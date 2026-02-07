ढिंग टांग : ठाकरे-वाकरे, मिंधे-बिंधे, पटेल-बिटेल वगैरे...!

दादू : (हळूच फोन फिरवत) म्यांव म्यांव…म्यांव म्यांव…पुर्रर्र..! सदू : (वैतागून फोन उचलत) मी ओळखलाय तुझा आवाज! मांजराचे आवाज कशाला काढतोस? वाघ आहेस ना?दादू : (जीभ काढत हसून) ती आपली कोड लँग्वेज आहे ना! समोर कोण बोलतोय बिलतोय हे कळायला नको का? ठाकरे आहे की वाकरे आहे, मोरे की गोरे आहे, मिंधे की बिंधे आहे… सदू : (वैतागून) जरा पटेल असं बोल! दादू : (उसळून) मी पटेल असंच बोलतो, पण तुझं बोलणं सगळ्यांना पटेल असं नसतं! उगीच कशाला दुसऱ्याच्या पक्षांच्या उठाठेवी करायच्या? राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष पाटील असावा, पटेल असू नये, हे बोलायची काहीही गरज नव्हती!सदू : (थंडपणाने) सुरवात तूच केलीस! .दादू : (संतापून) वा रे वा! मी तर निवडणूक निकालापासून देवासारखा ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ ठेवून गप्प बसलो आहे! बोलायला काही उरलंच नाही, तर काय बोलणार?सदू : (कुत्सितपणाने) देवासारखा? अरे, गेले काही दिवस सगळीकडे देवाचाच आवाज ऐकू येतोय! गप्प कसला बसतोस? माझ्या मते तर सध्याच्या काळात देवासारखा बोलघेवडा कोणीही नाही!दादू : (खुलासा करत) मी खऱ्या देवाबद्दल बोलतोय!सदू : (घुश्शात) तू ते मिंधेबिंधे सुरु केलं नसतंस, तर मीही पटेल-पाटील वगैरे बोलण्याच्या भानगडीत पडलो नसतो!दादू : (तिरस्काराने) त्या मिंध्यांना असंच बोललं पाहिजे! मराठी दौलतीत फंदफितुरीची मिसाल कायम करणारे खंजीर खुपशे! विश्वास घातकी! गुवाहाटीचे गुंड! गुजरातचे गुलाम! दिल्लीचे दलाल! ठाण्याचे ठग!सदू : (खुलासेवजा) मी इतकंच म्हणालो की, तुमची अस्सल महाराष्ट्रातली पार्टी आहे, तिचा अध्यक्ष पटेल नको, पाटील हवा! काय चुकलं?.ढिंग टांग - गुलाम, गांडुळखत वगैरे..! .दादू : (समजूत घालण्याचा प्रयत्न करत) कशाला आपण दुसऱ्या पक्षाच्या भानगडीत पडावं? आपलं आपल्याला झालंय थोडं! तुझ्यामुळे त्या पटेलांनी आपल्या घराण्याच्या नावानं विड्या वळल्या, त्याचं काय? उगीच कशाला दुसऱ्याला संधी द्यायची?सदू : (दातओठ खात) ठाकरे वाकरे काय! प्रत्येकाचे दिवस असतात! मला संधी मिळू दे, मग बघतो एकेकाला!! ठाकरे कसं वाकरे म्हणायला लावतात, ते कळेल! असा लंबे करीन की कुणी वाकरे म्हटलं तरी वाकता येणार नाही!दादू : (पोक्तपणे सल्ला देत) जाऊ दे रे! कशाला मनावर घेतोस?सदू : (कपाळाला आठ्या पाडत) माझा घाव वर्मी लागला त्यांच्या! म्हणूनच अशी जीभ घसरली! पुन्हा घसरली तर-दादू : (मवाळपणाने) अंहं! मी तुला कुठलंही आततायी कृत्य करु देणार नाही हं सदूराया! काहीही झालं तरी मी थोरला भाऊ आहे की नाही? माझं ऐकायचं!! तुझ्यामुळे मलासुध्दा बोलणी ऐकून घ्यावी लागली! मिंधे गटातला एक नेता तर म्हणाला की ठाकरे नाव बदलून वाकरे करा, नाहीतरी वाकण्यात जिंदगी गेली! माझ्या स्वाभिमानी मराठी मनाला किती यातना झाल्या असतील, कल्पना कर!.सदू : (आणखी त्वेष चढून) माझा इंगा बघितला नाही अजून त्यांनी! असा वाकवीन ना, पुन्हा सरळ नाही होता येणार!दादू : (मूळ विषयाकडे वळत) ते जाऊ दे आता! मला सांग, आपण काय करायचं आहे? तू आहेस ना अजून मनोमीलनात? दोघं मिळून मुंबईवर राज्य करु, असं ठरलं होतं आपलं!सदू : (एक डेडली पॉज घेत) ...म्हणून म्हटलं की जरा पटेल असं बोल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.