ढिंग टांग : शिवीगाळ : एक देणे...!

सुटलो! शिवीगाळ करणे ही अश्लीलता नव्हे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला असल्याने आम्ही सु-ट-लो!! आमच्यावरील बालंट गेले. आमची भाषा बरी नाही, असा आरोप आमच्यावर हमेशा केला जातो. पण आम्ही सामान्यांची भाषा बोलतो. ज्याला ज्या भाषेत समजते, त्याच भाषेत आम्ही सुनावतो. उगीच ॲचॅ ॲचॅ करीत बोलायला आम्ही काही बुळबुळीत व्यक्तिमत्व नाही. आज महाराष्ट्रात आमचा दबदबा आहे. आमच्या रोखठोक लेखणीवाणीला धार चढली की भले भले माना टाकतात. शिव्या ही अश्लीलता नाही, हे आम्हाला आधीच माहीत होते, त्यामुळे या भाषाविशेषाचा मन:पूत वापर आम्ही केला आणि यापुढेही करूच करू!.शिव्या दिल्याने कोणाच्या अंगाला भोके पडत नाहीत. निदान आमचे तर कातडेदेखील थर्थरत नाही. आमच्या मराठी भाषेत दणकट शिव्या आहेत. त्या कमी पडल्यास आम्ही परप्रांतीयांच्या हिंदी भाषेतूनही आयात करतो, पण वेळेवर भडिमार करण्यास चुकत नाही. ओवी हे मायमराठीचे मंगळसूत्र आहे, तर शिवी हे पायातले ब्रँडेड पादत्राण आहे. वेळ पडली की जोडा काढून हातात घ्यावाच लागतो.सर्वांनाच शिव्या देणे जमते असे नाही. आमचे एक गुर्जी शाळेच्या वर्गात संतापाचा कडेलोट झाल्यास फक्त ‘हरामखोर’ येवढेच म्हणत असत. पोरे फिक्कन हसत असत. शिवी कशी बंदुकीच्या गोळीसारखी सट्टदिशी गेली पाहिजे. असल्या फुसकवणी शिव्या काय कामाच्या? अतएव, राजकीय जीवनात आम्ही कायम शिव्यांचा दारुगोळा हाताशी ठेवला..शिव्यागाळीचे काही ढोबळ प्रकार आहेत. ते येणेप्रमाणे -१. मातृज गालिप्रदान : सामनेवाल्याला माय आठवेल, अशा शिव्या देण्याकडे बहुतांचा कल असतो. बाप उद्धरणे हेदेखील तसे सामान्यच म्हणावे लागेल.याउप्पर अन्य मानवी नात्यांची दखल घेणाऱ्या अनेक गाळ्या अस्तित्वात आहेत. यातील बऱ्याचशा गाळ्या या उत्तरेकडील इतर भाषांमधून आयात झालेल्या आढळून येतात. तथापि, मराठीतही काही कमी नाहीत. किंबहुना, होळीचा सण महाराष्ट्रात जितक्या जोरकसपणे साजरा होतो, तसा क्वचितच कुठे होत असेल. असल्या गाळ्यांच्या उदाहरणार्थ : टुंक…टुंक…बीप…बीप…बीप…२. प्राणीज गालिप्रदान : जगात अनेक प्रजातींचे प्राणी आहेत. घोड्यापासून किड्यापर्यंत आणि गाढवापासून उंटापर्यंत अनेक प्राण्यांच्या उल्लेखानिशी गाळ्या देण्याची सोय आहे. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी आठव्या-नवव्या शतकातले ‘गधेगाळी’चे शिळालेखही सांपडले आहेत. याचा अर्थ असल्या गाळ्याही प्राचीनच आहेत. काही प्राणीज गाळ्या : तुझ्या.बीप…बीप…बीप…बीप…३. इंद्रियज गालिप्रदान : मानवी देहाची रचनाच मुळात गंमतीदार आहे. या देहातील अवयवांशी किंवा इंद्रियांशी निगडित अनेकविध शिव्या आणि गाळ्या पूर्वापार दिल्या जातात. सुदैवाने मानवी देह घडवताना अवयवांच्या संख्येबद्दलसृष्टीनिर्मात्याने ‘एक या दो बस’ हेच नेमस्त धोरण ठेवले. उदाहरणार्थ, दोन डोळे, दोन कान, दोन नाकपुड्या…ही यादी आणखीही वाढवता येईल. (पण नको!) या विशिष्ट अवयवांचा नुसता उघड उल्लेख शिवीसमान मानला जातो.परंतु, काही तज्ज्ञांच्या मते या शिव्या नसून विनोदाचा प्रकार मानावा लागेल..उदाहरणार्थ : बीप किंवा बीप…बीप!…देणाराने देत जावे, घेणाराने घेत जावे असे कुणीतरी म्हटलेच आहे. (कविवर्य विंदा करंदीकरांच्या कवितेतली ओळ आहे, हे आम्हाला माहीत आहे. हेतुपुरस्सरच आम्ही नाव वगळले.) शिव्या हा भाषेच्या गळ्यातील पारंपरिक साज आहे. तो टिकवला पाहिजे. आम्ही तर पहिल्यापासूनच शिव्यांचे पुरस्कर्ते आहो! गेली चार वर्षे आम्ही शिवीगाळीचे नवोन्मेष दाखवत आहो! आता तर न्यायालयानेच आमच्या जाहीर शिमग्यास कायदेशीर मान्यता दिली आहे.च्यामारी, आता कशाला थांबायचे तिच्या***? गेले…बीप…बीप…बीप…बीप...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.