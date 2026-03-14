Premium|Nepal youth political revolution 2025 : अराजक ते लोकशाही!

राजेश खरात - saptrang@esakal.comनेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत लोकप्रिय रॅपर बलेन शहा यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीचा निर्विवाद विजय झाला. सत्तापालटात जनतेने कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या सर्वसान्य व्यक्तीला निवडून दिले. एकूण लोकसंख्येच्या ७० टक्के असणाऱ्या ‘जेन झी’ या तरुण पिढीने जुन्या पिढीतील नेत्यांना सरकारमधून पदच्युत केले. त्याचबरोबर लोकशाहीची कास न सोडता याच ‘जेन झी’ने लोकशाहीला अभिप्रेत असणारा निवडणुकांचा सनदशीर मार्ग अवलंबून सत्ता मिळविली. हे कसे झाले, याचा मागोवा...नेपाळमध्ये १९९६ पासून राजकीयदृष्ट्या अनेक बदल होत गेले, तेथील राजकीय व्यवस्था मुळची राजेशाही असली, तरी नेपाळी कॉंग्रेसच्या प्रभावामुळे राजेशाही नाममात्र अस्तित्वात होती. १९९६ ते २००६ या काळात माओवाद्यांनी राजकीय हिंसाचार हेच सत्तेचे साधन स्वीकारून शेकडो निरपराध नागरिकांचा बळी जाऊ दिला. कालांतराने तेथील राजेशाही तर उलथवूनच टाकली, पण २००८ मध्ये आपली सत्ता आणली. तेव्हापासून माओवाद्यांनी सत्ता टिकविण्यासाठी राजकीय स्वार्थाचे सामायिक हित जोपासणाऱ्या नेपाळी कॉंग्रेस तसेच इतर राजकीय पक्षांशी गरजेनुसार हातमिळवणी करण्यास सुरुवात केली आणि ती सप्टेंबर २०२५पर्यंत. माओवादी आणि नेपाळी कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांनी कधी स्वतंत्रपणे, तर कधी संगनमताने नेपाळमध्ये केवळ आपलेच आधिपत्य कसे राहील, असाच प्रयत्न केला. या प्रक्रियेत, त्यांनी सर्वसामान्य जनता म्हणजे 'मुकी जनावरे कुणीही हाका' हे धोरण स्वीकारून शासन व्यवस्था राबविली. त्यातच सत्तेसाठी काहीही, हेच ब्रीदवाक्य अंगीकारून, त्याच्या जोडीला पराकोटीचा भ्रष्टाचार, भाऊबंदकी, स्व:हिताला प्राधान्य दिले. परिणामी, गेली ३० वर्षे नेपाळमध्ये राजकीय निवडणुका म्हणजे फार्सच झाला होता. दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात ही निव्वळ धूळफेक होती. .ते त्यांनाही समजत होते. कारण सार्वजनिक निवडणुकीत एक तर नेपाळी कॉंग्रेस किंवा कम्युनिस्ट आणि माओवादी यांच्यातच सत्तेचे वाटप होत असे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती या घटनात्मक पदांना तर संगीत खुर्चीचे स्वरूप आले होते. १९९६पासून २०२५पर्यंत केवळ दहाच्या आसपास व्यक्तींनीच वीसपेक्षा जास्त वेळा पंतप्रधानपदाची शपथ आलटून पालटून घेतली आणि या व्यक्ती सामाजिक उतरंडीत उच्चवर्णीय असल्याने सामाजिक विषमतेची झळ लोकांच्या मनात सलत होती. याच काळात, २०१५मध्ये नवीन राज्यघटनेनुसार एकमेव हिंदू राष्ट्र असलेली नेपाळची प्रतिमा पुसली गेली. याला दोषी केवळ माओवादी नाही, तर नेपाळच्या आर्थिक विकास आणि उन्नतीला रसद पुरविणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय बिगर-सरकारी (एनजीओ) संस्थांनी नेपाळच्या आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्राला एवढे व्यापून टाकले, की आर्थिक लाभ हवा असल्यास नेपाळ सर्वधर्मीय करा अशी एक अप्रत्यक्ष अटच होती असे म्हणतात. परिणामी नेपाळच्या काही पहाडांमध्ये किराणा-भुसाराची जेवढी दुकाने नसतील त्यापेक्षा जास्त छोटी छोटी चर्च आहेत. धर्मांतर किती प्रमाणात झाले याचा अंदाज यातून येतो. दुसऱ्या बाजूला नेपाळच्या सपाट भूप्रदेशात, भारत-नेपाळ सीमेवरील बिहार आणि उत्तर प्रदेशाच्या सीमेलगत असणाऱ्या जिल्ह्यांतून विशेषत: गौतम बुद्धाच्या जन्मस्थानी लुम्बिनीमध्ये तर स्थलांतरामुळे लोकसंख्येचे प्रमाणच बदललेले दिसते. ठिकठिकाणी मशिदी उभ्या राहिल्या. परंतु, भारत