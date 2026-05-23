देह-संदेह : अनुभवावीण मान हालवू नको रे...

विश्राम ढोले, माध्यम, तंत्रज्ञान व संस्कृतीचे अभ्यासकबऱ्याच वर्षांपूर्वी माध्यमांसंबंधीच्या एका पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावर एक व्यंगचित्र पाहिले होते. पुस्तकाचे नाव आता आठवत नाही. पण ते व्यंगचित्र इतके मार्मिक होते की, अजूनही लक्षात आहे. त्यातला छोटा मुलगा घरी टीव्ही पाहात सोफ्यावर बसलेला असतो. खिडकीतून दिसतेय की, बाहेर पाऊस पडतोय. तरी तो छोटा मुलगा आईला विचारतो, “आई बाहेर खरंच पाऊस पडतोय का गं? कारण टीव्हीवरच्या बातम्यांत तर तसे काही दिसत नाहीयं.” वरकरणी साध्या वाटणाऱ्या या व्यंगचित्रामध्ये एका खोलवरच्या तणावावरचे सुंदर भाष्य आहे. थोड्या तात्त्विक शब्दांत सांगायचे तर एखादी गोष्ट खरी खोटी ठरवायची असेल तर कशाला प्रमाण (किंवा वैध) मानायचे यातील हा तणाव आहे. त्या मुलाला बाहेर पाऊस पडताना दिसतोय. कदाचित पावसाचा आवाजही ऐकू येत असेल. त्या अर्थाने ‘पाऊस पडतोय’ हा त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. त्याने त्यावर विश्वास ठेवायला हरकत नव्हती. पण प्रमाण म्हणून माध्यमांची व्यवस्थात्मक ताकद त्याने इतकी मनोमन स्वीकारलीय की, जे प्रत्यक्ष अनुभवतोय त्यावरही त्याला शंका वाटतेय. खऱ्याखोट्याबाबत निर्णय करताना त्याला प्रत्यक्षापेक्षा प्रतिमा उत्कट वाटतेय. प्रमाणाबद्दल त्याचा गोंधळ उडालाय. .या व्यंगचित्रात लहान मुलगा दाखविलाय. संदर्भही टीव्हीचा आहे. पण त्यातील भाष्य ना लहान मुलांपुरते सीमित आहे ना टीव्हीपुरते. माध्यमे आपल्या सगळ्यांच्याच सदेह म्हणजेच प्रत्यक्ष अनुभवाला खोलवर प्रभावित करत असतात. ढोबळमानाने सांगायचे तर हा प्रभाव तीन प्रकारे होतो. पहिले म्हणजे माध्यमे आपल्याला प्रत्यक्ष अनुभवावर शंका घेण्यास उद्युक्त करतात. त्याच्याप्रमाणे आपल्यालाही अनेकदा आपला प्रत्यक्ष अनुभव एकतर अपुरा वाटतो किंवा संशयास्पद. व्यंगचित्रातल्या लहानग्याची हीच अवस्था आहे. पण खरं तर इतिहासातल्या एका प्रदीर्घ कालखंडाचीही हीच अवस्था होती. युरोपात सतराव्या आणि अठराव्या शतकात जे खोलवरचे बदल घडले त्याला प्रबोधनपर्व असे म्हटले जाते. या काळात तर्क, विवेक, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, व्यक्तिस्वातंत्र्य, गतीशीलता अशा मूल्यांना प्राधान्य मिळत गेले. आज ज्याला आपण ‘सांस्कृतिक आधुनिकता’ म्हणतो त्याच्या पायाभरणीचा हा काळ..समर्थन आणि टीका अशा दोन्ही स्वरुपात प्रबोधनपर्वाबद्दल घनघोर चर्चा उपलब्ध आहे. पण त्यात अनेकदा या काळातील माध्यमांची भूमिका दुर्लक्षित राहते. त्याकाळी अर्थात पुस्तके, नियतकालिके असे फक्त आधुनिक मुद्रित माध्यमच उपलब्ध होते. पण तोवर ते चांगलेच व्यापक आणि सशक्त झाले होते. त्या अर्थाने प्रबोधनकाळ हा तसा (बऱ्यावाईट अर्थाने) पुस्तकी संस्कृतीचा काळ होता. या पुस्तकी संस्कृतीने जे लिहिता येते, जे ग्रंथित करण्यायोग्य वाटते, ज्याची तर्काने पडताळणी करता येते, ज्याची ‘थिअरी’ करता येते अशा ज्ञानाला आणि प्रमाणांना प्राधान्य दिले. आणि तसे करताना जे प्रत्यक्ष अनुभवाच्या कक्षा ओलांडू शकत नाही, जे आतून वाटते, जे शरीराच्या माध्यमातूनच व्यक्त होते किंवा अनुभवता येते अशा सर्व ज्ञानाला किंवा प्रमाणांना दुय्यमत्व दिले. सुलभीकरणाचा दोष स्वीकारून थोडक्यात असे म्हणता येईल की, या काळाने मुद्रित तर्काला ‘नॉनफिक्शन’चा दर्जा दिला आणि देहधारणांना, प्रत्यक्ष अनुभवांना ‘फिक्शन’चा..