पेशंट आ वासून बघत बसतात, आणि तेवढ्यात ते चपळाईने (हसत हसत) दाताचं काय करायचं ते करुन घेतात. हूं नाही की चूं नाही….त्यांच्या दंतचिकित्सालयात जाऊन अनेक पुणेकरांनी आपलं स्माइल बदलून घेतलं, पण पुणेकर असल्यामुळे ते लोकांच्या लक्षातच आलं नाही. अमूक एक माणसाचं हास्य बदललंय हे कळायला तो हसला तर पाहिजे ना?डॉ. आप्रजा यांची वळख मी काय वर्णावी? उत्तम दंतवैद्य, उत्तम संगीतकार, उत्तम गीतकार, उत्तम लेखक, उत्तम स्तंभलेखक, उत्तम पॉडकास्टकार…असं बरंच काही उत्तमपैकी करणारे डॉ. आप्रजा यांनी वेळात वेळ काढून परवा साताऱ्यात ९९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या कार्यालयाचं उद्घाटनही हसत हसत केलं. साताऱ्याच्या जनता सहकारी ब्यांकेच्या तळमजल्याला संमेलनाचं हपिस सजलं धजलं आहे. हपिस बघितलं तर कुणाला वाटेल की कुण्या डेंटिस्टनं आपलं क्लिनिक उघडलं की काय!! असो..डॉ. आशुतोष जावडेकर ही हरहुन्नरी व्यक्ती नेमकं काय काय करु शकते, हे अजून निसर्गालाही धड कळलेलं नाही. दाढेत भरणा करता करता ते गाण्यांना चाली लावतात. पेशंटच्या दाढेतल्या कळांमुळे त्यांना तानापलटे सुचतात. कादंबऱ्या कधी लिहितात, हे गूढ आहे. ‘मुळारंभ’ नावाचं त्यांनी लिहिलेलं एक सुंदर पुस्तक माझ्या वाचनात आलं. सुरवातीला मला वाटलं ‘मुळारंभ’ हे डेंटिस्टांच्या आवडत्या रुट कॅनालिंगवरचं पुस्तक असावं. पण छे, जागतिकीकरणाच्या आरंभखुणांच्या काळातली ती तरुणांच्या व्यक्तिगत आणि सामाजिक स्थित्यंतरांचा मागोवा घेणारी अफलातून कादंबरी निघाली! ‘विशी तिशी चाळीशी’, ‘लयपश्चिमा’, ‘नवे सूर अन नवे तराणे’ अशी काही नावाजलेली पुस्तकं त्यांच्या नावावर आहेत. तरुण पिढीतल्या साहित्यिकांमधलं ठळक नाव म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं..Crime News: समृद्धी महामार्गावर पिस्तूल व जिवंत काडतुसांसह आरोपीला अटक.साताऱ्यात तस्संच झालं. आप्रजा यांच्या हस्ते कार्यालयाचं उद्घाटन करावं, असं कार्याध्यक्ष विनोदकुमार कुलकर्णींच्या मनात आलं. जुन्याजाणत्या साहित्यिकांवर त्यांचा काय दात आहे, कुणास ठाऊक. पण जावडेकरांनी त्यांच्या विनंतीला मान देऊन उपस्थिती लावली. बाकी दंतवैद्याच्या हस्ते साहित्य संमेलनाच्या क्लिनिकचं उद्घाटन करायचं, हा काव्यगत न्यायच झाला, म्हणायचा. सगळे अभ्यागत आपापल्या गालांवर हातात ठेवूनच आलेले मला दिसले!! पुन्हा असो. मराठी साहित्याचा ब्रँड आपण जगभर पोहोचवू या, असं डॉ. जावडेकर उद्घाटनाच्या भाषणात म्हणाले. घ्या, म्हणजे इथंही, साहित्याच्या क्षेत्रात ब्रँडची फायटिंग सुरु झाली आहे, असं दिसतं. मराठी मातृभाषा असली तरी इंग्रजी आवश्यक आहे. तिला आपली मावशी करुया, आणि तिच्या मदतीनंच मराठी जगभर पोहोचवू या, असं ते म्हणाले. हे डेंटिस्ट गृहस्थ दंतवैद्यकीचा कोर्स करुन झाल्यानंतर इंग्लिश लिटरेचरमध्ये एमे करुन मोकळे झाले. एवढंच नाही तर, त्या विषयात शोधनिबंधही लिहिला! इंग्रजी मावशी नाही, तर चक्क आंटी आहे यांची!!.उद्घाटनाला स्वागताध्यक्ष छत्रपती शिवेंद्रराजे होते, छत्रपती उदयनराजेही आले होते. इतकंच नाही तर थोर रसिकाग्रणी रोजगार हमी, फलोत्पादन आणि खार जमीन विकास मंत्री भरतशेठ गोगावलेही आवर्जून उपस्थित होते. रोजगार हमी, आणि फलोत्पादन किंवा खार जमिनीचा आणि मराठी साहित्याचा अन्योन्य संबंध सुजाण वाचकांना कळला असेलच.एकंदरीत एका तरुण, कल्पक, हुशार साहित्यिकाच्या हस्ते संमेलनाचं कार्यालय तर सुरू झालंय. आता कार्य सिद्धीस नेण्यास सातारकर समर्थ आहेत!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.