विश्वविजेत्या नवदुर्गा

शैलेश नागवेकर - shailesh.nagvekar@esakal.comअमोल मुजुमदार यांनी हरमनप्रीतचा विश्वविजेता संघ एकेक वीट रचावी तसा उभा केला. प्रसंगी काही कठोर निर्णयही घेतले. या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध अविस्मरणीय विजय मिळवल्यानंतर जेमिमासह सर्वच जण भावुक झाले होते; पण आपण ३० ऑक्टोबरसाठी नव्हे तर २ नोव्हेंबरसाठी (अंतिम सामन्याचा दिवस) लढत आहोत, हे लक्षात ठेवा, असे आपल्या शिष्यांना जाणीव करून देत अंतिम ध्येय सदोदित डोळ्यासमोर ठेवले होते. .आपल्या हिंदू संस्कृतीत पवित्र नवरात्रोत्सवात अष्टमीला विशेष महत्त्व आहे. यंदा याच दिवशी भारतीय संघाने विजयाची पहिली माळ लावल्यानंतर विजेतेपदाची दशमी व्हायलाच हवी! हा योगायोग असो किंवा नसो; पण हरमनप्रीत कौरच्या भारतीय नवदुर्गांनी भारतीय क्रिकेटमध्ये क्रांती करताना नवचैतन्य निर्माण केले. अजूनपर्यंत अडथळा ठरत असलेला विजेतेपदाचा उंबरठा पार करताना एका नव्या युगाची सुरुवातही केली. गेल्या आठवड्यात डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर जे घडले ते अद्भुत आणि अविस्मरणीय असेच होते. विजिगिषू वृत्ती अंगात संचारली की देहभान विसरून समोर कितीही मोठा अडथळा आला की तो पार होतच असतो. ऑस्ट्रेलियाचा संघ म्हणजे पहाडाएवढा. निर्धाराची महामेरू ठरलेली जेमिमा रॉड्रिग्ज चैतन्य संचारल्याप्रमाणे लढली. अशी खेळी काळात एकदा होत असते. थोडक्यात काय तर भारताचे विजेतेपद हे विधिलिखित होते, असेच म्हणावे लागेल. कारण स्पर्धेदरम्यान अशा काही घटना घडल्या, यावरून ते स्पष्ट होते. एक वेळ अशी आली होती, की भारतीय संघ साखळीतच गारद होणार होता. ज्या जेमिमाने ऐतिहासिक खेळी केली तिला एका सामन्यात वगळले होते. काही वर्षांपूर्वी संघातली हुकमी खेळाडू असलेल्या शेफाली वर्माचा आता विचारही होत नव्हता; परंतु तिच्याऐवजी संधी मिळालेली प्रतीका रावल जायबंदी होते काय आणि शेफाली पुन्हा संघात येते काय. हीच शेफाली अंतिम सामना एकहाती गाजवते काय, हे सर्व विनाकारण घडत नाही. विधिलिखित सत्यात उतरवण्यासाठी मेहनत आणि परिश्रम करावेच लागतात. अमोल मुजुमदार या प्रशिक्षकांनी ती आपल्या रणरागिणींकडून करवून घेतली. तसा रोडमॅपही तयार केला. प्रत्येकीने हिरिरीने आपले योगदान दिले आणि शेवटी विजेतेपदाची माळ गळ्यात पडली..गुणवत्ता आणि क्षमता कितीही असली तरी अशा विश्वकरंडक स्पर्धेत प्रत्येक सामन्यातील एकेक क्षण जिंकावा लागतो, कधी यश येते तर कधी अपयश; पण पक्का निर्धार नाव पैलतीरावर नेत असतो. बंगळूर हे ठिकाण रद्द होऊन नवी मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियमची निवड होणे, हेही विजयासाठीचे सुदैवच आहे. येथेच अंतिम सामना होणार आहे, त्यामुळे विजेतेपदाची संधी आहे, ही हरमनप्रीतने तिच्या सहकारी खेळाडूंसाठी दिलेली पॉझिटिव्ह एनर्जीच म्हणावी लागेल. या सर्व घडामोडी सकारात्मक असल्या तरी उपांत्य फेरी जिंकण्यासाठी