आणि नेपाळ दोन्ही देशांकडून मौन आणि ठोस निर्णयांचा अभाव, यामुळे शेजारील काही हितशत्रू देशांचे आयतेच फावले आहे. परिणामी, भारत आणि नेपाळच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेला सुरुंग लागला. या भागातील सीमेवर नकली नोटांपासून मानवी तस्करी, अवैध आर्थिक व्यापार आणि गुन्हेगारांना सुरक्षित आश्रय, रिकाम्या जागेवर कब्जा, अशा घटना अव्याहतपणे चालू आहेत. हे सर्व बघून जाणवणारी हतबलता आणि त्यामुळे निर्माण होणारी चीड स्थानिकांच्या मनातून धगधगत असल्यामुळे अनेकांना नेपाळमध्ये परंपरेने चालत असलेली राजेशाही सुसह्य होती, असे वाटू लागले होते. परिणामी २०२५मध्ये दोन-तीनदा नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही आणण्यासाठी मोर्चे आणि धरणे आंदोलने करण्यात आली. ही आंदोलने त्यावेळी देखील उत्स्फूर्तच होती, पण त्याची दखल कोणत्याच पक्षाने घेतली नाही आणि राजेशाही-पुर्नस्थापनेच्या घोषणा हवेत विरून गेल्या. याचबरोबर बेरोजगारी, अपुरी लोकाभिमुख सोयी-सवलती, महागाई, अस्थिर राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्था अशा अनेक कारणामुळे के. पी. ओली-शर्मांच्या सरकार विरोधातील राग तेथील तरुणाईच्या मनात साठून होता. त्याचा उद्रेक सप्टेंबर २०२५मध्ये झाला. नेपाळमधील ६० टक्के लोकसंख्या तरूण, तिशीतील आहे. यातील अर्धी लोकसंख्या रोजगाराच्या निमित्ताने नेपाळच्या बाहेर, जगातील विविध देशांतून कार्यरत आहे. घरी वयस्कर आई-वडील, प्रियजन, मित्र-परिवार आणि नातेवाईक यांच्याशी असणारा संपर्क हा केवळ सोशल मीडियाद्वारे होत असतो. काही हौशी तरुण जगातील घडामोडींबाबत जागरूक राहण्यासाठी, तर व्यापारी वर्ग उपजीविकेसाठी ऑनलाइन ट्रेडिंग करत असतात. उत्पन्नाचे एक नवे साधन म्हणून सोशल मीडियाकडे पहिले जात होते. नेपाळ सरकारने या सोशल मीडिया आणि इंटरनेट यांच्यावरच बंदी आणली. सरकारच्या या निर्णयामुळे या सर्वांवर गंडांतर आले आणि त्याचा निषेध आणि विरोध म्हणून रस्त्यावर उतरलेल्या शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी व अनेक तरूण-तरुणींवर तत्कालीन ओली सरकारने बेछूट गोळीबार केला. त्यातून परिस्थितीत आणखीनच चिघळत गेली, एवढी तरुणाईची लढाई विद्यमान सरकार किंवा एका विशिष्ट विचारसरणीच्या विरोधात न राहता ती एक पिढी ते दुसरी पिढी यांच्यात सुरू झाली. संपूर्ण जगाचे लक्ष या घटनेकडे गेले. कारण १९८९मध्ये चीनच्या तियानमेन चौकातून तेथील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तत्कालीन सरकारने लष्कराच्या साहाय्याने मोडून काढले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती नेपाळमधील कम्युनिस्ट सरकार करते की काय, अशी शंका येऊ लागली होती. पण तसे झाले नाही!.तरुण पिढी यशस्वीया निवडणुकीत तरुण पिढी यशस्वी होण्याची अनेक करणे आहेत. या क्रांतीमध्ये सर्वसामान्य जनतेने तरुणांना साथ दिल्यामुळे सरकारमधील पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींसह अनेक आजी आणि माजी मंत्र्यांची सळो की पळो अशी अवस्था झाली. जगभरातून अनेक तर्क-वितर्क लढविले जात होते. अनेकांना वाटले, नेपाळमधील चीनचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी या उठावाच्या मागे अमेरिका आणि काही युरोपियन देश आहेत. तर काहींना वाटले, नेपाळमधील भारताचा प्रभाव कमी करण्यासाठी उठावामागे चीनचा हात आहे. तर नेपाळमध्ये पुन्हा राजेशाही आणि नेपाळ हे हिंदू राष्ट्र व्हावे म्हणून हा उठाव भारत-प्रेरित आहे, असे चित्र अनेक प्रसारमाध्यमांनी रंगविले. पण जनतेचा रोष स्थानिक सरकार आणि त्यांच्या धोरणाच्या विरोधात होता, हेच कोणी विचारात घेत नव्हते. ओली सरकारबरोबर इतर देशांनी देखील नेपाळच्या स्थानिक जनतेच्या अस्तित्वाला आणि राजकीय इच्छाशक्तीला कमी लेखले. शेवटी ओली सरकारला शरणागती पत्करून सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. सत्ता परिवर्तनासाठी लोकशाहीच्या मार्गाने ‘निवडणुका’ घ्यायचे ठरले आणि त्याही स्वच्छपणे पार पडल्या..