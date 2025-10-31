मिलिंद सबनीस‘मा ते तुला वंदन असो.’ असा साधा-सरळ अर्थ असलेले हे शब्द. इंग्रजांना त्याचे एवढे भय का वाटावे? हिमालयाची उत्तुंगता, गंगेची निर्मलता अशा उपमा ज्या गीताला लागू पडतील असे हे गीत! एरवी अत्यंत सरल शब्द असलेल्या आणि तरल भावना असलेल्या या गीतांच्या श्रीकृष्णाच्या वेणूनादासारख्या शब्दांनी इंद्राच्या वज्राचे, हनुमानाच्या गदेचे, अर्जुनाच्या धनुष्याचे, श्रीविष्णूंच्या सुदर्शनचक्राचे, अष्टभुजा दुर्गेच्या हातातील शत्रुसंहारक अस्त्रांचे रूप धारण केले. राष्ट्राच्या जडणघडणीत अनेक व्यक्तींच्या संघटनांच्या कर्तृत्वाचे, कामगिरीचे मोठे योगदान असते. परंतु एका गीताने किंबहुना त्यातील केवळ दोन शब्दांनी राष्ट्राच्या इतिहासाला वळण देण्याचे उदाहरण अपवादात्मकच आहे. .बंकिमचंद्रांच्या अलौकिक प्रतिभेतून १८७५मध्ये हे गीत निर्माण झाले. एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये सुख-दुःखाचे चढ-उतार यावेत, अनेक स्थित्यंतरे घडतात. अशी स्थित्यंतरे ‘वंदे मातरम्’ या गीतासंदर्भातही झाली. इतिहासातील द्रष्ट्या व्यक्तींचे विचार कधीही कालबाह्य होत नाहीत. पुढील काळाचा या व्यक्तींनी केलेला नेमका विचार हेच त्यामागचे खरे कारण आहे. कालानुरूप त्यांनी मांडलेल्या विचारांचे स्वरूप बदललेले असू शकते. हाच विचार व्यक्तीप्रमाणे एखाद्या कलाकृतीबाबत करावयाचा झाला, तर अशा द्रष्ट्या कलाकृतींत ‘वन्दे मातरम्’चे नाव अग्रक्रमाने राहील.बंकिमचंद्रांनी आपल्या प्राचीन परंपरेचे भान ठेवत केलेले राष्ट्रचिंतन, या चिंतनातून समृद्ध देशाचे पाहिलेले स्वप्न आणि या मातृभूमीच्या सर्व पुत्रांमध्ये एकत्वाची भावना ठेवून समर्पणाचा केलेला निर्धार, ही या गीताची वैशिष्ट्ये. त्यामुळेच ‘वंदे मातरम्’ ही चिरंतन टिकणारी साहित्यकृती आहे. या गीताच्या बळावर अनेक सर्वसामान्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात स्वत:ला झोकून दिले. काहींनी हौतात्म्य पत्करले. म्हणूनच हे गीत केवळ एक साहित्यकृती न राहता त्याहीपेक्षा एका सर्वोच्च स्थानावर विराजमान झाले आहे..आपली संस्कृती मातृप्रधान आहे. देशाला मातृभूमी असे संबोधणे असा आदर्श अथर्वऋषींनी अथर्ववेदातील पृथिवीसूक्तात घालून दिला होता. विस्मृतीत गेलेली ही कल्पना १८५०च्या सुमारास बंगाली प्रतिभावान कवी व संपादक असलेल्या ईश्वरचन्द्र गुप्त यांनी ‘जननी भारतभूमी आर केन थाक तुमी’ या कवितेतून पुनरुज्जीवित केली. त्यांचाच आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून, त्यांचेच शिष्य बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या अलौकिक प्रतिभेतून ‘वंदे मातरम्’च्या रूपाने अतीव सुंदर असा आविष्कार झाला. प्राचीन काळी वेदांची निर्मिती करणाऱ्या ऋषिमुनींची नावे इतिहासाला अज्ञात आहेत. हजारो वर्षांच्या कालौघात हे वेद निरंतर टिकले आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण ते शब्द ऋषिमुनींच्या साधनेतून, चिंतनातून, तपस्येतून जन्माला आले आहेत. बंकिमचंद्रांना बंगालमध्ये ‘ऋषी बंकिम’ असेच संबोधिले जाते. स्वतः बंकिमचंद्र ऋषितुल्य असल्यामुळे त्यांना स्फुरलेल्या ‘वंदे मातरम्’ या शब्दांना वेदमंत्राचे स्थान मिळाले आहे.‘आमार दुर्गोत्सव’बंकिमचंद्र दरवर्षी आपल्या जन्मगावी नैहाटी कांटालपाडा येथे नवरात्रोत्सवासाठी आवर्जून येत. ते १८७५च्या आश्विन महिन्यात नैहाटीच्या नवरात्रोत्सवात अष्टमीच्या उत्तररात्री देवीच्या मूर्तीसमोर बसले होते. त्यावेळी त्या मूर्तीत त्यांना भारतमाता प्रतीत झाली महिषासुराच्या जागी इंग्रज दिसू लागले. त्यावेळी त्यांनी ‘आमार दुर्गोत्सव’ हा लेख नवमीच्या पहाटेला लिहिला... तेच ‘वंदे मातरम्’चे गद्यस्वरूप! या लेखानंतर अवघ्या एका महिन्याने कार्तिक शुद्ध नवमी ७ नोव्हेंबर १८७५ या दिवशी नैहाटी येथेच बंकिमचंद्रांनी