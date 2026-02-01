Arthashastra textiles : राज्य, रंग आणि रचना-वस्त्रकलेचं अर्थशास्त्र

शेफाली वैद्य - saptrang@esakal.comतुम्ही पाहत असलेला हा नकाशा म्हणजे केवळ भूगोल समजून घेण्यासाठी नाही तर तो प्राचीन भारताचा वस्त्रपट आहे. फॅशन इंडस्ट्री नावाची संकल्पना जन्माला यायच्या, क्राफ्ट रिव्हायव्हल सारख्या आधुनिक संज्ञा अस्तित्वात यायच्या आधी हजारो वर्षे प्राचीन भारत देशात काय पिकतं, काय बनतं, काय विकतं, काय आयात केलं जातं, काय निर्यात केलं जातं ह्यावर विचार केला जात होता. देशातले वेगवेगळे प्रदेश काय पिकवतात, काय काततात, काय विणतात आणि कशात पारंगत होतात, आणि त्याहूनही महत्त्वाचं, राज्य ही ज्ञानप्रणाली कशी समजून घेतं, कशी जपून ठेवतं, एखाद्या वस्तूचे मूल्य कसं ठरवलं जातं? .चाणक्यांनी पाहिले यात अर्थशास्त्रआर्य चाणक्याने लिहिलेला अर्थशास्त्र हा प्राचीन भारतातील राज्यकारभार, अर्थव्यवस्था आणि समाजरचनेवरचा एक मूलभूत ग्रंथ मानला जातो. बहुसंख्य अभ्यासक अर्थशास्त्राचा कालखंड हा कॉमन इरा पूर्व चौथ्या ते तिसऱ्या शतकाच्या दरम्यान असल्याचे मान्य करतात. आज आपण अर्थशास्त्राकडे पाहतो ते करव्यवस्था, दंडनीती, राजकारण आणि मुत्सद्देगिरीसाठी ओळखला जाणारा ग्रंथ म्हणून, पण याच कठोर, व्यवहारवादी ग्रंथात तत्कालीन भारतीय वस्त्रकलेवर नेमके भाष्य केले आहे. चाणक्य वस्त्रकलेकडे कला म्हणून न पाहता एक उद्योग म्हणून पाहतो. अर्थशास्त्रातली भाषा भावूक नाही, अलंकारिक नाही, वेदांप्रमाणे काव्यमयही नाही. वस्त्रकलेचे वस्त्रोद्योगात झालेले रूपांतर अत्यंत नेमक्या आणि तांत्रिक भाषेत अर्थशास्त्रात स्पष्ट केलेले आहे. अर्थशास्त्र हा ग्रंथ वस्त्रकलेचं रोमँटिकीकरण करत नाही तर एक उद्योग म्हणून, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे एक साधन म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे बघतो.समृद्ध ज्ञानप्रणालीअर्थशास्त्राच्या अकराव्या भागात ९५ ते ११५ या श्लोकांमध्ये चाणक्य भारतातल्या तत्कालीन वस्त्रांची चर्म, लोकर, रेशीम, वनस्पतीतंतू आणि कापूस यांची अशी वर्गवारी करतात. पुढे ही विविध प्रकारची वस्त्रे बनवणारे प्रदेश, त्यासाठी लागणाऱ्या धाग्यांचा स्रोत, वस्त्रे विणताना वापरलेले रंग, वस्त्रविणीची रचना, वस्त्रे विणण्याची पद्धत, वेगवेगळ्या वस्त्रांचा पोत, मऊपणा, चमक, टिकाऊपणा, विणण्याच्या आणि सुशोभीकरणाच्या पद्धती आणि वापर ह्या सर्व गोष्टींवर अर्थशास्त्र भाष्य करते. अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने वस्त्र विणणे ही केवळ कला नाही तर ही राज्यव्यवस्थेला महत्त्वाचा आर्थिक हातभार लावणारी समृद्ध ज्ञानप्रणाली आहे. राज्याच्या पायाभूत रचनेचा भाग म्हणून चाणक्य वस्त्रोद्योगाकडे पाहतात. तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यावरण, कौशल्य आणि राज्यशासन यांचा एकत्रित विचार करून चाणक्य वस्त्रोद्योगावर भाष्य करतात..Premium|Gharapuri Caves: घारापुरी लेणी इतिहास, श्रद्धा आणि सर्जनशीलतेचा मौन साक्षीदार.कापडाच्या आयातीची नोंदजवळजवळ अडीच हजार वर्षांपूर्वी रचल्या गेलेल्या ह्या ग्रंथात चाणक्यांनी वस्त्रांची अत्यंत तपशीलवार तांत्रिक वर्गवारी केलेली आहे. कपिला, वृत्तपुच्छा हे तत्कालीन चामड्याचे प्रकार आहेत. त्यांची वर्गवारी करताना मऊपणा, स्निग्धता, टिकाऊपणा आणि बहुलरोमता म्हणजे चामड्यावरचे केस आदी निकष अर्थशास्त्र लावतं. त्यानंतर आविक म्हणजे लोकरीच्या वस्त्रांची चर्चा होते.