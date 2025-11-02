शिल्प खजाना

ओंकार वर्तले - ovartale@gmail.comसासवणे हे गाव कोकणच्या देखण्या परंपरेच्या पंक्तीत बसणारे. या गावात आहे करमरकर शिल्पालय. हे शिल्पालय म्हणजे पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त प्रसिद्ध शिल्पकार कै. विनायक तथा नानासाहेब पांडुरंग करमरकर यांचे राहते घर. या घरातच करमरकर यांनी घडवलेली शिल्पे पर्यटकांसाठी मांडून ठेवली आहेत. यातील प्रत्येक शिल्पाची एक कहाणी आहे. यात आपण नकळत गुंतून जातो..अलिबागला भेट दिली नाही, असा एकही समुद्रावर प्रेम करणारा दर्दी पर्यटक तुम्हाला शोधूनही सापडणार नाही. पर्यटनासाठी आपली एक तरी वारी या अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्यावर होतच असते. याला कारण मुंबईच्या जवळ असणारे रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग हे लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. पर्यटक अलिबागमध्ये ठरावीक स्थळांना भेट देतात आणि परततात; परंतु अलिबागच्या अगदी जवळच असलेल्या मानवनिर्मित शिल्पांच्या अद्भुत खजिन्याला भेट देत नाही. सुरुवातीला अनेकांना काहीसा धक्का बसेल की हे प्रकरण नक्की आहे तरी काय? यासाठी तुम्हाला अलिबागजवळ असलेल्या सासवणे गावचा रस्ता पकडायला लागेल.सासवणे हे गाव कोकणच्या देखण्या परंपरेच्या पंक्तीत बसणारे. इथल्या सौंदर्याची सारीच परिमाणे हे गाव घेऊन उभे आहे. या एकाच ओळीत या गावचा महिमा आला. अलिबागकडून रेवसकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर १८ किलोमीटरवर सासवणे गाव आहे. या गावात आलो की करमरकर शिल्पालय कुठे आहे, हे विचारले तर इथले ग्रामस्थ मोठ्या आनंदाने ही जागा दाखवतील. मग आपणही या आगळ्यावेगळ्या ठिकाणी यायचे. हे शिल्पालय म्हणजे पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त प्रसिद्ध शिल्पकार कै. विनायक तथा नानासाहेब पांडुरंग करमरकर यांचे राहते घर. या घरातच करमरकर यांनी घडवलेली शिल्पे पर्यटकांसाठी मांडून ठेवलेली आपल्याला दिसतात. थोडक्यात एकेकाळी वास्तव्य असणाऱ्या त्यांच्या राहत्या घरामध्ये हे शिल्पालय साकारले आहे. हे शिल्पालय पाहण्याअगोदर तुम्हाला करमरकर नावच्या अवलियाची पार्श्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे..तसे पाहिले तर करमरकर यांच्या कलेची आणि त्यांनी उभारलेली शिल्पे कळत-नकळत आपण अनेकदा आपल्या आजूबाजूला, भारतभर फिरताना, मोठ्या शहरात पाहिलेलीही असतात. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची अनेक शिल्पे करमरकर यांनी घडवली. पुण्याच्या शिवाजी प्रीपरेटरी स्कूलच्या आवरात असलेले शिवरायांचे अश्वारूढ असलेले शिल्प तर खूपच प्रसिद्ध झाले. या देखण्या शिल्पामुळे करमरकर यांचे नाव खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रात घराघरांत पोहोचले; पण केवळ शिव-पुतळा निर्माता हीच त्यांची ओळख नसून अनेक नावीन्यपूर्ण कलाकृती घडविणारे एक महान शिल्पकार म्हणून ते त्या काळात प्रसिद्ध होते.