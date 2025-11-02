शिल्प खजाना

सप्तरंग

अलिबागजवळच्या सासवणे गावातील पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त प्रसिद्ध शिल्पकार कै. नानासाहेब करमरकर यांच्या राहत्या घरातच त्यांचे अप्रतिम 'करमरकर शिल्पालय' पर्यटकांसाठी खुले आहे.
Karmarkar Shilpalay: Alibag's Hidden Gem

सासवणे हे गाव कोकणच्या देखण्या परंपरेच्या पंक्तीत बसणारे. या गावात आहे करमरकर शिल्पालय. हे शिल्पालय म्हणजे पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त प्रसिद्ध शिल्पकार कै. विनायक तथा नानासाहेब पांडुरंग करमरकर यांचे राहते घर. या घरातच करमरकर यांनी घडवलेली शिल्पे पर्यटकांसाठी मांडून ठेवली आहेत. यातील प्रत्येक शिल्पाची एक कहाणी आहे. यात आपण नकळत गुंतून जातो.