लोकरीपासून विणलेल्या वस्त्रांचे प्रकार सांगताना शुद्ध, शुद्ध-रक्त, पक्ष-रक्त असे त्या धाग्यांचे रंग, तसेच विणीचे प्रकार जसे खंड-संघात्य म्हणजे तुकडे तुकडे एकत्र शिवून बनवलेले लोकरीचे वस्त्र, तंतू-विच्छिन्न म्हणजे छोटे छोटे धागे एकत्र जोडून विणलेले जाडे भरडे लोकरीचे वस्त्र, पाण्यापासून, थंडीपासून संरक्षण करण्याची कमी अधिक क्षमता असलेले असे लोकरीच्या वस्त्रांचे विविध प्रकार चाणक्याने सांगितलेले ही मापके आणि हे निकष आजही आधुनिक प्रयोगशाळांमध्ये वापरली जाते, फक्त संस्कृतऐवजी इंग्रजी भाषेत इतकाच काय तो फरक. नेपाळमध्ये विणल्या जाणाऱ्या नैपालक ह्या वस्त्राची खासियत सांगताना चाणक्याने अष्ट-प्रोति-संघात्य म्हणजे आठ धाग्यांच्या आंतरविणीने बनवलेले, वर्षा वारणम म्हणजे पावसापासून संरक्षण करणारे आणि आपसारक म्हणजे पाणी सहजरित्या झटकून टाकणारे अशी विशेषणे वापरली आहेत. चीनमधून आयात केलेल्या रेशमी वस्त्रांची स्पष्ट नोंदही अर्थशास्त्रात आढळते ह्या वस्त्रांना चीनपट्ट आणि चीन भूमिज असे नाव दिले गेलेय. ह्या उल्लेखांमधून भारतात त्या काळात आयात होणाऱ्या वस्त्रांची आपल्याला कल्पना येऊ शकते..शास्त्र व कलाचा संगमभारताच्या विविध प्रदेशात विणली जाणारी वस्त्रे ह्या विषयावर अर्थशास्त्रात अगदी तपशीलवार भाष्य केले आहे. ह्या वस्त्रांची प्रादेशिक नावे, त्यांचे रंग, त्यांचा पोत ह्या सर्वांचा तांत्रिक अभ्यास करून मगच त्यावर लिहिले गेले आहे. वंग देशात विणली जाणारी वस्त्रे ही श्वेत रंगाची, स्निग्ध म्हणजे चमकदार अशी दुकूल ह्या प्रकारची असतात, तर शेजारच्या पौंड्र देशातली वस्त्रे ही गडद रंगांची आणि रत्नासारख्या गुळगुळीत पृष्ठभागाची असतात असे चाणक्य म्हणतात. सुवर्णकुड्य नावाच्या वस्त्राचे वर्णन करताना चाणक्यांनी सूर्य-वर्ण म्हणजे सूर्यासारखा सुवर्णछटा असलेला रंग असलेले, मणि-स्निग्ध म्हणजे रत्नासारखी चमक असलेले आणि उदक-वान म्हणजे धागे ओले असताना विणलेले असे केले आहे जे आजही आसाम मध्ये विणल्या जाणाऱ्या मुगा ह्या प्रकारच्या रेशमाच्या वस्त्राशी मिळते जुळते आहे. नागवृक्ष, लिकुच, बकुळ, वट ह्या झाडांचा उल्लेख तंतू देणारी झाडे म्हणून केलेला आहे आहे, आणि नागवृक्षाच्या धाग्यापासून बनलेले वस्त्र पिवळसर रंगाचे असते, लिकुच वृक्षापासून बनलेले वस्त्र हे गव्हाच्या रंगाचे, बकुळीपासून बनलेले पांढरे व वडाच्या सालीपासून बनलेले वस्त्र नवनीत वर्ण म्हणजे लोण्यासारख्या रंगाचे असते असेही अर्थशास्त्र सांगते. वनस्पतिशास्त्र आणि वस्त्रकला यांचा संगम दाखवणारी ही वर्गवारी आहे.मधुर, अपरांत, कलिंग, काशी, वंग, वात्सक, माहिषक ह्या प्रदेशातली सुती वस्त्रे अत्यंत तलम आणि चांगल्या दर्जाची असतात असेही अर्थशास्त्र सांगते. या सर्व बारीक बारीक तपशीलांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की ज्या काळात अर्थशास्त्र हा ग्रंथ लिहिला गेला त्या काळात वस्त्रविषयक ज्ञान हे मुख्य प्रवाहातलं ज्ञान होतं. वाचकांना कापडाच्या विणीची घनता, त्याच्या पृष्ठभागाचा स्पर्श, विणताना वापरलेले तंत्र, धाग्यांचे मूळ रंग आणि प्रकार, वस्त्राच्या मोजमापांची माहिती आहे हे गृहित धरून हा ग्रंथ रचला गेलेला आहे. चाणक्याच्या काळात वस्त्रोद्योग हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या काठावर असलेला दुय्यम उद्योग नव्हता तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा होता म्हणून तर चाणक्य सूत्राध्यक्ष ह्या पदाविषयी भाष्य करतात.सूत्राध्यक्ष म्हणजे धाग्यांचा कारभार पाहणारा अधिकारी. हा केवळ एखादा कारकून नव्हता. अर्थशास्त्र स्पष्टपणे सांगतं की सूत्राध्यक्षाच्या अखत्यारीत सूत्रनिर्मिती, सूत, कापड, वस्त्रांचे प्रकार, त्यांची गुणवत्ता, त्यात वापरले जाणारे तंतू, श्रम आणि त्यांचा मोबदला हे सर्व येत होतं. कोणता धागा कुठल्या दर्जाचा, कोणतं कापड कुणासाठी योग्य, विणकरांना मोबदला किती आणि कसा द्यायचा, कुणी काम करताना निष्काळजीपणा, कामचुकारपणा केला तर त्याला शिक्षा काय, या सगळ्याची नोंद, नियम आणि जबाबदारी सूत्राध्यक्षाकडे असायची,.संस्कृतीसूत्राचा भागहे सर्व तपशील स्पष्ट करतात की चाणक्यकाळात भारतात विणकाम ही सहज, विरंगुळा म्हणून केलेली घरगुती क्रिया नव्हती, तर तो एक योजनाबद्ध असा उद्योग होता. पण मला महत्वाचे वाटते ते हे की जवळजवळ अडीच हजार वषांपूर्वीचे हे चित्र आजही जिवंत आहे. अर्थशास्त्रात उल्लेखलेला प्रत्येक प्रदेश आजही वस्त्रोद्योगाच्या त्या प्राचीन परंपरेशी नातं सांगतो. वंगदेश म्हणजे आजचा बंगाल, जिथलं पांढरं, स्निग्ध दुकूल वस्त्र आजच्या बंगाली जामदानीशी थेट नातं सांगतं. बंगालच्या तलम शुभ्र मलमल वस्त्राची परंपरा ही ‘मुगल इंफ्लुएन्स’ मुळे भारतात आलेली गोष्ट नाही तर ती अडीच हजार वर्षांपूर्वीच नोंद केली गेलेली मूळ भारतीय कौशल्यपरंपरा आहे.मागध म्हणजे आजचा बिहार आणि छत्तीसगढ-झारखंड कौषेय म्हणजे तसर सिल्क आणि वनस्पतीआधारित तंतूंनी विणलेल्या कापड उद्योगात महत्त्वाचं स्थान राखून आहे, काशीची विणकाम परंपरा आजही जिवंत आहे. कलिंग म्हणजे आजचा ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशाचा काही भाग आजही उत्कृष्ट सुती वस्त्रांसाठी ओळखला जातो. मधुर म्हणजे मदुराई, वात्सक म्हणजे आजच्या उत्तर प्रदेशचा प्रयागराज परिसर आणि माहिषक म्हणजे मध्य प्रदेश मधले नर्मदा खोरे हे प्रदेश एकेकाळी आपल्या उत्कृष्ट सुती वस्त्रांसाठी प्रसिद्ध होते, त्यातल्या माहेश्वर आणि मदुराई मध्ये आजही सुंदर सुती कापड विणले जाते.अडीच हजार वर्षांपूर्वीचा हा नकाशा आपल्याला आजही ओळखीचा वाटतो कारण अर्थशास्त्रात उल्लेखलेल्या वस्त्रस्मृती आजही भारताने जपून ठेवलेल्या आहेत. कुठे रंगसंगती बदललेली आहे, कुठे तंत्रज्ञान बदललेले आहे तर कुठे धागे, पण भारतीय वस्त्रकलेचे मूळ व्याकरण तसंच आहे. आजही फुलिया गावातली एखादी बंगाली विणकर स्त्री हातमागावर पांढरीच फुले असलेली तलम जामदानी साडी विणते तेव्हा तिच्या डोक्यात तोच विचार चालू असतो, जो अर्थशास्त्राने हजारो वर्षांपूर्वी मांडला. शब्द वेगळे असतील, पण त्यामागची संवेदना, सौंदर्यदृष्टी आणि संकल्पना तीच आहे.आज जेव्हा आपण आधुनिक परिभाषेत जीआय टॅग वापरून एखाद्या कापडाची ओळख ते कुठे आणि कसे विणले गेले आहे ह्या भौगोलिक परिभाषेने करतो तेव्हा आपल्याही नकळत आपण अर्थशास्त्रातील दृष्टिकोन वापरत असतो. जेव्हा आपण हातमागावरचे वस्त्र विकत घेतो तेव्हा आपण गतीपेक्षा प्रक्रियेला जास्त महत्त्व देतो. जेव्हा आपण कौशल्याला आणि कलेला उपयुक्ततेपेक्षा जास्त महत्व देतो तेव्हा आपण भारताच्या ह्या न तुटलेल्या संस्कृतीसूत्राचा भाग बनतो आणि आधुनिक अर्थशास्त्राचाही. 