निवडणूक तरुणाईच्या हाती‘जेन झी’च्या क्रांतीमुळे नेपाळ तीन महत्त्वाच्या तरुण व्यक्तींचे नेतृत्व झळाळून निघाले. हामी नेपाळ संघटनेचे सुदन गुरुंग, काठमांडू शहराचे महापौर बलेंद्र (बलेन) शाह आणि रक्षा बाम. यांच्याबरोबर आणखीन काही नेतृत्व उदयास आले, तरी या तिघांनी विविध प्रकारे ‘जेन झी’च्या आंदोलनाची धुरा अतिशय कौशल्याने सांभाळली. विशेषत: भ्रष्टाचाराविरोधात उभे केलेले आंदोलन आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून टिकटॉक आणि इतर तत्सम समाज माध्यमातून तरुण मतदारांना सत्तापरिवर्तनासाठी साद घातली. मतदान प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग किती मोलाचा आहे हे पटवून देण्यात आले. यासाठी लागणारे मनुष्यबळ व आर्थिक रसद जगभरातून विखुरलेल्या नेपाळी तरुण-तरुणींच्या समूहांकडून मिळत गेली. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रांत नेपाळचा तरुणवर्ग सिंगापूर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपातील अनेक देशांत राहात आहेत, त्यांनी देशामध्ये राजकीय बदलाची गरज ओळखून सर्वतोपरी मदत करून स्थानिक तरुणांच्या राजकीय जाणीवा आणखीन तीव्र आणि सशक्त करण्यासाठी कंबर कसली. राजकीयदृष्ट्या सबलीकरणाची प्रक्रिया राबविण्यात आली आणि त्याचा परिणाम देखील निवडणूक निकालांत दिसून आला. विशेषत: बलेन शाह हे याच तराई भागातील झापा येथील असल्याने तेथील जनतेने त्यांना भरभरून मतदान केले. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी किंवा राजकीय पक्ष नसताना त्यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीने नेपाळमध्ये एक हाती सत्ता खेचून आणली. बलेन शाह रॅपर म्हणून नेपाळच्या जनतेला जास्त भावले होते. त्याच लोकप्रियतेच्या बळावर त्यांनी काठमांडूचे महापौरपद मिळविले आणि निःस्वार्थ सेवा देऊन लोकांच्या पसंतीस उतरले आणि आता पंतप्रधानपदी त्यांची वर्णी लागत आहे..नेपाळमधील सत्ताबदल हा नेहमीच रक्तरंजित क्रांतीच्या माध्यमातून होत असतानाचे चित्र जगापुढे येत असले तरी, जगातील इतर देशातून देखील अशा प्रकारचे उठाव होत आहेत. मात्र ते कितपत यशस्वी होतात हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. उदा. बांगलादेशातील तरुण पिढीने, विद्यार्थ्यांनी देखील आंदोलने केली, घराणेशाहीच्या विरोधात धरणे आंदोलने आणि हिंसाचार केला, पण त्यांच्या उठावाचे परिवर्तन सत्तांतरात होऊ शकले नाही. कारण त्याचे आंदोलन भरकटले. भारतद्वेषावर आंदोलन उभे केल्याने सारासार तर्कशुद्ध विचार करणाऱ्या विद्यार्थी तरुणांनी या आंदोलनातून माघार घेतली, विशेषत: बांगला विद्यार्थिनींनी या आंदोलनातून माघार घेतल्याने या आंदोलनाचे नेतृत्व जमाती इस्लामी पक्षाकडे गेले. याचा परिणाम बांगलादेशातील सार्वजनिक निवडणुकीत दिसला. या उलट नेपाळमधील आंदोलनात नेत्यांनी अथवा तरुणांनी नेपाळच्या परिस्थितीसाठी कोणत्याही देशाला जबाबदार धरले नाही. सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या एकसंघ असणाऱ्या नेपाळमध्ये प्रादेशिकवाद नाही की भाषावाद नाही. संवाद आणि संपर्काची भाषा एकच असल्याने आंदोलनाची दिशा सर्वानुमते ठरत होती, त्यात त्यांना यश देखील मिळत गेले. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी हातमिळवणी न करता नेपाळमधील तरुणाईने लोकशाही मार्गाने सत्तांतर घडवून आणून नेपाळच्या राजकारणात तरुणाईचे महत्त्व अधोरेखित केले. भविष्यात नेपाळमधील तरुणांची क्रांती दक्षिण आशियातील इतर देशांसाठी सुदृढ आणि बळकट लोकशाहीचे प्रतीक म्हणून निश्चितच अनुकरणीय असेल. 