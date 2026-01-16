ढिंग टांग - …हरित भूमीच्या, खनिजांच्या देशा!

फ्रॉम द डेस्क ऑफधी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ युनायटेड स्टेट्स, १६००, पेन्सिल्वेनिया अवेन्यू एनडब्ल्यू, वॉशिंग्टन, डीसी २०५००, यूएसए..माय डिअर फ्रेंड नारिंद्रा मोडीजी, नॅमॅस्ते! खूप दिवसात आपले काही बोलणेचालणे नाही. मागल्या वेळेला मी फोन केला होता, तेव्हा तुम्ही जे काही गुजराती भाषेत बोललात, ते नीटसे कळले नाही. भाषांतऱ्या अधिकाऱ्याने त्याचे भाषांतर करण्यास नकार दिला. तो म्हणाला की ‘साहेब, मी भाषांतर करणार नाही. कारण केले तर तुम्ही माराल, नाही केले तरी मारालच. कुणाच्या देवानं सांगितलंय?’’ मग मीही नाद सोडला. असो..गेले काही दिवस धामधुमीत गेले. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) कार्यक्रमात मी गळ्यापर्यंत बुडालो आहे. गेले वर्षभर मी जगभरातली यद्धे टाळण्यासाठी धडपडत होतो. पण लेकाच्या नोबेलवाल्यांनी माझ्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. शेवटी संतापून मी युद्धखोरीचाच पवित्रा घेतला आहे. लोकांना युद्धबंदी नको आहे, युद्धेच हवी आहेत तर मी तरी मागे कशाला राहू? कॅनडा, आइसलँड, मेक्सिको, क्युबा हे खरे तर अमेरिकी भूमीचेच भाग आहेत. उगीच वेगळे राहतात! नॉन्सेन्स. आय डोण्ट लाइक इट!!.ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा स्वायत्त भाग असला तर असला! मी काय करु? ग्रीनलँड विकत घ्यायची माझी तयारी होती. आठ वर्षापूर्वी मी तसे प्रपोजलही डेन्मार्कला दिले होते. म्हटले, ‘‘ बॉस, डील बजाने का क्या? ब्लॅक-व्हाइट जो तू बोलेगा वो! तू सिर्फ हां बोल!’’ पण डेन्मार्कचे लोक एक नंबरचे बावळट. चांगली डील हातची घालवली. आता मी ग्रीनलँड असेच घेऊन टाकणार. बसा बोंबलत!!.गेल्या आठवड्यात मी व्हेनेझुएलाच्या निकोलस मादुरो या प्रमुखाला असाच चक्क उचलून आणला! त्यांना म्हटले, ‘‘लुख हिअर…मला तुझ्या देशाचं नाव आवडत नाही, व्हेनेझुएला! हॅ, कसं वाटतं? तुझं नावही वाईट आहे- मादुरो म्हणे! शी:! इंडियाचे अनेक लोक मला बघून तुझीच आठवण काढतात असं मला वाटायचं. मादुरो इज बॅड वर्ड इन इंडिया यू नो! सो, आय ॲम अरेस्टिंग यू..!’’.माय डिअर फ्रेंड, मी बरोबर केलं ना? मादुरो! ह्या:…अशा आडनावाच्या माणसाला या जगात मोकळेपणी राहण्याचा अधिकारच नाही. माझे आडनाव मादुरो असते तर मी कधीही अमेरिकेची इलेक्शन लढवलीच नसती.व्हेनेझुएलात बरेच तेलसाठे आहेत असं मला कळलंय. वेल, मी काही डोक्याला तेल लावत नाही. केस चिकट होतात. पण तरीही व्हेनेझुएलातले तेलसाठे आपल्याला हवे आहेत, हे ओळखून मी तिथून मादुरो यांना उचलून आणले. मादुरो इज नथिंग लेस दॅन हुकूमशहा! आणि आय हेट हुकूमशाही!!.पण मादुरोला उचलल्यामुळे व्हाइट हाऊसमधले वातावरण तंग झाले आहे. म्हणूनच मदतीसाठी हे गुप्त पत्र पाठवत आहे. प्लीज, हेल्प मी माय डिअर फ्रेंड!! मादुरोला अटक केल्यावर घरची मंडळी भडकली आहेत.त्याचे असे झाले आहे की, व्हेनेझुएलाच्या सहा-सात मुली मिस युनिव्हर्स आणि मिस वर्ल्ड झाल्या, म्हणून मी ही कारवाई केली, असे तुमच्या मेलानियाभाभीला वाटते. तिची समजूत घालणे अशक्य होऊन बसले आहे. त्यात त्या एपस्टिन फाइल्स बाहेर आल्यामुळे आगीत (व्हेनेझुएलाचे) तेल ओतल्यासारखे झाले आहे. तुम्हीच मेलानियाभाभीची (थोडे ढोकळेबिकळे, फाफडा वगैरे पाठवून) समजूत काढाल, अशी माझी अपेक्षा आहे.त्याच्या बदल्यात मी तुम्हाला काही तरी देईन! हवे तर थोडे टॅरिफ वाढवून देईन!! कळावे. तुमचाच डिअर फ्रँड डोलांडतात्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.