जेमिमाला नवदुर्गेचा अवतार घ्यावा लागतो आणि अंतिम सामन्यात शेफाली बहरातa यावी लागते. या दोन्ही सामन्यांत दीप्ती शर्माला आपल्या अष्टपैलूत्वाचा दीप प्रज्वलित करावाच लागतो. भारतीयांनी मिळवलेल्या या यशाकडे केवळ विजेतेपद म्हणून पहाता येणार नाही. दोन वेळा विजेतेपदाने हुलकावणी दिली होती. यातील २०१७ मध्ये तर हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला होता; पण इंग्लंडमध्ये झालेल्या त्या पूर्ण स्पर्धेत आणि अंतिम सामन्यात केलेला खेळ भारतीय महिला क्रिकेटच्या मोठ्या प्रगतीची ज्योत प्रज्वलित करणारा होता, कारण येथूनच महिला क्रिकेटची चर्चा होऊ लागली होती..गेल्या रविवारपर्यंत महिला क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांचे निर्विवाद वर्चस्व राहिले होते. या दोन संघांकडेच विजेतेपद जात होते. यात आता भारत भागीदार झाला आहे. अंजूम चोप्रा, विक्रमवीर मिताली राज, झुलन गोस्वामी अशा दिग्गज खेळाडूंनी महिला क्रिकेट गाजवले होते; पण विश्वविजेतेपद मिळवण्यासाठी सर्व खेळाडूंचा हातभार लागणे महत्त्वाचे असते. तसे नसते तर उपांत्य सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या फोब लिचफिल्ड आणि अंतिम सामन्यात आफ्रिकेच्या लॉरा वॉलवर्ट यांनी शतके केली, तरीही त्यांचे संघ पराभूत झाले.विजेतेपदाच्या या मार्गात घेतलेले काही निर्णय कठोर होते; पण त्यामुळे पेटून उठण्याची प्रेरणा मिळाली, त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जेमिमा रॉड्रिग्ज आहे. तो निर्णय घेतानाही प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांनी पारदर्शकता ठेवली होती. आपण या स्पर्धेत सहा फलंदाज आणि पाच गोलंदाज या रचनेत खेळणार आहोत. जर सहा गोलंदाज खेळवायचे झाल्यास एक फलंदाज कमी करावा लागेल, असे त्यांनी टीम मिटिंगमध्ये स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यानुसार कदाचित फॉर्म नसल्यामुळे जेमिमाला एका सामन्यासाठी वगळण्यात आले; पण वाईटातून चांगले घडावे, तसे जेमिमाबाबत घडले. वगळण्याच्या घटनेनंतर सचिन तेंडुलकरने तिला, ‘पुढे संधी मिळेल तेव्हा तुला शून्यापासून सुरुवात करायची आहे, हे लक्षात ठेव...’ असा सल्ला दिला, तो किती प्रेरणादायी होता, याचे महत्त्व आता कळतेय..संघातून वगळले जाणे म्हणजे सर्व काही संपले असे होत नाही. कारकिर्दीत किमान एकदा तरी संधी मिळतेच; पण या संधीचे सोने करण्याची धमक अंगी असावी लागते. वीरेंद्र सेहवागनंतर भारताकडून त्रिशतक करणारा पुढचा फलंदाज करुण नायर होता, तरीही त्याला वगळण्यात आले. पुन्हा कसोटी संघात स्थान मिळवण्यासाठी आठ वर्षे त्याला वाट पाहावी लागली होती; मात्र इंग्लंड दौऱ्यात मिळालेली संधी त्याने गमावली. शेफालीबाबतीच असेच काही घडले. ही विश्वकरंडक स्पर्धा टीव्हीवर पाहत असताना तिने हौसले कायम ठेवले होते, सरावही करत होती. चमत्कार घडावा, अशा प्रकारे तिला स्थान मिळाले आणि पुढे काय घडले हे सर्वांनाच माहीत आहे..