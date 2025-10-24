फिरकी : उंदीरमामा की जय!

वैभव चाळके ‘प्रारंभी विनंती करू गणपती...’ असे म्हणत कोणत्याही शुभकार्याची सुरुवात करण्याची आपली अनेक वर्षांची परंपरा आहे. या आद्यदैवत असलेल्या श्री गणेशाचे वाहन म्हणजे उंदीर. आपल्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यात त्याने भावनिक महत्त्व प्राप्त केले आहे. वैज्ञानिक क्षेत्रातही त्याचा वावर दिसतो. मोठी प्रगती केलेली दिसते. माणसावर करायचे कोणतेही नवे प्रयोग प्रथम उंदरावर करून पाहिले जातात. अलीकडे काही शास्त्रज्ञांनी उंदराच्या नाकात हवेचा वेग आणि विविध वास ओळखण्याची विलक्षण क्षमता असल्याचे सिद्ध केले आहे. या संशोधनाचा उपयोग माणसाच्या जीवनाला उपकार ठरेल, असे या शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे..आम्हा शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्यांसाठी उंदीर हा पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू होता. त्यामुळे उंदीर दिसला की तो जिथे गेला तिथे त्याला शोधून मारावा किंवा पळवून लावावा, असे लहानपणापासूनच आम्हाला सांगितले गेलेले. सतत वाढणारे दात काबूत आणि शाबूत ठेवण्यासाठी मिळेल ती कडक वस्तू कुरतडत राहणे हे त्याचे जीवनकर्तव्यच आहे. प्रजननाबाबत उंदराने मोठीच आघाडी घेतलेली दिसते. उंदीर मादी वर्षातून पाच ते सहा वेळा पिल्ले देते आणि प्रत्येक वेळी डझनभर पिल्ले जन्माला घालते. त्यामुळे उंदीर अनेकांची दमछाक करतात. त्यामुळे मासे पकडण्याच्या जगात जशा शेकडो क्लृप्त्या माणसाने शोधल्या आहेत तसेच शेकडो उपाय उंदरांना मारण्यासाठी केले जातात. सापळे लावणे, विषप्रयोग करणे, चिकट कागद ठेवणे हे असे उपाय वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. शहरांमध्ये उंदरांची संख्या वाढली, की महापालिका ते मारण्यासाठी कर्मचारी नेमते. त्यामुळे आपल्या आर्थिक क्षेत्रातील उलाढालीलाही उंदराने हातभार लावलेला दिसतो..आपल्या संशोधकांनी उंदरांच्या नाकात वाऱ्याचा वेग आणि वास ओळखण्याची मोठी क्षमता असल्याचे सिद्ध केल्याने ते आता वेगवेगळ्या कामास येणार आहे. उंदराची ऐकण्याची क्षमता ही विलक्षण आहे, हे आपल्याला कधीचेच माहीत आहे. म्हणून तर प्रत्येक गणेश मंदिरात मोठा पितळी उंदीर बसवलेला असतो आणि भाविक त्याच्या कानात त्यांना जे हवे ते मिळवण्यासाठी अतिशय हळुवार आवाजात विनवत असतात. आपल्याकडे अधूनमधून निसर्ग, तौक्ते अशा तऱ्हेतऱ्हेच्या नावांची मोठी वादळे येत असतात. अशा वेळी आता आपल्याला आपल्या खिडक्यांवर उंदीर बसवून ठेवता येतील आणि ते आपल्या मोबाईलला कनेक्ट केले म्हणजे वारे किती जवळ आले आहे, हे लक्षात येऊन आपण आपली दारे-खिडक्या वेळीच बंद करून सुरक्षित बसू शकू!.Crime: सासरेबुआ, तुमच्या मुलीचे तीन प्रियकर, तिला समजावून सांगा! जावयाची विनंती; पण सासऱ्यानं उलट उत्तर दिलं अन्...; नको ते घडलं.वाऱ्याचा वेग आणि वास ओळखण्याच्या या क्षमतेमुळे शत्रू राष्ट्रांनी वाऱ्यावर विष पेरून दिले तर ते आपल्याकडे पोहोचण्यापूर्वीच सीमेवर उंदीर फौज उभी करून आपल्याला ते वेळीच ओळखता येईल का, याचाही शोध आपल्याला आता घ्यावा लागेल. तसे झाले तर वरून ड्रोन आणि खाली उंदीर सेना अशी एक वेगळीच लढाई भविष्यात दिसू शकते.अर्थात उंदरांच्या या क्षमतांचा जर आपल्याला सुयोग्य वापर करायचा असेल, तर त्यासाठी उंदीर काही काळ मोकळे असणे गरजेचे आहे. सतत वाढणारे दात घासून कमी करण्यात त्यांचा बराचसा वेळ खर्च होतो आणि आपली प्रजनन क्षमता संपूर्ण कामी आणण्यातही ते पुष्कळ काळ व्यग्र असतात. त्यामुळे आपल्या विविध कामांसाठी मोठी संख्या असली तरी उंदीर कमी पडण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणाप्रमाणे उद्या उंदरांचे निर्बीजीकरण करून त्यांचा काही वेळ आपल्याला वापरता येईल का, याच्यावर विचार करण्यासाठी एखादी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांची समिती कदाचित नेमावी लागेल..विज्ञान अचाट गोष्टी साध्य करते आहे. त्यामुळे या उंदराच्या नाकातील वासाच्या क्षमतेचा वापर करून आपण आपल्या स्वयंपाकघरातील पदार्थ नीट घमघमत आहेत ना, याची खात्री करून घेऊ शकू. उद्या कदाचित मोठ्या मोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये हे काम उंदरांकडेच स्वाधीन केले जाऊ शकते. फक्त क्वचित प्रसंगी हा ‘सुगंध इन्स्पेक्टर’ पदार्थात येण्याची शक्यता आहे.चांदोमामाने चांद्रयानातून आपल्याला ‘कधीतरी या राहायला’ असे निमंत्रण दिलेले आहे. नव्यानव्या शोधांमुळे आता उंदीरमामाही प्रिय होऊन राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.