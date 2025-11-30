सप्तरंग

प्रेम नाम है मेरा!

अनपेक्षितपणे एक व्यक्ती लोभी, कपटी, विकृत लालसी भाव चेहऱ्यावर आणत म्हणतो, प्रेम नाम है मेरा... प्रेम चोप्रा हीऽऽहीऽऽही...
दिलीप ठाकूर
राज कपूर‌ निर्मित आणि दिग्दर्शित आर. के. फिल्मच्या ‘बॉबी’चा (१९७३) क्लायमॅक्स जवळ जवळ येत चालला होता. राजा (ऋषी कपूर) आणि बॉबी (डिंपल कपाडिया) आपापल्या घरातून पळून इकडे तिकडे धावताहेत.