पण पुढे एकोणविसाव्या आणि विसाव्या शतकामध्ये जी इलेक्ट्रिक माध्यमे येत गेली त्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवावर शंका वगैरे घेण्यापेक्षा त्यांना एक नवाच पर्याय उभा केला. स्थळ-काळ-देहाने प्रत्यक्ष अनुभवण्यापेक्षा रेडिओ, टीव्ही आणि चित्रपटांच्या माध्यमातून प्रत्यक्षासारखे काहीतरी अनुभवण्याचा पर्याय तयार केला. प्रसंगी तो खरा वाटावा इतका प्रभावी केला. भव्य पडद्यावर चित्रपट पाहताना प्रत्यक्षाचे भान विसरून जावे अशी ही स्थिती. किंवा क्रिकेट सामन्याचा थरार प्रत्यक्ष मैदानापेक्षा टीव्हीच्या पडद्यावर अनुभवणे हीदेखील तीच स्थिती. रेडिओच्या ऐन भराच्या काळात घडलेली एक घटना त्यादृष्टीने फार बोलकी आहे. अमेरिकेत १९३८मध्ये एका रेडिओ केंद्रावरून ‘वॉर ऑफ दि वर्ल्ड’ नावाची एक नभोनाटिका प्रसारित झाली. मंगळवासीयांनी पृथ्वीवर आक्रमण केले आहे, असा काहीसा त्या नभोनाट्याचा विषय होता. हे नाटकच आहे, असे आधी सूचितही करण्यात आले होते. पण त्या माध्यमाची तत्कालीन ताकद आणि त्या नाटकाच्या रचनेमुळे अनेकांना वाटले की, पृथ्वीवर खरंच मंगळवासीयांचा हल्ला झालाय. त्यामुळे लोक घाबरून गेले. काहीजण रस्त्यांवर आले. अनेकांनी घाबरून फोन करायला सुरुवात केल्यामुळे फोनलाईन्स जाम झाल्या. प्रत्यक्षात काही झाले नसतानाही, प्रत्यक्षाचा पर्याय खरा वाटावा अशी ही स्थिती..थोड्याफार फरकाने अशी बरीच उदाहरणे सांगता येतील. या सगळ्यांमध्ये भावना जागवणारे संदेश मिळतात. पण त्यात देहाचा संपूर्ण सहभाग नसतो. थोडे गंमतीदार शब्दात सांगायचे तर हा तोतया अनुभव असतो.प्रत्यक्ष अनुभवावरील माध्यमांच्या प्रभावाचा तिसरा प्रकार म्हणजे प्रत्यक्षाला चौकटबद्ध करणे. आजकालचा लोकप्रिय शब्द वापरायचा तर प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी ‘इंटरफेस’ उपलब्ध करून देणे. ‘जीपीएस’ वापरून पत्ता शोधताना, गाडी चालवताना आपण प्रत्यक्षच अनुभवत असतो. पण तो अनुभव त्या ‘जीपीएस ॲप’मधून गाळून घेत असतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या बाजारपेठेमध्ये जाताना छायाप्रकाशाचे, खाणाखुणांचे, रचनांचे, आवाजाचे,वासांचे समृद्ध व एकसंध संदेश मिळत असतात. पण आपण जेव्हा ‘जीपीएस’ लावून तिथे जातो, तेव्हा फक्त त्या द्विमिती पडद्याकडे आणि ‘तीनशे मीटरवर डावीकडे वळा’ असे कोरडेपणे सांगणाऱ्या गुगलबाईच्या आवाजाकडेच लक्ष देत रहातो. खूप सारा अनुभव ‘इंटरफेस’मुळे गाळला जातो..माध्यमांमुळे प्रत्यक्ष अनुभवांवर पडणाऱ्या या त्रिस्तरीय आणि खोलवरच्या प्रभावाची चर्चा या सदरात यानंतरही होणार आहेच. पण त्या प्रत्येकातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. माध्यमांचा प्रत्यक्षावरील हा प्रभाव नाकारलाच पाहिजे असे नाही. नाकारू शकतो असेही नाही. पण त्यांचा स्वीकार करताना प्रत्यक्ष अनुभवांची हेळसांड होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. संत सोहिरोबांच्या 'हरिभजनावीण काळ घालवू नको रे'या अर्थगर्भ अभंगामध्ये फार मार्मिक भाष्य येते- अनुभवावीण मान हालवू नको रे. सोहिरोबांना अपेक्षित असलेला हा अनुभव चांगल्या संगतीतून येणारी उमज आणि मनातून येणारी परिपूर्ण समज यातून साकारतो. तिथे देहाला पर्याय नाही.माध्यमांचा प्रत्यक्षावरील प्रभाव नाकारलाच पाहिजे असे नाही. नाकारू शकतो असेही नाही. पण त्यांचा स्वीकार करताना प्रत्यक्ष अनुभवांची हेळसांड होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. 