२ ऑक्टोबर १८९१ रोजी सासवणे या त्यांच्या गावातच जन्माला आलेले करमरकर हे शिल्पकलेत रमणारे एक अजब व्यक्तिमत्त्व होते. वडील हे गणेश मूर्तिकार. बहुधा त्यांच्यातूनच ही कला या विनायक यांच्यात झिरपली. हा वारसा मग वयपरतत्वे वाढू लागला. लहान वयातच त्यांची कला भिंतींवर, आजूबाजूच्या मंदिरात बहरू लागली. अशातच त्यांनी एक अश्वारूढ शिवरायांचे चित्र काढले आणि अलिबागचे तत्कालीन कलेक्टर ऑटो रॉथफील्ड यांनी ते पाहिले. त्यांना या चित्राची भुरळ पडली आणि त्यांनी काळाची पावले ओळखून मुंबईच्या जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्सचे दरवाजे करमरकरांसाठी किलकिले केले. मग करमरकर यांनी पुढील आयुष्यात कधी मागे वळूनच पाहिले नाही..एका दृष्टीने या इंग्रज अधिकाऱ्याच्या दूरदृष्टीचेच कौतुक करायला पाहिजे. कलेचे शिक्षण घेत असतानाच त्यांना ‘लॉड मेओ’ हे मानाचे पदक मिळाले. ही नवल वार्ता रवींद्रनाथ आणि सुरेंद्रनाथ या टागोर बंधूंना समजली आणि या टागोर बंधूंनी करमरकरांना कलकत्त्याला आमंत्रण धाडले. काही काळ त्यांनी या वंगभूमीत वास्तव्य केले. याच काळात टाटांनी त्यांना पुढील शिक्षणासाठी लंडनला पाठवले. परदेश वारी करून ते पुन्हा मुंबईत परतले. मग त्यांनी मुंबईत देवनारला स्टुडिओ उभारला.याच स्टुडिओत कालांतराने त्यांनी शिवरायांचे भव्य अश्वारूढ शिल्प घडवले आणि मग ते महाराष्ट्रात कमालीचे लोकप्रिय ठरले. पुण्याच्या श्री शिवाजी मिलिटरी स्कूलमधील त्यांनी उभारलेला शिवरायांचा पुतळा हा मैलाचा दगड ठरला. आजही हे शिल्प आपल्याला मोहून टाकते आणि मग त्यांनी मागे वळूनच पाहिले नाही. बेल्लूर मठातील रामकृष्ण परमहंस यांचे संगमरवरी शिल्प, मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवरील विठ्ठलभाई पटेल यांचे शिल्प असो, की उच्च न्यायालयाच्या आवारातील जस्टीस मुल्ला यांचा पुतळा ही सारी शिल्पे त्यांच्या अभिजातपणाचीच उदाहरणे. त्यांनी विविध राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्वांना कलेचा चेहरा दिला आणि शिल्पांच्या माध्यमातून भारतभर अनेक ठिकाणी उभारला..Georai Crime : धुमेगाव शिवारात दोनशे किलोची गांजाची झाडे जप्त; बीडच्या स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई.भारत सरकारनेदेखील त्यांच्या कार्याचा गौरव पद्मश्री पुरस्कार देऊन केला. अशा या कलाकाराचे १३ जून १९६७ रोजी निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर मुंबईच्या देवनार येथील स्टुडिओमधील अनेक शिल्पे सासवण्याच्या राहत्या घरात हलविण्यात आली. नंतर याच राहत्या घराचे मग रूपांतर झाले ते अद्वितीय अशा संग्रहालयात. एखाद्या कलावंताचे घरच संग्रहालयात रूपांतरित होणे ही तशी दुर्मिळ आणि आपल्या भाग्याचीच गोष्ट. २ ऑक्टोबर १९८६ रोजी त्यांच्या शिल्पांचे अधिकृत शिल्पालयात रूपांतर करण्यात आले. आणि मग महाराष्ट्रातील अवघ्या रसिकांसाठी हे दालन सताड उघडे झाले. ज्याचे शिल्पांवर प्रेम आहे त्याने तर हा खजिना न चुकवावा असाच. थोडक्यात या संग्रहालयाला शिल्पकलेची पंढरीच म्हणायला हवे. याला कारण म्हणजे करमरकरांनी साकारलेली, स्वतः घडवलेली शेकडो शिल्पेही येथे पाहता येतात. खास कोकणी टच लाभलेल्या टुमदार घरासमोर आलो, की करमरकर शिल्प संग्रहालय ही पाटी आपल्याला कंपाउंडच्या आत बोलवते. या संग्रहालयाचे शुल्क अगदी नाममात्र. कौलारू दुमजली घर हेच ते संग्रहालय. साधेपणा हाच याचा आत्मा. एकदा का याच्या आवारात शिरलो की मग हे शिल्पालय