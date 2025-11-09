सप्तरंग

विश्वविजेत्या नवदुर्गा

अमोल मुजुमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली, जेमिमाची ऐतिहासिक खेळी आणि शेफाली-दीप्तीच्या योगदानाने हरमनप्रीत कौरच्या भारतीय 'नवदुर्गां'नी अखेरीस विश्वविजेतेपदाचा उंबरठा ओलांडून भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये क्रांती घडवत एका नव्या युगाची सुरुवात केली.
Harmanpreet's Navadurga: The Triumphant Dawn of Indian Women's Cricket

Harmanpreet's Navadurga: The Triumphant Dawn of Indian Women's Cricket

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शैलेश नागवेकर - shailesh.nagvekar@esakal.com

अमोल मुजुमदार यांनी हरमनप्रीतचा विश्वविजेता संघ एकेक वीट रचावी तसा उभा केला. प्रसंगी काही कठोर निर्णयही घेतले. या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध अविस्मरणीय विजय मिळवल्यानंतर जेमिमासह सर्वच जण भावुक झाले होते; पण आपण ३० ऑक्टोबरसाठी नव्हे तर २ नोव्हेंबरसाठी (अंतिम सामन्याचा दिवस) लढत आहोत, हे लक्षात ठेवा, असे आपल्या शिष्यांना जाणीव करून देत अंतिम ध्येय सदोदित डोळ्यासमोर ठेवले होते.

Loading content, please wait...
India
Cricket
World Cup
India Women Cricket Team
india border
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com