एकटाकी ‘वंदे मातरम्’ गीत लिहून पूर्ण केले. बंकिमचंद्र त्यांच्या गावाला लागून असलेल्या गंगेच्या पलीकडच्या तीरावरील चिचुडा या गावी विश्रांतीसाठी आले होते. नदीकडे पहात असताना त्यांना काव्य लिहावे असे वाटले. परंतु शब्द सुचेनात. ते अस्वस्थ झाले. त्याचवेळी नदीपात्रात मासेमारी करणाऱ्या कोळ्यांच्या तोंडून त्यांनी एक लोकगीत ऐकले. ‘हे गंगामाते तुझ्यासाठी आम्ही आमचे सर्वस्वही अर्पण करू’ अशा अर्थाचे ते गीत ऐकल्यावर बंकिमचंद्रांना ‘वंदे मातरम्’ हे शब्द सुचले. परंतु पुढचे गीत मात्र तीन वर्षांनी त्यांनी लिहिले. चिचुडा येथील ही सत्य घटना त्यांनी ‘आमार दुर्गोत्सव’ या लेखात कमलाकांत या पात्राच्या रूपाने गुंफली. कमलाकांत हा बंकिमचंद्रांचा साहित्यातील मानसपुत्र नदीकिनारी बसलेला असताना त्याला देवीची स्वर्णमयी मूर्ती नदीपात्रातून वर येताना दिसते; परंतु अचानक ती दिसेनाशी होते. व्याकूळ झालेला कमलाकांत देशवासीयांना देवीला पुन्हा वर आणण्याचे आवाहन करतो. जणू पारतंत्र्याच्या सागरातून भारतमातेला वर आणण्याचे बंकिमचंद्र अप्रत्यक्षपणे सुचवत होते..Ahilyanagar Crime: मांजाने चिरला तलाठ्याचा गळा; अमरधामजवळील घटना, पुन्हा प्रश्न ऐरणीवर.पहिले गायनपुढे सात वर्षांनी १८८२मध्ये ‘आनंदमठ’ कादंबरीत हे गीत त्यांनी सहजपणे कथानकात गुंफले. रवींद्रनाथ ठाकुरांनी १८९६मध्ये कलकत्ता येथील राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनात ‘वंदे मातरम्’ गायले. ‘वंदे मातरम्’चे हे पहिले जाहीर गायन! वंगभंगविरोधी आंदोलनातील २० ऑगस्ट १९०५च्या कोलकताच्या टाऊन हॉल येथील सभेत अचानक कोणीतरी ‘वंदे मातरम्’ची घोषणा केली आणि या दोन शब्दांच्या सामूहिक गर्जनेने अवघा आसमंत दुमदुमून गेला. या प्रसंगापासून हे गीत स्वातंत्र्यलढ्याचा युद्धघोष बनले व इंग्रज सरकारला धडकी भरवणारे शब्दरूपी शस्त्र बनले. आधुनिक काळात बंकिमचंद्रांनीच भारतीय राष्ट्रवाद रुजवला.बंकिमचंद्र ‘वंदे मातरम्'' असे लिहितात. ते ‘वंदे भारतम्’ लिहित नाहीत. कारण आमच्या संस्कृतीचे राष्ट्रवादाचे सूत्र मातृपूजनात आहे. विश्वात्मक संस्कृतीचा तो काव्यमय आविष्कार. म्हणूनच हे शब्द प्रत्येक भारतीयांच्या मनात पक्के ठसलेले आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ‘वंदे मातरम्’ हेच राष्ट्रगीत होणार, अशी सर्वांना खात्री होती. परंतु तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाने कविवर्य रवींद्रनाथांच्या ‘जन गण मन...’ ला कौल दिला. परंतु ‘वंदे मातरम्’च्या मागे असलेलं जनमत लक्षात घेऊन २४ जानेवारी १९५०रोजी झालेल्या घटना समितीच्या शेवटच्या सभेत ‘जन गण मन...’ला राष्ट्रगीत म्हणून जाहीर करताना ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा देण्यात आला..आसेतू हिमालय पसरलेल्या खंडप्राय मातृभूमीप्रती असलेली भक्तिभावना हाच ‘वंदे मातरम्’ या शब्दामधला गाभा आहे. या गीतामध्ये ‘वसुधैव कुटुंबकम’ची विश्वात्मक भावना आहे. त्यातील शब्दरचना, भाव सर्वच ओजस्वी आहे. भारतीय संस्कृतीतील अध्यात्म त्यात एकवटले आहे. संपूर्ण गीतगायनातून निर्माण होणारा नाद आणि वातावरण हे शब्दातीत आहे. आपल्या जन्मभूमीचे यथार्थ दृश्यात्मक दर्शन व्हावे, असे सामर्थ्य य शब्दांत आहे. मंत्र विसरलो आहोत म्हणून ‘भारत माझा देश आहे’ यासारखी प्रतिज्ञा मुद्दाम घेण्याची आवश्यकता वाटते. भारतभूमी माझी मातृभूमी आहे. तिच्यासाठी मी स्वतः सर्वस्व अर्पिनच; परंतु अशी तयारी असणारे हजारो तरुण मी तयार करीन, अशी भावना ‘वंदे मातरम्’च्या उच्चारणामधूनच प्रत्येकाच्या मनात निर्माण होईल. ‘वंदे मातरम्’ म्हणत सर्वस्व अर्पिणाऱ्या देशभक्तांच्या चरित्रातून अशी प्रेरणा सहज मिळते. आजच्या काळात तशा क्रांतीची किंवा समर्पणाची गरज असेलच असे नाही. तरीही काळाचे संदर्भ बदललेले असतानासुद्धा या शब्दांचे महत्त्व कमी झालेले नाही. होणारही नाही.( लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.