आपल्याशी बोलू लागते. उलगडायला लागते. तुम्ही कलेचे भोक्ते असा वा नसा. हे शिल्पालय तुमच्या मनाचा ठाव घेतेच. अगदी बागेपासून आपला कलेचा प्रवास सुरू होतो. शिल्पालयाच्या दारातच आपल्याला अगदी सजीव वाटतील, अशी शिल्पे दिसतात. यातलाच म्हशीचा पूर्णाकृती पुतळा आपल्याला हात लावून खात्री करण्यास प्रवृत्त करतो, इतका हुबेहूब आहे. हे शिल्प तर इतके वास्तवदर्शी आहे की कोणत्याही क्षणी ही म्हैस उभी राहणार की काय, असे वाटते. याशिवाय अंगणात अनेक प्राण्यांची, माणसांची शिल्पे पाहता येतात. हे पाहत आपण आत शिरायचे. जिन्याने वर वळतानाच एक शिल्प आपल्याला थांबवते. आई तुळजाभवानी छत्रपती शिवरायांना त्या तलवारीतून आशीर्वाद देतानाचे हे शिल्प आतल्या कलेची चुणूक दाखवते. पहिल्या पायरीवरच हाती भाला घेतलेल्या मनुष्याचे शिल्पही खासच. वरच्या मजल्यावर गेलो की मग हे दालन अधिकच खुलते. छत्रपती शिवराय, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस, रवींद्रनाथ टागोर, चित्तरंजनदास, आचार्य कृपलानी, न. चिं. केळकर आणि अशी कितीतरी व्यक्तिचित्रे त्यांनी जिवंत केली आहेत. गांधीजींच्या पुतळ्यासाठी स्वतः गांधींनी सीटिंग दिल्याचीही माहिती मिळून जाते. थोडक्यात हा वरचा मजला म्हणजे अनेक नामवंत व्यक्तिमत्त्वाची मांदियाळी साकारलेली आपल्याला पाहायला मिळते. एकेक शिल्प पाहताना वेळेचेही भान राहत नाही. प्रत्येक व्यक्तिमत्त्व फुलवताना त्यांनी घेतेलेल कष्ट आणि सूक्ष्म निरीक्षण हे वादातीत. मानवी स्वभाव वैशिष्ट्यांचा त्यांनी केलेला दांडगा अभ्यासही आपल्याला कळून जातो..केवळ माणूसच नव्हे तर कुत्रा, मांजर, माकड, त्यांची पिल्ले अशी प्राण्यांची शिल्पेही आहेत. त्यांच्या घरी काम करणारे नोकर, नातेवाईक, कुटुंबातील व्यक्ती या शिल्पासह कितीतरी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्वांना इथे शिल्परूपाने साकारले आहे. त्यांच्या शिल्पांमधील बारकावे इतके सूक्ष्मपणे दाखवलेले आहेत की आपण मंत्रमुग्ध होतो. त्यांच्या शिल्पांची मांडणी, रचनाबंध आणि भाव यामुळे ती सजीव वाटतात. या शिल्पांमध्ये ब्रॉन्झ, संगमरवर, सिमेंट, प्लास्टर ऑफ पॅरिस अशा वेगवेगळ्या माध्यमातील नमुने आपल्याला पाहायला मिळतात. गोगलगायीच्या शंखावर बसलेल्या अंध युवतीचे बॉम्बे आर्ट सोसायटीचे प्रथम पुरस्कारप्राप्त शिल्प आणि १९२४ मध्ये निर्मिलेले 'शंखध्वनी' (Conch Blower) करणाऱ्या नग्न युवतीचे शिल्प यांसारख्या दुर्मिळ, उत्कृष पण शिवाय प्रत्येक व्यक्तीचे स्वभाव वैशिष्ट्य विनायक पांडुरंग करमरकर यांनी मूर्ती घडवताना जागृत केलेले दिसते.एकंदरीतच प्रत्येक शिल्प हे वेगळ्या धड्यासारखे आहे. त्याची प्रत्येकाची एक कहाणी आहे. यात आपण न कळतपणे गुंतून जातो. डोळ्यात आश्चर्याचे भाव दाटतात. डोक्यात असंख्य प्रश्नांचा गुंता होतो. शिल्पांच्या उच्च निर्मिती-मूल्याची ओळख मनाला होते आणि आपण या कलेच्या सापळ्यात अलगद अडकत जातो. शिल्पांची छायाचित्रे काढताना आपण थकून जातो आणि मग हा उपद्व्याप आपण सोडून देतो. किती फोटो काढणार? ही सारी शिल्पे निर्जीव पण अचानकपणे आपल्याशी कधीही बोलू लागतील की काय, असे काही क्षण वाटूनही जाते आणि हे असे वाटणे हेच या कलेची श्रीमंती दाखविणारे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 