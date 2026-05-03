Premium|Aam Aadmi Party Split 2026 : राघव चढ्ढा गटाची भाजपकडे झेप; ‘आप’च्या फुटीने अण्णा आंदोलनाच्या आशांचा भोपळा फुटला

श्रीराम पवार - shriram1.pawar@gmail.comअण्णा आंदोलनाचं यशस्वी बाय प्राॅडक्ट म्हणून ‘आप’कडं पाहिलं जात होतं. त्या आंदोलनातील भूमिकांपासून त्यांनी कधीच फारकत घेतली. त्याचं राजकारण आधी दिल्लीनंतर पंजाब आणि पुढं जमेल तसं काॅंग्रेसला पर्याय म्हणून उभं राहण्याच्या दिशेनं जाऊ लागलं. केजरीवाल यांना काही ठोस भूमिकेसाठी साथ देणारे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ते पत्रकार आशुतोष अशा अनेकांनी वेगळा रस्ता धरला तो केजरीवाल यांच्या एकतंत्री कारभारामुळे. पक्षात अन्य कोणतंही नेतृत्व उभं राहणार नाही, पक्षात कोणीही प्रश्न विचारणार नाही, याची निश्चिती केजरीवाल यांनी केली, ते हायकमांड बनले.‘आम आदमी पक्ष’ या नावानं देशाचं राजकारण बदलण्याची गर्जना करत सुरू झालेलं भारतातील राजकीय स्टार्ट-अप अरविंद केजरीवाल यांची एकाधिकारशाही शैली आणि या पक्षात सत्ता आणि प्रसिद्धीसाठीच आलेल्यांच्या कर्तृत्वानं आणखी एका प्रचलित राजकीय पक्षात बदललं आहे. अन्य पक्षाचे नेते फुटतात तसं आपचे नेतेही फुटतात, हे या बदलाचं ताजं लक्षण. यापूर्वीही या पक्षातील अनेक जण बाहेर पडले. काहींना केजरीवाल आणि कंपूनं बाहेरचा रस्ता दाखवला, मात्र आता राघव चढ्ढा आणि कंपनी यांनी राज्यसभेतील आप पक्षच भाजपमध्येच विलीन करायचा निर्णय घेतला हे ‘आप’साठी धक्कादायक, भाजपच्या सत्तेसाठी वाटेल ते करायच्या वाटचालीचं निदर्शक आणि भारताच्या राजकारणात नवं काही घडवण्याच्या ‘आप’कडून असलेल्या अपेक्षांच्या भ्रमाचा भोपळा फुटल्याचं लक्षण आहे. केवळ भ्रष्टाचाराला विरोध आणि आम्ही स्वच्छ बाकी सारे भ्रष्ट या प्रकारच्या कथनातून काही काळ लोक जमवता येतात. भाबड्या मंडळींच्या फौजा मागं उभ्या करता येतात, पण दीर्घकाळाचं राजकारण करायचं तर काहीतरी ठोस विचारसरणी लागते, नेमकी त्याची वानवा ‘आप’मध्ये आहे. केजरीवालांचा तुच्छतावाद विचारसरणीचा पर्याय असू शकत नाही, हे कालपरवापर्यंत भाजपच्या पक्ष फोडण्याविरोधात गरजणारे चढ्ढा आणि सहा खासदार भाजपमध्ये अलगद पोचल्यानं स्पष्ट होतं. यंत्रणांचा धाक कारवाईची भीती हीच आप फुटण्यामागील कारणं असतील, तरीही पक्षानं तडजोड करावी लागेल अशांना इतकं मोठं का करावं, हा प्रश्न उरतोच..Premium| Voter fraud: बिहार निवडणुकीपूर्वी मतचोरीचा मुद्दा गाजत असून विरोधी पक्षांनी तो सरकारविरोधी लढाईचा केंद्रबिंदू बनवला आहे. आयोगाची भूमिकाच आता चर्चेचा विषय ठरली आहे.फूट समानच... मांडणी निराळीआपल्याला हवं तसं राजकारण साधत नसेल तर समोरचा पक्ष फोडून ते साधायचं, हे अगदीच नवं नाही. भाजपनं केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर याचं एक शास्त्रच बनलं... हा मोठा फरक. भाजपचं घोषित ध्येय पंचायत ते पार्लमेंट सत्ता मिळवण्याचं आहे आणि त्यात बाकी सारे पक्ष वळचणीला पडतील, गलितगात्र होतील, भाजप निवडणूक जिंकत राहील, हे अभिप्रेतही आहे. आता भारतासारख्या प्रचंड आकाराच्या आणि वैविध्याच्या देशात हे इतकं सोपं नसतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा अमित शहा यांची राजकीय बांधणी आणि भाजपची निवडणूक जिंकण्यासाठी साकारली अवाढव्य यंत्रणा, त्यासाठी लागणारी सगळी साधनं हजर असणं यानंतरही विरोध आणि विरोधक संपत नाहीत तेव्हा तुम्ही निवडून कोणालाही द्या सत्ता आमचीच असं पक्षफोडीचं तंत्र विकसित केलं गेलं. याची आवर्तन कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा ते महाराष्ट्र अशा अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात आली. आपच्या सात राज्यसभा खासदारांनी पक्षाला रामराम ठोकून भाजपमध्ये केलेला प्रवेश हे त्यातील ताजं उदाहरण. पक्षात फूट समान पण त्याची मांडणी निराळी आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसमध्ये फूट पडली आणि फुटलेल्या दोन्ही गटांनी आम्हीच मूळ पक्ष असा दावा करत भाजपची साथ देत सत्तारंगी रंगण्याचं धोरण पत्करलं ते घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय कधीतरी निकाल देईल. तोवर महाराष्ट्राच्या निवडणुका होऊन फुटलेले पावनही झाले. दिल्लीत आपच्या बाबतीत घडतं आहे ते थोडं निराळं आहे. इथं आपचे राज्यसभेतील दहा खासदार होते. त्यातील सात जणांनी पक्ष सोडल्याचं जाहीर केलं आणि भाजपमध्ये पक्ष विलीन केल्याचंही जाहीर केलं..अण्णा आंदोलनाचं बाय प्राॅडक्टपक्ष म्हणून ‘आप’नं जे काही राजकारणात आणलं किंवा अरविंद केजरीवाल यांच्यातील कार्यक्रमापासून एका स्वयंमान्य राजकीय नेत्यात परिवर्तनापर्यंत अनेक बाबींवर आक्षेप घेता येतील तेच ते अनेकांनी घेतले आहेत. अण्णा आंदोलनाचं यशस्वी बाय प्राॅडक्ट म्हणून आपकडं पाहिलं जात होतं. त्या आंदोलनातील भूमिकापासून त्याीन कधीच फारकत घेतली त्याचं राजकारण आधी दिल्ली नंतर पंजाब आणि पुढं जमेल तसं काॅंग्रेसला पर्याय म्हणून उभं राहण्याच्या दिशेनं जाऊ लागलं. केजरीवाल यांना काही ठोस भूमिकेसाठी साथ देणारे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ते पत्रकार आशुतोष अशा अनेकांनी वेगळा रस्ता धरला तो केजरीवाल यांच्या एकतंत्री कारभारामुळे. पक्षात अन्य कोणतंही नेतृत्व उभं राहणार नाही, पक्षात कोणीही प्रश्न विचारणार नाही याची निश्चिती केजरीवाल यांनी केली, ते हायकमांड बनले. त्यावरील प्रतिक्रिया म्हणून भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात सक्रिय असलेले अनेक जण दूर गेले. केवळ सत्ता मिळवणं, टिकवणं त्यासाठीची गणित बसवणं मान्य नसलेले असेच हे नेते होते. त्यांच्या जाण्यानं चर्चा झाली, पण आपच्या राजकीय यशावर परिणाम झाला नाही. अखेर राजकारणात मतं मिळवून देऊ शकतो तो नेता बनतो त्याचं हायकमांड बनणं खपून जातं. आप याच मळलेल्या वाटेवर जात होता. योगेंद्र यादव आदीचं आप सोडून जाणं किंवा त्यांना पक्षाबाहेर घालवणे आणि चढ्ढा आणि कंपनीनं पक्ष सोडणं याचं अंतर समजून घेतलं पाहिजे. आधीच्या पक्ष सोडण्यावरून ‘आप’वर आणि केजरीवाल यांच्यावर टीका झाली. पक्ष सोडणाऱ्यांवर कोणाच्या दबावापोटी किंवा राजकीय सौदेबाजीसाठी पक्ष सोडल्याचे आक्षेप घेता आले नाहीत. आताचं पक्षांतर याहून वेगळे आहे. ज्या पक्षाविरोधात आप लढतो आहे त्याच पक्षात हे नवे फुटीर म्हणा किंवा बंडखोर म्हणा विसावले आहेत. कारण तर तेही केजरीवाल यांचं नेतृत्व, आपल्याकडं झालेलं दुर्लक्ष, घुसमट हीच देताहेत ती असूही शकतात..पक्षात येताच शुद्धीकरणराघव चढ्ढा यांचं राज्यसभेतील उपनेतेपद काढून घेतलं. त्यांना बोलण्यासाठी वेळ देऊ नये असं पक्षानं राज्यसभा सचिवालयाला कळवलं, हे त्यांना खटकलं असू शकते. मालिवाल यांनी आधीच त्यांना केजरीवाल यांच्या कार्यालयात मारहाणीचा प्रकार घडल्याचा आरोप केला होता, तेव्हा पक्ष सोडणाऱ्यांमध्ये पक्षाविषयी किंवा नेतृत्वाविषयी नाराजी जरूर असू शकते. त्यासाठी पक्ष सोडणं समजण्यासारखंही असू शकतं, मात्र त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या वळचणीला जाणं कसं समर्थनीय ठरू शकतं. फुटलेल्यातील काहींवर ‘ईडी’ची वक्र नजर गेली होती आणि पाठोपाठ ते भाजपवासी झाले हाही आता सवयीचा खेळ बनला आहे. ज्याला भ्रष्टाचारी म्हणून भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यानं झोडपावं त्यालाच सत्तेत पावन करावं, हे आधीही घडलं आहे. भाजपनं आरोप केलेल्याचं पक्षात येताच शुद्धीकरण होऊन जातं. ते मंत्री, मुख्यमंत्री बनायला पात्र ठरतात. भाजपवासी झालेल्या कोणाची चौकशी पुढं गेली, कोणी जेलबंद झाला कोणाला सजा झाली असं काही नंतर ऐकायला मिळत नाही. मागं एका नेत्यानं भाजपमध्ये गेल्यानंतर झोप निवांत लागते असं चुकून सांगितलं तेच खरंतर यातलं गम्य. बाकी सारं लोकांना सांगण्यापुरते. सत्ताधारी पक्षात जाणारे एकतर सत्तेसाठी जातात किंवा काही किटाळ मागं लागू नये, लागण्याची शक्यता असेल तर थांबावं याच अपेक्षेनं जातात. त्यामुळं आपमधून भाजपमध्ये गेलेल्यांची झोप उडणार नाही, काही मंत्री वगैरे झाले तरी आश्चर्याचं नाही.‘आप’बद्दलची अपेक्षा व्यर्थया फुटीनं ‘आप’मध्ये सारं काही आलबेल नाही, याचं दर्शन घडलं आहे. पक्षाचा दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर हा आणखी एक धक्का आहे. पक्षातून गेलेल्यांमध्ये हरभजनसिंग, विक्रमजितसिंग सैनी, संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल हे चार पंजाबचे खासदार आहेत. यातील पाठक हे ‘आप’च्या रणनीतिकारांपैकी आहेत. पंजाबमधील पक्षाच्या कामगिरीत त्यांच्या रणनीतीचा वाटा महत्त्वाचा होता, असं सांगितलं जातं. या एकाच राज्यात सध्या आपची सत्ता आहे. आणि ते राज्य पुढच्या वर्षी निवडणुकीला सामोरं जाईल. भाजपला पंजाबमध्ये स्वबळावर सत्तेपर्यंत जायचं आहे. आपमधील फूट त्यासाठी वापरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजप करेल. शिवाय दिल्लीच्या महापालिकेतील आपचे नगरसेवक आणि विधानसभेतली आमदार यांनाही गळाला लावण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. सत्तेतूनच लोकांची काम होऊ शकतात हे विद्यमान काळाचं राजकीय तत्त्वज्ञान बनल्यानंतर सत्तेकडं जाणं त्यासाठी लटकी समर्थनं देणं नवलाईचं उरत नाही. आप या बाबतीत वेगळा असेल ही अपेक्षा व्यर्थ होती..Latest Marathi News Updates : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....न्यायालयीन लढाई होणारचढ्ढा आदी सातांचं राज्यसभेतील सदस्यत्व राहील याची तूर्त निश्चिती झाली आहे. हा निर्णय राज्यसभेच्या सभापतींनी घ्यायचा असतो, तिथं ज्याची सत्ता त्या बाजूनं निर्णय होतो हे नवं नाही. या निमित्तानं पक्षांतरबंदी थांबवण्यासाठी असलेल्या घटनेच्या दहाव्या सूचीतील तरतुदींची कशी खिल्ली उडवता येते हेही दिसतं आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार मूळात एकतृतीयांश सदस्य फुटले तर पक्ष फुटला असं समजून त्यांची वेगळी व्यवस्था करण्याची तरतूद होती नंतर त्यात दुरुस्ती करून पक्षफुटीसाठी दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षत्याग केला पाहिजे, अशी तरतूद आली ती आणखी कठोर बनली, ती अशा वेगळी भूमिका घेणाऱ्यांना अस्तित्वात असलेल्या कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावं लागले या तरतुदीनं. महाराष्ट्रात या तरतुदीलाही वळसा घालून फुटलेले म्हणजेच मूळ पक्ष असा नाव शोध लावण्यात आला. दिल्लीत त्याची गरज नाही, राज्यसभेतील आपचे दोनतृतीयांश खासदार फुटले आहेत. त्यांनी भाजपमध्ये विलीन व्हायचं ठरवलं आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, घटनेत दोनतृतीयांश फुटीसह मूळ पक्षानं विलिनीकरणाचा निर्णय घ्यायची तरतूद आहे. ‘आप’ नावाचा मूळ पक्ष अजून अस्तित्वात आहे. तोच चढ्ढा आणि कंपनीनं भाजपमध्ये विलीन केला असेल, तर उरलेल्या ‘आप’चं काय?... तो पक्ष संपला म्हणायचं का? केवळ राज्यसभेतील फूट म्हणजे पक्षाला अन्य पक्षात विलीन करण्यास पुरेशी मानायची का? ‘आप’चं झाडू हे निवडणूक चिन्ह कोणाकडं जाणार?... असे प्रश्न यातून तयार होतात. बाकी ज्या चढ्ढा यांनी पक्षांतराला चाप लावण्यासाठी दोनतृतीयांशऐवजी तीनचतुर्थांश सदस्य फुटण्याची तरतूद करावी आणि फुटलेल्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी करावी, असं विधेयक मांडलं होतं... ते आता दोनतृतीयांशच्या फटीचा वापर करून खासदारकी टिकवण्याच्या मागे आहेत. तेव्हा नैतिकतेचे वगैरे प्रश्न विचारणं फिजूल ठरतं. तांत्रिक, कायदेशीर बाबींवर चर्चा होईल पण अंतिमतः हे मुद्दे न्यायालयात जातात आणि तिथले मागचे अनुभव स्पष्ट आहेत. तेव्हा पक्षांतरबंदीसाठी राजीव गांधी यांच्या असोत की वाजपेयी यांच्या काळातील असोत तरतुदींना वळसा घालून राजकारणाचं कौशल्य सिद्ध झालं आहे.सत्तेची ऊब महत्त्वाचीमुद्दा उरतो फुटणाऱ्यांमध्ये आणि फोडून राजकारण साधणार यात इतका आत्मविश्वास येतो कुठून. याचं उत्तर सत्तेत सगळं पावन होतं या सांप्रत राजकीय विचारात आहे. फुटणाऱ्यांचा यंत्रणाच जाच वाचतो, सत्तेची ऊब मिळते फोडणाऱ्यांना आपल्याला रोखणारं कोणी नाही आणि निवडणुकीत असल्या गोष्टी कोणी लक्षात ठेवत नाही, आक्रमक प्रचारतंत्र, ध्रुवीकरणाचा तडका, सरकारी खर्चानं उपकृत करायच्या योजना आणि पैशाचा पाऊस हेच कामाला येतं याची खात्री आहे. विचारसरणी आणि नैतिकतेपेक्षा सत्तेची आस आणि कारवाईचा धाक याचं पारडं जड होतं तोवर फुटणारे राघव निघत राहतील कधी या पक्षातून, तर कधी त्या.. 