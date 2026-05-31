Marathi moral story : कष्ट आमचे अन् डल्ला डॉनचा! खंडणीपासून वाचण्यासाठी बनवला 'सिक्रेट मिशन' ग्रुप

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णीमुंबई नामक जंगलात पुष्कळ प्राणी राहत असत. त्यांचा राजा होता अंडरवर्ल्डचा डॉन सिंव्हा. मुंबईचा राजा आहे असे सांगून सगळ्या प्राण्यांकडून तो बळजबरी खंडणी वसूल करत असे. सगळ्या प्राण्यांकडे जावे, त्यांची पाकिटे रिकामी करून आपली आयाळ भरून घ्यावी असे त्याचे काम होते. मुंबईतील प्राण्यांना भीती वाटू लागली, की सिंव्हा जर असाच करत राहिला तर मुंबईतील प्राण्यांनी कमवायचे काय आणि खायचे काय? अशाने प्राण्यांची कष्ट करून कमावण्याची इच्छा मरून जाईल. एक दिवस मुंबईत कष्ट करून पैसे कमावणारे कोणी शिल्लक राहतील की नाही अशी भीती प्राण्यांना वाटू लागलेली होती.संपूर्ण मुंबई नगरीत गोंधळ उडाला. जिकडे तिकडे सिंव्हा डॉनचे पंटर फिरत असत. दिवसा ढवळ्या प्राणी बाहेर पडू शकत नव्हते. वटवाघूळ तर रात्रभर जागूनही उलटेच लटकत असे. अस्वलाला मधाचा क्रायसिस निर्माण झालेला होता. बाहेर न निघण्याचं इतकं प्रेशर कोंबडीने घेतलं होतं, की त्या प्रेशरने ती रोज डझनभर अंडी देत असे. माकडांनी आपली हाउसिंग सोसायटी झाडावर शिफ्ट केली होती. वेश बदलून कित्येक प्राणी बाहेर पडत असले, तरीही सिंव्हा त्यांना बरोबर गाठत असे..Marathi Theatre BTS stories : चारशे तीस सव्वीस ऐंशी.यावर काहीतरी उपाय लवकरात लवकर शोधला पाहिजे असे सगळ्याच प्राण्यांच्या मनात होते. चतुर कोल्ह्याने सगळ्या प्राण्यांचा ''सिक्रेट मिशन'' अशा नावाचा एक व्हाॅट्सअप ग्रुप बनवला. डॉन सिंव्हाच्या खंडणी वसुलीवर काहीतरी उपाय शोधावा यावर घमासान चर्चा चालू होती. ग्रुपवर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट अशा कुठल्याही मेसेजना सक्त मनाई होती. फक्त कामाचे तेवढे बोलून नंतर तो ग्रुप सगळ्यांनी सायलेंट ठेवावा, अशी सगळ्यांना विनंती केलेली होती. अमावस्येच्या काळोख्या रात्री सगळ्यांनी गुप्तपणे भेटायचे ठरले. वेश बदलून एकमेकांना भेटणाऱ्या मंत्र्यांकडून त्यांनी प्रेरणा घेतली असावी. ठरल्याप्रमाणे अमावास्येच्या रात्री सगळे प्राणी भेटले. सुरुवातीला कितीतरी वेळ तक्रारीच चालू होत्या. काही वेळ भांडणात देखील गेला. तसे लांडगा जोरात ओरडला, ‘‘अरे, असे भांडायला आपण काय माणसे आहोत का? आणि त्यांच्यासारखी आपली संसद थोडीच भरलेली आहे. डॉन सिंव्हाच्या अत्याचारावर उपाय सुचवा.’’पुन्हा चर्चा सुरू झाली. अखेर म्हातारा झालेला एक हत्ती बोलू लागला, "मुलांनो, हे बघा, काहीही झाले तरीही आपण डॉनच्या तावडीतून वाचणार नाही. त्यापेक्षा एक करू या. रोज डॉनकडे एकेक जण खंडणी द्यायला जाईल. त्या खंडणीत त्याचे त्या दिवशीचे काम होईल. म्हणजे तो इतर प्राण्यांना छळणार नाही. खंडणी द्यायला रोज कोण जाणार ते आपण चिठ्ठी काढून ठरवू या."