स्मरण भारतीय सैन्याच्या शौर्यगाथेचे!

मधुबन पिंगळे-editor@esakal.comको णत्याही युद्धातील विजय साजरा करायचा नसतो, तर या विजयाचे स्मरण करायचे असते असे म्हटले जाते. युद्धातील विजय महत्त्वाचा असला, तरीही त्या विजयासाठी मोठी किंमत मोजावी लागली आहे ही गोष्ट विसरता येत नाही. रचना बिश्त रावत यांनी लिहिलेल्या आणि भगवान दातार यांनी अनुवाद केलेल्या '१९६५ भारत-पाकिस्तान युद्धकथा' या पुस्तकाद्वारे भारतीय सैन्याच्या शौर्याचे स्मरण निश्चितच होते!.बिश्त यांचे हे पुस्तक १९६५ च्या युद्धाला ५० वर्षे पूर्ण होत असतानाचे औचित्य साधून लिहिले आहे. या युद्धातील हाजी पीर, असल उत्तर, फिलोरा, बकरी आणि डोंगराई या महत्त्वाच्या पाच लढायांचे वर्णन या पुस्तकात करण्यात आले आहे. लष्करी नोंदी, युद्धात सहभागी सैनिक-अधिकारी आणि हुतात्म्यांचे नातेवाईक यांच्या मुलाखतींच्या आधारे या लढायांचे वर्णन केले आहे. त्यातून या लढायांमधील डावपेच, त्यामध्ये अचानक समोर उभी राहिलेली आव्हाने आणि त्यावर वीर जवानांनी केलेली मात यांचे कथन ओघवत्या शैलीत करण्यात आले आहे. .या वर्णनाच्या जोडीला अनेक दुर्मिळ छायाचित्रे देण्यात आली आहेत. लष्कराच्या संग्रहाबरोबरच सैनिकांच्या वैयक्तिक संग्रहातूनही अनेक छायाचित्रे घेण्यात आली आहेत. या छायाचित्रांवरून युद्धाच्या वेळी प्रदेश किती खडतर होता आणि ६० वर्षांपूर्वीच्या बिकट परिस्थितीमध्ये लढाई कशी लढली गेली असेल, याचा अंदाज येऊ शकतो. तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिली आहे..सामरिक दृष्टीने मोक्याचे स्थान असणाऱ्या हाजीपिरच्या खिंडीच्या लढाईचे वर्णन पहिल्या प्रकरणात आहे. उरी आणि पूँच या दोन महत्त्वाच्या ठिकाणांना जोडणारी ही खिंड असून, भारतीय सैन्याच्या रसद पुरवठ्यासाठी ती अतिशय महत्त्वाची आहे. १९६५ च्या युद्धात मेजर रणजितसिंह दयाल यांच्या तुकडीने पराक्रमाची शर्थ करत ही खिंड भारताच्या ताब्यात घेतली. मुसळधार पावसात भारतीय सैन्याने दाखविलेला पराक्रम अतुलनीय आहे. काश्मीरमध्ये घुसखोरीचे हा एक मुख्य मार्ग आहे. या युद्धानंतर ही खिंड पाकिस्तानला परत करण्यात आली, त्यावरूनही खूप चर्चा झाली. मात्र, ही खिंड लढताना भारतीय सैन्याने दाखवलेला असामान्य पराक्रम या पुस्तकात वाचायला मिळतो..हाजीपीरच्या लढाईप्रमाणेच आणखी एक महत्त्वाची लढाई म्हणजे असल उत्तरची लढाई. ही लढाई १९६५ च्या युद्धामधील नव्हे, तर दुसऱ्या महायुद्धानंतरची सर्वांत महत्त्वाची लढाई आहे. त्या वेळी पाकिस्तानला अमेरिकेकडून पॅटन रणगाड्याच्या १० रेजिमेंट मिळाल्या होत्या. पॅटन रणगाडा अभेद्य मानला जात होता. त्यामुळे पाकिस्तानचे लष्कर वेगळ्याच आत्मविश्वासात होते. पाकिस्तानच्या रणगाड्यांच्या साथीने पाकिस्तानने खेमकरणवर हल्ला केला होता. जीपवरील छोट्या आरसीएल तोफा व अन्य तुटपुंज्या साधनांनिशी भारतीय सैन्यांनी त्यांचा प्रतिकार केला. आठ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या या लढाईमध्ये पाकिस्तानचे ब्रिगेडियर ए. आर. शमीम, मेजर जनरल नसीर अहमद खान ठार मारले गेले. सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद यांनी जीवाची बाजी लावत 'आरसीएल'च्या मदतीने शत्रूचे तब्बल सात रणगाडे उडवले. अखेरच्या रणगाड्याला लक्ष्य करत असताना तेही जायबंदी झाले आणि हुतात्मा झाले. परमवीरचक्र देऊन गौरवण्यात आले..Premium| Albert Ekka: १९७१ च्या युद्धात प्राणांची पर्वा न करता अल्बर्ट एक्काने शत्रूचा पराभव केला. त्यांचा पराक्रम आजही सैनिकांना प्रेरणा देतो.या लढाईमध्ये दोन्ही बाजूंकडून एक हजार रणगाडे उतरवण्यात आले होते. असल उत्तरच्या लढाईमध्ये ३५० रणगाडे असलेल्या पाकिस्तानच्या डिव्हिजनला भारतीय बटालियनने ७२ तास रोखले होते. तब्बल ७५ रणगाडे नष्ट झाले किंवा भारताच्या ताब्यात आले. १९६५ च्या युद्धामध्ये पाकिस्तानने १६५ रणगाडे गमावल्याची कबुली दिली. त्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त रणगाडे याच एका लढाईतील आहेत. यातूनच या लढाईचे महत्त्व लक्षात येते. १९६५ च्या युद्धातील लष्कराचा पराक्रम हे भारतीय इतिहासातील 'सोनेरी पान' आहे. त्यातील पराक्रमाने भारलेल्या पाच लढायांचा इतिहास आवर्जून वाचावा असाच आहे.