ढिंग टांग : ताठ कण्याचा लवचिक बाणा..!

ब्रिटिश नंदी
भजी देखता वडा मागतो

उगाच हसतो हुशार काणा

पाठकण्याचा महिमा ताठ

कभिन्न फत्तर, विशाल पाठ

सह्यकड्याचा आणून आव

धुळीस मिळवी दुश्मन साठ