हो-नाही करता करता हा उपाय सगळ्यांना पटला. सगळ्यांनी मिळून डॉनला तशी विनंती करण्याचे ठरले. चतुर कोल्ह्याला बोलणी करण्यासाठी डॉनकडे पाठवले गेले. डॉन सिंव्हाला कोल्हा म्हणाला, ‘‘महाराज, तुम्ही तर मुंबईचे राजे आहात. तुम्ही रोजच सगळ्यांकडून खंडणी वसूल करता. ही सगळी संपत्ती तुमच्या तिजोरीत फक्त कुजत रहाणार आहे. त्याचा तुम्हाला काहीही उपयोग नाही. तुम्ही असेच खंडणी वसूल करत राहिलात तर काही दिवसांनी कंटाळून सगळे प्राणी कमवायचे सोडून देतील आणि आम्ही कमावलेच नाही तर तुम्ही खंडणी कशी वसूल कराल? तुम्ही डॉन होऊन कायम आम्हा सगळ्या प्राण्यांकडून खंडणी वसूल करत राहावे अशी आम्हा सगळ्यांचीच मनापासून इच्छा आहे. उद्यापासून तुम्हाला वसुलीसाठी गुंड बाळगण्याचीदेखील गरज नाही. आम्हीच रोज एक जण येऊन तुम्हाला खंडणी देऊन जाऊ. तुम्ही गुहेत बसून फक्त पैसे मोजायचे.".Katha Arunachi Marathi Play : मिलिंद शिंदे यांची 'कथा अरुणाची' नाटकातील संघर्षमय यात्रा.मुंबईत राहून काही न करता पैसे मिळणार या कल्पेनेनेच डॉन सिंव्हा हुरळून गेला. त्याने तत्काळ सगळ्या प्राण्यांची विनंती मान्य केली. एकेकाळी देशाचा राजदूत असलेल्या चतुर कोल्ह्याने ही बोलणी अशाप्रकारे यशस्वी केली.रोज चिठ्ठीत कोणाचे नाव निघेल अशी भीती सगळ्यांना वाटत असे. पण काही इलाज नव्हता. लांडगा, हत्ती, उंट, जिराफ असे कित्येक प्राणी एकेक करून खंडणी देऊ लागले. बरेच दिवस झाले. एके दिवशी खंडणी देण्याची वेळ चिंटू सशावर आली. सहसा खंडणी द्यायला जायच्या आधीच्या दिवशी सगळे प्राणी दुःखात असत. आपण कष्ट करून कमावलेला पैसा डॉनच्या हवाली करावा लागणार या कल्पनेने सगळ्यांना वाईट वाटत असे. पण ससुटल्या मजेत होता. सगळ्यांना वाटले की ससा खानदानी श्रीमंत आहे, त्याला काही पैशांची ददात नाही. एके काळी मंत्री असलेल्या त्याच्या आजोबांनी कितीतरी शिक्षण संस्था, साखर कारखाने आणि अजून कसले कसले उद्योग चालू केलेले होते. इतक्या अमाप संपत्तीतून थोडी काढून देणे हे सशासाठी काहीच नव्हते. त्यामुळे कदाचित तो मजेत असेल.डॉनकडे जाण्यासाठी ससा फुरसतीत तयार होत होता. त्याने छान तयारी केली. ठरलेल्या वेळेपेक्षा त्याला खूप जास्त वेळ होऊ लागला तसा इकडे सिंव्हा अस्वस्थ झाला. पण चिंटू एकदम बिनधास्त होता. डॉनने चिंटूला फोन केला तर त्याचा फोन स्विच ऑफ होता. सिंव्हा डॉनला कित्येक तास वाट बघायला लावून चिंटू ससा त्याच्याकडे पोहोचला. त्याला बघताच सिंव्हा ओरडला, ‘‘तू उत्तम खंडणी घेऊन येशील म्हणून मी दिवसभर शांत राहिलो. कित्येकदा तुला फोन केले. कधी तू फोनच उचलला नाहीस, नंतर फोनच स्विच ऑफ येत होता. हा काय फालतूपणा आहे. डॉन म्हणून माझा काही मान आहे की नाही?’’चिंटू शांतपणे उत्तर देऊ लागला, ‘‘भाई, काय सांगू तुम्हाला? तुम्हीच आमचे तारणहार आहात हे आम्हाला ठाऊक आहे.’’