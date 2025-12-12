रुपयाच्या घसरणीचा ‘आलेख’

- डॉ. किशोर कुलकर्णीभारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार करारातील अनिश्चितता, आयातदारांकडून डॉलरला असलेली मोठी मागणी यामुळे भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत घसरला आहे. रुपयाची नव्वदच्या पुढे घसरगुंडी होण्याची कारणे आणि त्यांच्या परिणामांचा वेध.आठ डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री ९ वाजता भारतीय रुपयाचे मूल्य प्रतिडॉलर ९०.१७ रुपये होते. याची तुलना १९७५ मध्ये प्रतिडॉलर १० रुपये आणि गेल्या वर्षी ८४ रुपयांशी करण्यात आली. हे चांगले की वाईट? हे तुम्ही कोणाला विचारता यावर अवलंबून आहे..जर तुम्ही भारतात राहणारे आणि निर्यात उद्योगात असाल, तर तुम्हाला आनंद होईल, कारण विदेशातील ग्राहक तुमच्याकडून अधिक खरेदी करतील. त्यामुळे हे भारतातील निर्यातदारांसाठी चांगले आहे; पण आयात करणाऱ्यांवर त्याचा उलट परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच रुपयाच्या अवमूल्यनाच्या परिणामांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.जर भारतीय रुपयाचे मूल्य प्रतिडॉलर ९० रुपयांपर्यंत घसरले, तर काहींना हे देशद्रोही, लाजिरवाणे आणि देशाच्या जागतिक सन्मानात घट झाल्याचे चिन्ह वाटू शकते. मात्र, जर तुमच्याकडे विस्तारलेली निर्यात बाजारपेठ असेल, तर तसे मानण्याचे कारण नाही. याचे आणखी काही परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत..१. आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तू महाग होतात, कारण परकी चलन अधिक मूल्यवान होते.भारत मोठ्या प्रमाणावर पुढील वस्तू आयात करतो; कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स (फोन, लॅपटॉप, चिप)औद्योगिक यंत्रसामग्री, खाद्यतेल, रसायने आणि औषधनिर्मितीचे घटक, कमकुवत रुपया म्हणजे या सर्व वस्तू रुपयांच्या दृष्टीने अधिक महाग होतात. त्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील खर्च वाढतो.२. महागाई वाढते आणि आयातखर्च वाढल्यामुळे या वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात.पेट्रोल, डिझेल, ‘एलपीजी’, वाहतूक आणि दळणवळण, ग्राहककेंद्री इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू पॅकबंद खाद्यपदार्थ, औषधे (कारण भारत औषधनिर्मितीचा कच्चा माल आयात करतो) यामुळे खर्चजन्य महागाई निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे देशांतर्गत रुपयाची खरेदी क्षमता कमी होते. कमी उत्पन्न गटातील लोकांना याचा फटका जास्त बसतो, तर उच्च उत्पन्न गटातील लोक वाढत्या किमतीने तुलनेने अधिक चांगल्या प्रकारे तोंड देऊ शकतात..३. इंधनाच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढकच्च्या तेलाची आयात महाग झाल्यामुळे खालील क्षेत्रांवर परिणाम होतो : वाहतूक खर्च, अन्नधान्याच्या किमती, विमान प्रवासाचे भाडे, उत्पादन खर्च ,इंधनावर आधारित महागाई संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी ठरते. आधुनिक काळात भारतीय तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारांवर अधिक अवलंबून झाले आहेत. रशियाकडून तुलनेने स्वस्त दराने कच्चे तेल खरेदी केल्याने काही प्रमाणात मदत होऊ शकते; पण पूर्णपणे समस्या दूर होणार नाही.४. रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवू शकते.महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आणि रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक पुढील उपाय करू शकते : व्याजदर वाढवणे., तरलता कमी करणे. यामुळे आर्थिक वाढ मंदावू शकते; पण चलन कमकुवत होण्यास मदत होते. उच्च बेरोजगारीच्या वातावरणात हे कामगार बाजारावर अधिक दबाव आणू शकतात..५. निर्यातदारांना फायदाकमकुवत रुपया भारतीय वस्तू परदेशी खरेदीदारांसाठी स्वस्त करतो. त्याचा लाभ पुढील क्षेत्रांना होऊ शकतो: आयटी सेवा, वस्त्रोद्योग आणि कपडे, औषधनिर्मिती, ऑटोमोबाइल,चामड्याचे उत्पादन, पर्यटन आणि आदरातिथ्य. निर्यातदारांचे डॉलरमधील उत्पन्न अधिकच्या रुपयांमध्ये रूपांतरित होते. मात्र, वाढीव उत्पन्नाचे काय केले जाते यावर त्याचा परिणाम अवलंबून असतो. जर ते पुन्हा योग्य पद्धतीने गुंतवले गेले, तर उत्पादन वाढेल आणि महागाईवरील दबाव कमी होईल. मात्र, जर ते उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर खर्च केले गेले, तर एकूण खर्च वाढेल आणि किमती आणखी वाढतील.६. परकी कर्ज महाग होते.जर भारतीय कंपन्या किंवा सरकारकडे डॉलरमध्ये कर्ज असेल तर...,परतफेडीचा खर्च वाढतो., व्याजखर्च वाढतो., ताळेबंद कमकुवत होतो., यामुळे जास्त परकी कर्ज असलेल्या कंपन्यांवर ताण येऊ शकतो..७. परकी गुंतवणूकदार बाहेर पडू शकतात(किंवा अधिक खरेदी करू शकतात)रुपयामध्ये तीव्र घसरण झाल्यास परकी गुंतवणूकदार घाबरू शकतात.,शेअर बाजारात अस्थिरता, बाँडद्वारे मिळणारे उत्पन्न वाढू शकते.,काही दीर्घकालीन गुंतवणूकदार भारतीय मालमत्ता 'स्वस्त' म्हणून पाहतील आणि नंतर त्यामध्येच अधिक गुंतवणूक करतील.८. सामान्य लोकांवर परिणामइंधन आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढतात, परदेशी शिक्षण, प्रवास, महाग होतात, व्याजदर वाढल्यास 'ईएमआय' वाढतो, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि गाड्या महाग होतात, घरगुती आर्थिक नियोजनावर ताण येतो..९. सरकारी आर्थिक दबावजास्त अनुदानाचा भार (विशेषतः इंधन आणि खतांसाठी),संरक्षण आयातीचा खर्च वाढतो, चालू खात्यातील तूट वाढते, सरकारला अधिक कर्ज घ्यावे लागू शकते किंवा खर्च कमी करावा लागू शकतो.१०. कॉर्पोरेट क्षेत्रावरील संमिश्र परिणाम-सकारात्मक परिणाम:आयटी आणि आयटीईएस कंपन्या , औषध निर्यातदार, वस्त्रोद्योग निर्यातदारफटका बसणारी क्षेत्रे: विमान कंपन्या (इंधन खर्च), ऑटो कंपन्या (आयात घटक), तेल कंपन्या, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू उत्पादक.११. मानसिकतेत बदल आणि बाजारावरील परिणामएखादे चलन ₹ ९० प्रति डॉलर सारख्या किमतीवर पोहोचल्यास बाजारभावावर परिणाम होतो. डॉलरची घाईघाईने खरेदी सुरू होते. चलनावर अधिक दबाव येतो.एकूण काय तर, रुपया घसरणीबाबतच्या प्रश्नाचे एक झटपट, अचूक उत्तर देणे कठीण आहे. सामान्यतः देशांतर्गत चलनाचे अवमूल्यन होणे ही चांगली गोष्ट मानली जात नाही. त्यामुळे त्याकडे नकारात्मक नजरेने पाहिले जाते.(लेखक 'मेट्रोपॉलिटन स्टेट युनिव्हर्सिटी ऑफ डेन्व्हर' येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)(अनुवाद : जयदीप पाठकजी). 