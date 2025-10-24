satirical-news

फिरकी : उंदीरमामा की जय!

‘प्रारंभी विनंती करू गणपती...’ असे म्हणत कोणत्याही शुभकार्याची सुरुवात करण्याची आपली अनेक वर्षांची परंपरा आहे. या आद्यदैवत असलेल्या श्री गणेशाचे वाहन म्हणजे उंदीर. आपल्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यात त्याने भावनिक महत्त्व प्राप्त केले आहे. वैज्ञानिक क्षेत्रातही त्याचा वावर दिसतो.
Rat's Sense of Smell: Scientists Discover Unique Abilities

Rat's Sense of Smell: Scientists Discover Unique Abilities

सकाळ वृत्तसेवा
वैभव चाळके