चिंटू असे म्हणताच डॉनच्या मिशातून थोडे हसू उमटले आणि तो म्हणाला, ‘‘ठाऊक आहे तर मग उशीर झालाच कसा? एवढासा तू प्राणी? तुझ्या डोक्याला मी केव्हाही घोडा लावू शकतो. तुझी खांडोळी करू शकतो. तरीही हा उद्दामपणा! ’’चिंटू म्हणाला, ‘‘भाई, माणसांच्या वस्तीत राहून तुमची भाषा भ्रष्ट झालेली आहे. घोडा लावणे काय, खांडोळी करणे काय? थोडी आपल्या प्राणी जातीला शोभेल अशी भाषा वापरा.’’डॉन आता चिडून बोलला, ‘‘भाषेच्या गप्पा करायला तू काय मुंबई विद्यापीठात प्राध्यापक आहेस का? कामाचे बोल. माझी खंडणी टाक आधी.’’ससा चेहरा पाडून म्हणाला, ‘‘मी इकडे यायला निघालोच होतो की रस्त्यात मला एक दुसरा डॉन सिंव्हा भेटला. मला म्हणाला, की आजपासून खंडणी तो वसूल करणार. तुम्हाला तर ठाऊक आहे की मी किती श्रीमंत आहे. इतर प्राण्यांपेक्षा मी जास्त खंडणी आणली होती. ती त्याने सगळी काढून घेतली. ’’सिंव्हा चिडला, ‘‘काय बोलतोस? खरेच की काय? माझ्याशी स्पर्धा करणारा कोण आहे तो? नेऊन दाखव मला.’’.चिंटू डॉनला घेऊन निघाला. रस्त्यात जागोजागी शोधू लागला. संपूर्ण मुंबईभर फिरले पण त्यांना दुसरा डॉन सापडला नाही. तसे चिंटू ओरडला, ‘‘भाई, इकडे या. तुमच्या भीतीने तो इथे धोबी तलावात लपला आहे. तुम्हीच येऊन त्याला चांगला चोप द्या.’’सिंव्हा धावतच तिकडे गेला. धोबी तलावात त्याने वाकून बघितले तर खरेच दुसरा हुबेहूब त्याच्यासारखाच एक सिंव्हा होता. इकडून डॉनने डरकाळी फोडली की तो देखील तिकडून डरकाळी फोडत असे. कितीतरी वेळ असाच खेळ चालू राहिला.चिंटू वैतागून म्हणाला, ‘‘भाई, तुम्हीच आत उडी घ्या आणि त्याला बाहेर काढा. तो असा येणार नाही. तुम्हाला घाबरतो आहे. तुम्ही इथे असताना दुसरा डॉन मुंबईत असणे म्हणजे तुमचा अपमान आहे.’’सिंव्हा डॉनला हे पटले आणि त्याने ताबडतोब उडी घेतली. कितीतरी वेळ आत पाणी डचमळत होते. अखेर पाणी शांत झाले तसे चिंटू खूश झाला. तो तिथून जाण्यासाठी वळणार तसा मागून डरकाळीचा दोनदा आवाज आला. त्याने घाबरून मागे बघितले. तर दोन सिंव्हा उभे होते. त्याने आश्चर्याने विचारले, ‘‘भाई, तुम्हाला पोहता येते?’’डॉन म्हणाला, ‘‘हो तर जिमखान्याच्या पुलात क्लास लावून पोहायला शिकलो आहे मी.’’चिंटू दुसऱ्या सिंव्हाकडे बघत म्हणाला, ‘‘हे कोण? आणि तुम्ही त्याच्याशी भांडण करायचे सोडून त्याची आयाळ खाजवत काय येताय?’’डॉन सिंव्हा म्हणाला, ‘‘आज तुला खंडणी माफ चिंटू. तुझ्यामुळे मला लहानपणी हरवलेला माझा जुळा भाऊ सापडला. लहानपणी आम्ही गावदेवीच्या जत्रेत वेगळे झालो होतो. मी डॉन सिंव्हा आणि हा जॉन सिंव्हा.’’आजची खंडणी द्यावी लागली नाही म्हणून हसावे की उद्यापासून काय होईल याचा विचार करून रडावे हे चिंटूला कळेना.मी ऐकलं आहे, की आता दोन्हीही सिंव्हा मिळून सगळ्या प्राण्यांकडून दुप्पट खंडणी वसूल करतात.तात्पर्य - पोहणाऱ्या सिंहापासून सावध राहावे.लेखिका - दरवर्षी गावदेवीच्या जत्रेत जाणारी भाविक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.