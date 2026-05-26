‘ती’ चे क्षितिज : मनापलीकडचे खेळ

अॅड. अभिधा निफाडेमाझी आजी जाऊन परवा पाच वर्षे झाली. आजी खरंतर माझी मैत्रीण होती, असं म्हणायला हरकत नाही. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये मी आजोळी गेले, की आम्ही दोघी भरपूर भटकायचो, बाजारात जाऊन भाज्या आणायचो-निवडायचो आणि रात्री मस्तपैकी टीव्हीवरच्या मालिका पाहायचो. त्यावर आमच्या गंभीर चर्चाही रंगायच्या. आमच्या या चर्चा आजोबांना मात्र फार कंटाळवाण्या वाटायच्या. बातम्या आणि क्रिकेट यांशिवाय फारशा गोष्टींमध्ये रस नसलेले आजोबा मग आमच्याकडे दुर्लक्ष करून शांतपणे फिरायला निघून जायचे..मागे वळून बघताना आता मला वाटतं आजोबांचं क्रिकेट बघणं आणि आमचं मालिका बघणं यात खरंतर खूप साम्य होतं. ते क्रिकेटमध्ये कोण कुणाला बाद करणार, कोण मानसिक दबावाखाली चूक करणार, कोण शेवटच्या क्षणी खेळ फिरवणार याची उत्सुकतेने वाट पाहायचे; आणि आम्ही मालिकांमध्ये कोण कुणाला भावनिकरीत्या ‘बाद’ करणार, कोण कोणाचा डाव ओळखणार याचे अंदाज बांधत बसायचो. फरक म्हटलं तर एवढाच होता, तो म्हणजे आजोबा बघत असलेल्या खेळाला स्कोअरबोर्ड होता आणि आमच्या खेळाला बॅकग्राऊंड म्युझिक! आपण या मालिकांची अनेकदा अतिनाट्यमय म्हणून खिल्ली उडवतो. परंतु त्यांची लोकप्रियता मानवी भावविश्वातील ‘खेळ’ या एका महत्त्वाच्या सामाजिक गरजेकडे निर्देश करत असावी. स्पर्धा, असूया, महत्त्वाकांक्षा, आक्रमकता, जिंकण्याची इच्छा किंवा पराभवाची चीड या भावना मानवी स्वभावाचा भाग आहेत. समाज त्या पूर्णपणे नाकारत नाही; उलट त्यांच्यासाठी नियंत्रित आणि सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारार्ह जागा निर्माण करतो. टीव्हीमालिका कदाचित अशाच प्रतीकात्मक खेळाच्या जागा असाव्यात..प्रत्यक्ष खेळांची भूमिकाही काहीशी अशीच असते. खेळ माणसाला जिंकण्याचा आनंद देतात; पण त्याचवेळी पराभव अनुभवण्याची सुरक्षित संधीही देतात. मैदानावर माणूस चिडतो, हेवा करतो, आक्रमक होतो. पण खेळाचं वैशिष्ट्य असं की सामना संपला की बहुतांश वेळा या सगळ्या भावना तिथेच विरघळून जातात. म्हणूनच खेळ हे माणूस सामाजिकदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकणाऱ्या भावनांना तुलनेने निरुपद्रवी स्वरूपात जगू शकेल असे समाजाने निर्माण केलेले भावनिक ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ मानता येतील. पण पूर्वीपासून विचार केला तर जाणवतं की ‘खेळाच्या’ आणि स्पर्धात्मक भावनांच्या अभिव्यक्तीसाठी उपलब्ध जागा स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठी समान नव्हत्या. पुरुषांच्या आयुष्यात खेळाला तुलनेत स्थान मिळत राहिलं. बालपणी गल्लीतलं क्रिकेट, किशोरवयातले सांघिक खेळ, तरुणपणी जिमखाने, नंतर बुद्धिबळ, पत्ते इ. त्यामुळे स्पर्धा, हेवा, महत्त्वाकांक्षा किंवा आक्रमकता या भावना निरोगीपणे व्यक्त व्हायला सातत्याने वाट मिळत राहिली. स्त्रियांच्या बाबतीत मात्र खेळ अनेकदा बालपणापुरता मर्यादित राहिला. वयानुसार जबाबदाऱ्या आणि सामाजिक अपेक्षा वाढत गेल्याने स्पर्धात्मक भावनांसाठी अशा सुरक्षित, खेळासारख्या जागा तुलनेने कमी उपलब्ध राहिल्या. त्यामुळे ही स्पर्धेची भावना संधीअभावी मैदानावर न दिसता नातेसंबंधांत उमटू लागली असावी..मानवी भावविश्वातील सगळ्या भावना स्त्रियांतही तितक्याच तीव्रतेने अस्तित्वात असतात. मात्र समाज अनेकदा स्त्रियांना थेट, उघड स्पर्धा किंवा आक्रमकता व्यक्त करण्याची मुभा सहज देत नाही. पुरुषांची स्पर्धात्मकता ‘महत्त्वाकांक्षा’ म्हणून स्वीकारली जाते, तर स्त्रियांची तीच ऊर्जा अनेकदा ‘ईर्षा’, ‘स्वार्थ’ किंवा ‘कारस्थान’ अशा लेबल्समध्ये अडकते. परिणामी, पुरेशी प्रत्यक्ष जागा न मिळाल्यास ही स्पर्धात्मक ऊर्जा रोजच्या संवादांमध्ये, सूचक वाक्यांमध्ये, परस्पर तुलनांत, कौटुंबिक संबंधांत झिरपू लागते. कदाचित म्हणूनच अनेक भारतीय मालिकांमधील भावनिक संघर्ष दीर्घकाळ टिकतात. ते केवळ कथानकासाठी रचलेले नाट्य नसून, दैनंदिन आयुष्यातील अशा स्पर्धांचे सांस्कृतिक प्रतिबिंब असावे..ज्या स्त्रिया खेळांशी सातत्याने जोडलेल्या राहतात, त्यांच्यात एक भावनिक सहजता दिसून येते. खेळ त्यांना स्पर्धा, सुरक्षित चौकटीत जगण्याची, पराभव वैयक्तिक अपमान म्हणून न पाहण्याची आणि विजयालाही कायमस्वरूपी वर्चस्वात रूपांतरित न करण्याची सवय लावतात. भावना दाबून ठेवण्याऐवजी त्या अनुभवून पुढे जाण्याची एक प्रकारची मानसिक लवचिकता खेळांमधून तयार होत असावी. त्यामुळे स्त्रियांनी खेळांमध्ये सहभागी होणं ही केवळ शारीरिक हालचाल नसून एक प्रकारची भावनिक मोकळीकही ठरते. कारण ज्या समाजात खेळासाठी मैदानं उपलब्ध असतात, तिथे नातेसंबंधांना रणांगण बनवायची गरज पडत नाही..म्हणूनच आज जेव्हा आपण अधिकाधिक स्त्रियांना बॅडमिंटन कोर्टवर, विकेंड ट्रेक्सवर, ऑफिसनंतरच्या झुंबा किंवा फुटबॉल गटांमध्ये, बोर्ड गेम्समध्ये पुन्हा रमताना पाहतो, तेव्हा तो केवळ छंद, फिटनेस किंवा ‘लाइफस्टाइल’मधला बदल एवढाच त्याचा अर्थ मार्यादित नाही. तर हे दृश्य अधिक मोकळ्या आणि भावनिकदृष्ट्या संतुलित समाजाकडे जाणारी एक अर्थपूर्ण खूण वाटते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.