Premium|National Education Policy India : नेदरलॅंडमधील 'ती' राजकीय संस्कृती भारतीय लोकशाहीत कधी येणार?

नेदरलॅंडमधील एक वरिष्ठ राजकारणी सांगत होते, ''आमचे टोकाचे राजकीय मतभेद असले, तरी राष्ट्रीय हिताचा विषय आल्यावर सर्व पक्ष एकत्र बसून, चर्चा करून एकमताने निर्णय घेतात. यामुळे सर्वांचेच सहकार्य मिळते.'' आपल्या देशातही हे होऊ शकते, फक्त इच्छाशक्ती हवी...'एज्युकॉन'च्या निमित्ताने साधारण २-३ वर्षांपूर्वी आम्ही नेदरलॅंडला गेलो होतो. तेथील शैक्षणिक पद्धत भारत सरकारने आपल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात आणण्याचे ठरविले होते, त्याला आता आपण नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) या नावाने ओळखतो. 'एज्युकॉन'चा उद्देशच जगात शैक्षणिक क्षेत्रांत काय काय चांगले चालले, याची आपल्या देशातील शिक्षणप्रमुख, धोरणकर्ते, कुलगुरू इत्यादींना प्रत्यक्ष पाहता यावे, अभ्यासावेसे वाटावे हा आहे. 'सकाळ' गेली दोन दशके ही योजना प्रत्येक वर्षी राबवत आहे. आजच्या या विषयाची आठवण अशासाठी आली, की आम्ही विविध देशांतली लोकांना भेटतो, चर्चा करतो. नेदरलॅंडमध्ये तेथील एक वरिष्ठ पातळीवरील राजकारणीसुद्धा होते. मी नेहमी तेथील वेगळेपण, व्यवस्था, कार्यपद्धती इत्यादी गोष्टींचा ऊहापोह त्यांच्याबरोबर करत असतो. राजकीय पक्ष आणि राजकीय मतभेद यांवर त्यांनी भाष्य केले. ते ऐकून मी थक्कच झालो. ते म्हणाले, ''आमचे टोकाचे राजकीय मतभेद असले, तरी राष्ट्रीय हिताचा विषय आल्यावर सर्व पक्ष एकत्र बसून, चर्चा करून एकमताने निर्णय घेतात. यामुळे सर्वांचेच सहकार्य मिळते.'' हे ऐकून भारतीय नागरिक सुद्धा बहुधा बेशुद्धच पडेल. .Jaykumar Gore: सातारा झेडपीच नव्हे; जिल्हा बँकही ताब्यात घेणार: मंत्री जयकुमार गोरे, मुलाखतीत नेमकं काय म्हणाले...राजकारण्यांत मतद्वेष नसावाआपण आज लोकसभेमधील राज्य पातळीवर लोकांनी देशाच्या भल्यासाठी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी कशा पद्धतीने वागत आहेत, ते पाहत आहोत. सरकार चालविणारा पक्ष चर्चेशिवाय बहुतेक ठराव बहुमताच्या जिवावर संमती मिळवितो. विरोधी पक्ष बहुतांशी प्रत्येक बाबतीत अडथळे आणणे, विरोध करणे यात सर्व शक्ती पणाला लावतो. निदान काही गोष्टी तरी सरकारमध्ये कोणीही असते तर तेच केले असते, याचा विचार केला पाहिजे. पूर्वी राजकीय मतभेद असले तरी टोकाचा द्वेष नसे. जगात आणि देशात सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीत देशाच्या विकासाच्या दृष्टिने धोरणात्मक विषय ठरविण्यासाठी काही खासदार सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन विचारविनिमय करण्यासाठी पावले उचलत आहेत, ही जमेची बाजू आहे.विरोधी पक्षात असतानाही अटलबिहारी वाजपेयी यांना अमेरिकेतील संयुक्त राष्ट्रांच्या भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य म्हणून पाठवले होते. तर पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या काळात ज्येष्ठ नेते शरद पवार राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख होते. आजचे सरकार विरोधीपक्षांना विश्वासात घेण्याऐवजी त्यांना नेस्तनाबूत कसे करता येईल, हे पाहते. विरोधी पक्षांतील लोकांना अथवा त्यांना मदत करणाऱ्यांना ईडी, आयकर, सीबीआयचा उपयोग करून उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करते. मग विरोधी पक्षाचे सहकार्य कसे मिळणार? आणि हे सत्तेत कोणताही पक्ष येवो, कमी अधिक प्रमाणात हेच करतो. मते मिळविण्यासाठी भरपूर आश्वासने देणे, ज्याला 'रेवडी' हा शब्द आला, त्याला कोणताच राजकीय पक्ष अपवाद नाही. मग विकास वेगाने कसा होणार?याच्या जोडीला राजकीय नेत्यांनी केलेल्या घोषणा, योजना कशा अमलात आणता येणार नाहीत, यासाठी नोकरशाहीतील अनेक अधिकारी तत्पर असतात. यामुळे योजना चांगली असली, तरी ती अमलात येत नाही..सरकारमध्ये धमक हवीगेली २ ते ३ वर्षे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींपासून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत सर्वजण कृत्रिम बुद्धिमत्ता या विषयावर भर देत आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये कोट्यवधी रुपयांची रक्कम दाखविली जाते, मात्र यातून खर्च किती झाले, त्याची उपयुक्तता किती झाली हे पाहिल्यास आपल्या पदरी निराशच येते. मंत्रिमहोदय अभ्यासू आणि खमके असल्यास नोकरशाही त्यांना विरोध करू शकत नाही. मी पुण्यातील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगचे काम करीत असताना आम्हाला २५ कोटी रुपयांची गरज होती. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की हे करता येणार नाही. कारण तसा अध्यादेश आहे. मंत्री महोदयांनी तो अध्यादेश मागवला व त्याच्यासमोर फाडला आणि सांगितले की सरकार अशा कामाला पैसे देऊ शकते, असा नवीन अध्यादेश काढा! आणि आम्हाला ती रक्कम मिळाली. हीच गोष्ट अजित पवार आणि फडणवीसांनी पुण्यातील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगबाबत केली, अगदी नोकरशाहीचा विरोध असताना. याचा अर्थ इच्छाशक्ती आणि धमक असल्यास मंत्रिमहोदय, पर्यायाने सरकार काम करू शकते.सध्याच्या जागतिक परिस्थितीवर दिल्लीतील सर्व पक्ष एकत्र येऊन विचार विनिमय का करीत नाहीत? सध्याच्या केंद्र सरकारची तरी इच्छा आहे का?आपण जगातील अनेक देशांशी सलोखा, सहकार्य मिळविण्यात यशस्वी झालो आहे. याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना जाते. मग विरोधी पक्षांबद्दल तसे नाही का करता येणार? तसे व्हावे असे प्रत्येक भारतीयाला वाटते. ही मानसिकता राज्य करणाऱ्या आणि विरोधी पक्षांमध्ये येईल तेव्हा भारताचे भवितव्य वेगाने पुढे जाईल. आपल्याला पाकिस्तानपेक्षा चीनचे जबरदस्त आव्हान आहे, हे सर्व नेत्यांनी ध्यानात घेऊन खऱ्या अर्थी आत्मनिर्भरतेची पूर्तता होणे आवश्यक आहे व त्यासाठी पूर्णपणे सहकार्य केले पाहिजे. माझ्यासारख्यांना हे इच्छाशक्ती असल्यास शक्य होईल, असे वाटते.तुम्हाला हे पटते का?