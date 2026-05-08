ढिंग टांग : आमि तुमाके छाडबो ना..!

सु श्री ममतादीदी जाम भडकल्या आहेत. यंत्रणांना हाताशी धरून कमळ पक्षाने त्यांच्या शंभराहून अधिक जागा चोरल्या. एका अर्थी त्यांची हक्काची खुर्चीच चोरून नेली, असा त्यांचा आरोप आहे. कमळवाल्यांनी चोरीचे उटपटांग उद्योग केले असले तरी नैतिक विजय आपलाच झाला असल्याने खुर्ची सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नॉय असे त्यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहिल्याचे बोलले जात आहे. लागलीच अनेक घटनातज्ज्ञ पोथ्या उघडून बसले. घटनात्मक पेच आल्याशिवाय घटनातज्ज्ञांचा भाव वधारत नाही, हे एक घटनात्मक सत्य आहे..आम्ही(ही) थोडे त्यातले आहो! म्हणजे घटनात्मक पेच उभा राहिला की माध्यमांचे प्रतिनिधी आमच्याकडे येतात. कारण पेच त्यांच्यासमोरच असतो. राजकीय नेत्यांना त्याचे काहीही सोयरसुतक नसते. कां की, पेचप्रसंग त्यांनीच उभा केलेला असतो. पण ते एक असो. आम्ही दीदी यांच्या घटनात्मक आंदोलनाचे संपूर्ण विश्लेषण करून काही शक्यता आणि उपाय इथे विस्कटून सांगणार आहोत. त्याला काही विलाज नाही, कारण आम्हाला दुसरे काही येतही नाही.शक्यता एक : दीदींनी खुर्ची नाही म्हंजे नाहीच सोडणार (आमि तुमाके छाडबो ना..!) असा हट्ट धरला तर भाजपवाल्यांना नवी खुर्ची मागवून पेच सोडवावा लागणार, असे कोणाला वाटेल. पण ते तितकेसे सोपे नाही. सत्तेची खुर्ची म्हणजे काही क्याबिनबाहेरचे स्टुल नव्हे की, कधीही उचलावे! माळा साफ करायला वापरावे किंवा झाडाची कुंडी ठेवायला वापरावे..उपाय : दीदींनी खुर्ची नाही सोडली तर ज्या मार्गाने निवडणुकीच्या शिटा उचलण्यात आल्या, त्याच मार्गाने खुर्च्याही उचलून आणाव्या लागतील.शक्यता दोन : दीदी आत्ता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. आंदोलनाचा पुढला टप्पा महत्त्वाचा आणि अधिक धोकादायक आहे. सत्तास्थापनेच्या वेळी त्या पटदिशी खुर्चीत जाऊन बसल्या तर त्यांना उठवणे मुश्कील होईल!!उपाय : दीदी ओ दीदी...झालमुडी खॉबे?’ अशी ऑफर त्यांना खिडकीतून डोकावून द्यावी. त्या चिडून उठल्या की पटकन खुर्ची लंपास करावी..शक्यता तीन : नाहीतरी ही विधानसभा आज-उद्या बरखास्त होणार असल्याने दिदींची खुर्ची तशीही जाणारच आहे. त्यामुळे हा घटनात्मक पेचच नाही, असे काही गंभीर प्रकृतीच्या घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते दीदींचे आंदोलन हा घटनात्मक पेच नसून राजकीय आहे. कठीण आहे!!उपाय : असे सांगणाऱ्या नीरस घटनातज्ञांना माध्यमांनी बोलावू नये. सगळी मजाच घालवून टाकतात.शक्यता चार : भांडुपच्या एका घटनातज्ञाने असे सांगितले की खुर्ची न सोडणे हा दीदींच्या आंदोलनाचा भाग आहे. त्याच्याकडे आंदोलन म्हणूनच बघावे लागेल. त्याला लोकशाहीवाद्यांनी पाठिंबा देण्याची गरज आहे..उपाय : भांडुपच्या घटनातज्ज्ञावर अद्याप कुठलाही उपाय सापडलेला नाही. क्षमस्व!शक्यता पाच : दीदींनी (बऱ्या बोलाने) राजीनामा न दिल्यास घटनेच्या उचित कलमानुसार अनैतिक विजय मिळवलेल्या पक्षाच्या नेत्यांस सरकार स्थापनेस बोलावतील. अनैतिक सरकारचा अनैतिक शपथविधी पार पडेल. तोवर दीदींना रोखावे लागेल.उपाय : अनैतिक सरकारचा शपथविधी पहाटे घ्यावा. पहाटे घेतलेला शपथविधी तसाही अनैतिकच मानण्याचा प्रघात आहे. डोक्याला ताप नाही!शक्यता सहा : दीदी राजीनामा देतील, आणि मोदीजींना रोशोगुल्ला पाठवून अभिनंदन करतील. चांगले राज्य करा, मी सहकार्य करीन, अशा शुभेच्छा देतील. सगळे काही गुण्यागोविंदाने पार पडून सर्वपक्षीय राष्ट्रभावनेचा गजर करणारे गीत म्हणतील. एकमेकांना शाँदेश मिठाई भरवतील. लोकशाही जिंकेल!उपाय : खुंटला आहे! पुन्हा क्षमस्व!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.