पार्श्वगायन करणारी अभिनेत्री

The Unrequited Love Story : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक सव्यसाची अभिनेता आणि अभिनय व पार्श्वगायनात चमकणारी सुस्वरूप अभिनेत्री. ती अभिनेत्री त्या अभिनेत्यावर जिवापाड प्रेम करीत होती. तिला त्याच्याशी लग्न करायचे होते. ती त्याला एका मंदिरात घेऊन गेली. ती उत्तर भारतातील असल्याने त्याला म्हणाली, ''माझ्या भांगात कुंकू घालून माझा पत्नी म्हणून स्वीकार कर.'' त्याने तसे करण्यास स्पष्ट नकार दिला. पुढे अल्पकाळातच त्या अभिनेत्याचे आकस्मिक निधन झाले. त्या अभिनेत्रीला हा मानसिक धक्का होता. त्या धक्क्यातून ती कधी सावरलीच नाही! आणि ती आयुष्यभर अविवाहितच राहिली. .तो अभिनेता म्हणजे अभिनयसम्राट संजीव कुमार आणि ती अभिनेत्री म्हणजे नुकत्याच (६ नोव्हेंबर) निवर्तलेल्या अभिनेत्री-पार्श्वगायिका सुलक्षणा पंडित. हृदयविकाराचे दुखणे असल्याने संजीव कुमार यांनी त्यांचा प्रस्ताव नाकारला होता. हरयाणातील पिलिमंदोरी खेड्यातील सांगीतिक पार्श्वभूमी असलेल्या कुटुंबात १२ जुलै १९५४ ला सुलक्षणा पंडित यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील शास्त्रीय गायक होते. पं. जसराज आणि माजी खासदार वसंतकुमार पंडित हे त्यांचे दोन काका. सुलक्षणा यांनी नवव्या वर्षी गावयास प्रारंभ केला. त्यांनी बालगायक कलाकार म्हणून १९६७ मध्ये `तकदीर` या चित्रपटातील 'सात समुंदर पार से' हे गीत लता मंगेशकर यांच्यासमवेत गायिले. त्यानंतर त्यांनी हिंदी, बंगाली, मराठी, उडिया आणि गुजराती गीते गायिली..गझलांचा आल्बम१९८०मध्ये त्यांचा 'जजबात' हा गझलांचा आल्बम प्रसिद्ध झाला. किशोर कुमार यांनी स्वत:च्या `दूर का राही` या चित्रपटातील 'बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दिवाने' हे द्वंद्वगीत आपल्याबरोबर गाण्याची सुलक्षणा यांना संधी दिली. ते गीत स्वत: किशोर कुमार यांनी संगीतबद्ध केले होते. ते गीत अशोक कुमार आणि तनुजा यांच्यावर चित्रित झाले होते. ते लोकप्रिय ठरले. त्यानंतर सुलक्षणा यांनी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह, महेंद्र कपूर, उदित नारायण, येसुदास आदी पार्श्वगायकांसमवेत द्वंद्वगीते गायिली. शंकर-जयकिशन, खय्याम, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल, कल्याणजी-आनंदजी, उषा खन्ना, राजेश रोशन आदी नामवंत संगीत दिग्दर्शकांनी त्यांच्याकडून गीते गाऊन घेतली..राजेश खन्ना, शशी कपूर, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा आदी आघाडीच्या बड्या कलावंतांबरोबर त्यांनी प्रमुख भूमिका केल्या. `उलझन` (१९७५) या उत्कंठावर्धक पटकथेवरील चित्रपटात त्यांना संजीव कुमार यांच्यासमवेत नायिकेची भूमिका मिळाली आणि त्यांची कारकीर्द सुरू झाली. `उलझन` चांगलाच चालला. सुलक्षणा त्यावेळी पार्श्वगायिका बनल्या होत्या; परंतु त्या चित्रपटातील "सुबह और श्याम काम ही काम, क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम" हे काहीसे खोडकर स्वरूपाचे गीत कल्याणजी-आनंदजी यांनी लता मंगेशकर यांच्याकडून गाऊन घेतले होते. आणि ते सुलक्षणा व संजीव कुमार यांच्यावर चित्रित झाले होते. `उलझन`नंतर अनिल गांगुलीदिग्दर्शित 'संकोच' (१९७६) आला. नंतर `हेरा फेरी`, अपनापन, खानदान, `चेहरे पे चेहरा`, `धरम कांटा` आणि `वक्त की दीवार` हे त्यांचे चित्रपट प्रदर्शित झाले. आले. ते बऱ्यापैकी चालले. १९७८ साली त्यांनी `बंदी` या बंगाली चित्रपटात नायिकेची भूमिका केली होती. बंगाली चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार उत्तम कुमार त्या चित्रपटाचे नायक होते..हिंदी चित्रपटसृष्टीत सुरैया आणि फाळणीच्या आधी नूरजहान या दोन आघाडीच्या पार्श्वगायिका--अभिनेत्री होत्या. त्यानंतर अनेक वर्षांनी सुलक्षणा पंडित त्यात सामील झाल्या आणि त्यांनी भरपूर प्रसिद्धी व यश संपादन केले. ज्या संजीव कुमार यांच्यावर सुलक्षणा यांनी निस्सीम प्रेम केले त्यांच्या निधनानंतर (६ नोव्हेंबर, १९८५) बरोबर चाळीस वर्षांनी म्हणजे ६ नोव्हेंबर, २०२५ या दिवशी त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला..