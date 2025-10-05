हवाच कशाला आशिया कप?

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आशिया खंडातून भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान हे पूर्ण सदस्यत्व असलेले पाच देश आहेत. बहुधा ही संख्या लक्षात घेऊन १९८४ मध्ये पहिली आशिया करंडक स्पर्धा झाली. तेव्हापासून ती सुरूच आहे. आता मात्र वेगवेगळ्या क्रिकेट मालिकांचा भडिमार होत असल्यामुळे भारतीय संघाला आशिया करंडक स्पर्धा खेळण्याची खरंच गरज आहे का, याचा विचार करण्याची गरज आहे..क्रिकेटचे पालकत्व आयसीसी अर्थात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या अधिपथ्याखाली विश्वकरंडक किंवा चॅम्पियन्स ट्रॉफीसारख्या बहुराष्ट्रीय स्पर्धा होत असतात. आता पूर्ण सदस्यत्व असलेल्या देशांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे अशा बहुराष्ट्रीय स्पर्धांत खेळणाऱ्या देशांची संख्या मर्यादित असते. फुटबॉलप्रमाणे आंतरखंडीय स्वरूप क्रिकेटला नसते; मात्र अपवाद आहे आशिया खंडाचा..आयसीसी मूळ पालक असले तरी एकमेव आशिया क्रिकेट परिषद आयसीसीच्या छताखाली असली तरी वेगळी चूल मांडून आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आशिया खंडातून भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान हे पूर्ण सदस्यत्व असलेले पाच देश असल्यामुळे असेल कदाचित.क्रिकेटची विश्वकरंडक स्पर्धा सुरू झाल्यानंतर १९८४ मध्ये पहिली आशिया करंडक स्पर्धा झाली तेव्हापासून आतापर्यंत अशिया करंडक स्पर्धा होतेय (अपवाद एका स्पर्धेचा). एकीकडे क्रिकेट स्पर्धा मालिकांचा भडिमार होत असताना भारतीय संघासाठी खरंच या अतिरिक्त स्पर्धेची गरज आहे का, याचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे..यंदाची ट्वेन्टी-२० प्रकारीतल स्पर्धा रविवारी संपली आणि गुरुवारी भारतीय संघ कसोटी खेळू लागला. अर्थात सर्व खेळाडू तेच होते असे नाही. शुभमन गिल, जसप्रीत बुमरा, अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव यांना लघुत्तम प्रकारातून मोठ्या प्रकारात खेळण्याची मानसिकता तयार करावी लागली. असा झटपट बदल कदाचित प्रथमच होत असावा.आशियातील क्रिकेट वाढीसाठी ही आशिया करंडक स्पर्धा सुरू करण्याचे एक कारण होते. मग जगाच्या नकाशावरील इतर देशांसाठी अशा आंतरखंडीय स्पर्धा का तयार केल्या जात नाहीत? मुळात जगभरात आता इतक्या लीग होत असताना अशा स्पर्धांचे महत्त्वही तेवढे राहत नाही आणि घाईघाईत उरकण्यात येणाऱ्या स्पर्धांतून कोणाचा विकास होत नाही..फायदा होत असतो तो भारत-पाकिस्तान सामने अधिकाधिक होतील, अशा प्रकारे वेळापत्रक तयार करणाऱ्या आशिया क्रिकेट परिषदेचा आणि प्रक्षेपण हक्क मिळवणाऱ्या कंपनीचा. गल्ले भरणाऱ्या आशिया क्रिकेट परिषदेने आशिया खंडातील अशा किती देशांचा क्रिकेट विकास केलाय? संयुक्त अमिराती संघ अजून आहे त्याच पातळीवर आहे. या आशिया करंडक स्पर्धेसाठी पात्र न ठरलेल्या नेपाळने याच कालावधीत वेस्ट इंडीजविरुद्ध मालिका जिंकण्यचा पराक्रम केला. म्हणजेच नेमका फायदा कोणाचा होतो?.यंदाची स्पर्धा भलतीच वादग्रस्त ठरली. त्याला कारणेही तशीच होती. मैदानावरील खेळापेक्षा मैदानावरील इतर घटनांनी ही स्पर्धा गाजली. पहलगाममधील हल्ला... पाकिस्तानी खेळाडूंशी भारतीयांकडून टाळण्याात आलेले हस्तांदोलन... बक्षीस समारंभात भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केलेले राजकीय वक्तव्य... पाकिस्तानी खेळाडू हॅरिस रौफने भारताची विमान पाडल्याची केलेली कृती... आणि शेवटी आशिया क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी केलेली करंडकाची पळवापळवी... क्रिकेटला कधी काळी सभ्य गृहस्थांचा खेळ म्हणून ओळखले जायचे..त्याच चष्म्यातून पाहायचा झाले तर सौजन्याची ऐशी तैशी झाली होती. ॲक्शनला रिॲक्शन होत होत्या. थोडक्यात काय तर ही स्पर्धा केवळ भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातच गुंफली होती. भले स्पर्धेत आठ देश सहभागी झाले होते. त्यातील श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान हे प्रमुख संघ होते; पण चर्चा भारत-पाकिस्तान यांचीच होती.आता स्पर्धेच्या वेळापत्रकाचा व्यवस्थित अभ्यास करू या. गल्ला भरण्यासाठी भारत-पाकिस्तान यांच्यात जास्तीत जास्त तीन लढती होतील, अशा प्रकारे गटवारी तयार करण्यात आली आणि नेहमीप्रमाणे भारत-पाक एकाच गटात. अशाप्रकारे गटवारी कशी काय तयार केली जाते, हा प्रश्नच आहे. या दोन्ही देशांनी सुपर-४मध्ये प्रवेश करण्यासाठी गटातील इतर दोन संघ लिंबू टिंबू. तर दुसऱ्या गटात श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान. म्हणजे यातील एक संघ साखळीतच बाद!.याच अनुषंगाने आता आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. पाकिस्तानविरुद्ध कोणतीही द्विपक्षीय मालिका खेळणार नाही, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. मुळात ते आधीपासूनच अमलात आहेत. पाहायला गेले तर या आशिया स्पर्धेत एकूण आठ संघाचा केवळ सहभाग होता. केंद्रस्थानी होते ते केवळ दोनच संघ. थोडक्यात काय तर द्विपक्षीय मालिकेला आठ संघाच्या सहभागाचे नाव असेच चित्र दिसून येते. त्यामुळे ही खऱ्या अर्थाने बहुराष्ट्रीय स्पर्धा म्हणता येणार नाही. विश्वकरंडक किंवा चॅम्पियन्स ट्रॉफी यात क्रिकेट खेळणाऱ्या सर्व प्रमुख देशांचा सहभाग असतो, त्या वैश्विक स्पर्धा म्हणता येतील..आर्थिक कराराची अडचणअजून एक मुद्दा चर्चेच्या बाहेर राहिला आहे. तो म्हणजे, यंदाच्या स्पर्धेचे यजमान बीसीसीआय होते. ही स्पर्धा भारतात होणे अपेक्षित होते; पण पाकिस्तान भारतात खेळणार नाही. जसे आपण त्यांना गतस्पर्धेत धडे दिले होते. पाकिस्तान यजमान असलेल्या गत स्पर्धेतले बहुतांशी सामने आपण श्रीलंकेत खेळलो होतो. चॅम्पियन्स स्पर्धेतही तसेच केले होते.आता भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये पूर्ण स्पर्धा होणे शक्यच नाही. श्रीलंका आणि बांगलादेशमध्येच पूर्ण आशिया करंडक स्पर्धा होऊ शकते. त्यामुळे असा खो-खो खेळण्यापेक्षा आशिया करंडक स्पर्धेलाच पूर्णविराम द्यावा आणि आशिया खंडातील देशांची प्रगती करण्याचा उदात्त हेतू असेल तर सहयोगी देशांची स्पर्धा खेळवावी; पण अडचण प्रक्षेपण हक्क कराराची आहे..२०२४ ते २०३१ असा आठ वर्षांचा करार आशिया क्रिकेट परिषद आणि सोनी नेटवर्क यांच्यात करण्यात आलेला असून तो १७० दशलक्ष डॉलरचा (भारतीय रकमेत सुमारे १,४०० कोटी) आहे. अगोदरच्या स्टार इंडियाबरोबरच्या करारात ही ७० टक्के वाढ असल्याचे समजते. अर्थात या करारात महिला आशिया कप, १९ वर्षांखालील मुले आणि महिला आदी स्पर्धांचाही सहभाग आहे.शेवटी पैसा आणि करार कितीही मोठे असले तरी क्रिकेट सभ्यतेची ऐशीतैशी होत असेल आणि विनाकारण तणाव वाढत असेल तर अशा स्पर्धेची बीसीसीआयला तरी गरज नाही. उत्पन्नाचे अनेकानेक मार्ग बीसीसीआयकडे आहेत. पाक खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले, नक्वींच्या हस्ते करंडक स्वीकारण्यास नकार दिला तसा आता आपला संघ पाठवण्यासही नकार द्यावा..असेही श्रीलंकेविरुद्ध त्या वेळी संबंध बिघडलेले असल्यामुळे १९८६ मधील स्पर्धेवर भारताने बहिष्कार टाकला होता. १९९०-९१च्या स्पर्धेतून पाकिस्तानने माघार घेतली होती. तर भारत-पाक संबंध बिघडलेले असल्यामुळे १९९३ची आशिया करंडक स्पर्धाच रद्द झाली होती.पाकिस्तानचा समावेश असलेल्या विश्वकरंडक, चॅम्पियन्स ट्रॉफी आणि ऑलिंपिक अशा ज्या खऱ्या अर्थाने पूर्णपणे बहुराष्ट्रीय असतील अशा स्पर्धांतच आम्ही खेळणार असा निर्णय बीसीसीआयने घ्यावा.(असेही येत्या ऑलिंपिकसाठी पाकिस्तान पात्र ठरण्याची शक्यता फारच कमी आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 