प्रशिक्षकांचीही प्रेरणादायी कथाजेमिमा आणि शेफाली वर्मा यांच्याएवढीच प्रशिक्षक अमोल मुजुमदार यांचीही कथा तेवढीच अभ्यासण्याजोगी आहे. भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी पाया समजल्या जाणाऱ्या रणजी क्रिकेट स्पर्धेतील बादशहा अमोल मुजुमदार होते. ११ हजारांपेक्षा अधिक धावा आणि ३० शतके, पदार्पणात द्विशतक तरीही अमोल यांना एकदाही देशाची जर्सी परिधान करण्याची संधी मिळाली नाही. हिरमोड हा शब्द कदाचित त्यांच्यापाठी सावलीप्रमाणेच असावा. कदाचित याची सुरुवात त्यांच्या शालेय क्रिकेटपासून सुरू झालेली असावी. कारण सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळी यांनी ज्या हॅरिस ढाल शालेय क्रिकेट स्पर्धेत ६६४ धावांची विश्वविक्रमी भागीदारी केली, त्या वेळी पुढचा फलंदाज म्हणून तासनतास वाट पाहणारे फलंदाज अमोल मुजुमदार होते. आता २०२३ पासून त्यांची महिला संघाच्या प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत भारतीय संघाकडून निराशाजनक कामगिरी झाली. हमखास मिळणारे आशिया करंडक विजेतेपदही हुकले होते. काही द्विपक्षीय मालिका जिंकल्या. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंडविरुद्धच्या कसोटीही जिंकल्या; पण ओळख मिळते ती विश्वकरंडकसारख्या विजेतेपदानेच..मुजुमदार यांनी हरमनप्रीतचा हा विश्वविजेता संघ एकेक वीट रचावी, तसा उभा केला. प्रसंगी काही कठोर निर्णयही घेतले. या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध अविस्मरणीय विजय मिळवल्यानंतर जेमिमासह सर्वच जण भावुक झाले होते; पण आपण ३० ऑक्टोबरसाठी नव्हे (ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या लढतीची तारीख) तर २ नोव्हेंबरसाठी (अंतिम सामन्याचा दिवस) लढत आहोत, हे लक्षात ठेवा, असे आपल्या शिष्यांना जाणीव करून देत अंतिम ध्येय सदोदित डोळ्यासमोर ठेवले होते. क्षमता ठासून भरलेली असूनही देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली नसली तरी प्रशिक्षक म्हणून विश्वकरंडक उंचावण्याचे भाग्य त्यांना लाभले. प्रामाणिक प्रयत्न करत राहिलेल्या अमोल यांच्यासाठी अखेर नियतीने न्याय केलाच. आजच्या मितीला राहुल द्रविड यांच्यानंतर देशातील विश्वविजेता प्रशिक्षक म्हणून अमोल यांचे नाव सन्मानाने घेतले जाईल. राहुल द्रविड, व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण असे फलंदाज भारतीय संघात असल्यामुळे अमोल यांच्यासाठी त्या वेळी कसोटी संघाचे दरवाजे उघडत नव्हते.विश्वविजेतेपदाचा जल्लोष आणि त्यातून पुढच्या पिढीला मिळणारी प्रेरणा एका बाजूला आणि जेमिमा, शेफाली आणि प्रशिक्षक अमोल यांच्या कहाण्या दुसऱ्या बाजूला... क्रिकेटच नव्हे तर आयुष्यासाठीही एक बोधकथा आहेत. थांबायचं नाय, रडायचं नाय... फक्त लढत राहायचं. तुमच्यासाठी एक दिवस येतो, त्यावर ‘षटकार’ हाणून नायक किंवा नायिका व्हायचे असते....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.