satirical-news

हौस ऑफ बांबू : मुस्कुराइए…आप सातारा में है!

न अस्कार! दोन दिवसापूर्वीची थरारक घटना. मी दंतचिकित्सक डॉ. आशुतोष प्रकाश जावडेकर यांच्या एरंडवण्यातल्या ‘स्मित’ क्लिनिकमध्ये झोकदार पाठीच्या खुर्चीत आ वासून बसल्ये होते.
Satara Literary Meet Inaugurated by Dentist-Author

Satara Literary Meet Inaugurated by Dentist-Author

Sakal

कु. सरोज चंदनवाले
Updated on

हौस ऑफ बांबू

न अस्कार! दोन दिवसापूर्वीची थरारक घटना. मी दंतचिकित्सक डॉ. आशुतोष प्रकाश जावडेकर यांच्या एरंडवण्यातल्या ‘स्मित’ क्लिनिकमध्ये झोकदार पाठीच्या खुर्चीत आ वासून बसल्ये होते. डॉ. जावडेकरांनी नुसतं बघितलं तरी पेशंट आ वासून बघत बसतात, आणि तेवढ्यात ते चपळाईने (हसत हसत) दाताचं काय करायचं ते करुन घेतात. हूं नाही की चूं नाही…

Loading content, please wait...
Marathi Literature
Book
Marathi Sahitya Sammelan
Marathi Language

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com